連LV太子妃也愛！Tory Burch秋冬新翻蓋包典雅登場

這幾季許多時尚品牌輪番推出外型簡約復古的翻蓋包款，並以品牌Logo為翻蓋金屬扣設計，希望藉此打造一眼即可辨別的高度辨識度，更因為簡單的造型不受到季節變換的影響，所以擁有百搭實用的特性，備受消費者好評。

美國輕奢品牌Tory Burch今年秋冬也加入了翻蓋Logo包的行列，全新推出一款名為Eleanor的肩背包。這款包是以義大利柔軟山羊皮製成，透過手工處理將皮革和絲絨內襯縫製，並擁有精細的收邊。搭配使用纏繞式編織呈現的金屬肩背鍊帶或皮革背帶，翻蓋處附上古銅金的大雙T Logo，散發典雅書卷味。