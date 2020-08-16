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萬元名牌墨鏡好市多賣場3千有找 網暴動：包色帶走

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Chloe大圓款太陽眼鏡在好市多只要2,699元，消息一出引發網友暴動。圖／摘自COSTCO好市多消費經驗分享區
Chloe大圓款太陽眼鏡在好市多只要2,699元，消息一出引發網友暴動。圖／摘自COSTCO好市多消費經驗分享區

經常逛好市多的消費者都知道，想要便宜入手精品太陽眼鏡，別忘了平常就要到賣場光學部挖寶！近日有眼尖網友發現，前幾年超夯的Chloe大圓款太陽眼鏡悄悄在賣場上架，最驚人的是，原價破萬元的商品好市多價竟然只要2,699元，還有4種不同鏡片顏色可供選擇，讓許多以前下不了手的民眾直接包色一次帶回家！

這消息在好市多社團傳開後，一天內全台各賣場就已經售罄，目前也暫時未有新一波進貨時間的消息。不過，如果沒有特別喜歡這類造型較為浮誇的款式，賣場以及線上購物也還有許多精品太陽眼鏡可供選購，像是Ferragamo、DIOR、FENDI、PRADA、Tory Burch等品牌，價格從2千多元起跳，幾乎都是萬元有找。

精品品牌太陽眼睛在好市多經常都有驚人的優惠價格。圖／摘自好市多官網
精品品牌太陽眼睛在好市多經常都有驚人的優惠價格。圖／摘自好市多官網
Chloe大圓款太陽眼鏡在好市多只要2,699元，還提供4色供選擇。圖／摘自COSTCO好市多消費經驗分享區
Chloe大圓款太陽眼鏡在好市多只要2,699元，還提供4色供選擇。圖／摘自COSTCO好市多消費經驗分享區
Chloe大圓款太陽眼鏡在好市多只要2,699元，消息一出引發網友暴動。圖／摘自COSTCO好市多消費經驗分享區
Chloe大圓款太陽眼鏡在好市多只要2,699元，消息一出引發網友暴動。圖／摘自COSTCO好市多消費經驗分享區

好市多

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