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電子書版AirDrop？mooInk Pro傳檔App雙平台正式上架

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
透過全新開發的「mooInk Pro傳檔」App，使用者可以在手機、平板與mooInk Pro之間輕鬆互傳PDF檔案。圖／Readmoo讀墨電子書提供
透過全新開發的「mooInk Pro傳檔」App，使用者可以在手機、平板與mooInk Pro之間輕鬆互傳PDF檔案。圖／Readmoo讀墨電子書提供

在這個什麼都透過雲端存取、無線傳輸的時代，若還有服務只能透過實體線材傳輸，那就太落漆了。Readmoo讀墨電子書近期宣布正式上架「mooInk Pro傳檔」App，為越來越多人使用的電子閱讀器增加了更有效率的傳檔方式。

過往，使用者若想將PDF檔案傳入mooInk Pro筆記功能時，只能透過micro USB連結電腦來進行傳檔，雖然做完筆記可使用Email將筆記快速匯出，但無法與手機、平板直接連結、傳檔，的確是少了便利性。

透過全新開發的「mooInk Pro傳檔」App，使用者可以輕鬆將手機、平板上的PDF檔案傳入mooInk Pro，在電子書上做完筆記之後，也能迅速將PDF筆記檔案送入手機、平板電腦，大大增加使用彈性。

mooInk Pro推出之後已陸續新增了多項新功能，包括文件資料夾、內建英漢／漢英字典、系列書櫃、有聲書等，使用者只要更新最新系統版本，即可享有最新mooInk Pro傳檔功能。

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