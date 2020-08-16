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連LV太子妃也愛！Tory Burch秋冬新翻蓋包典雅登場
這幾季許多時尚品牌輪番推出外型簡約復古的翻蓋包款，並以品牌Logo為翻蓋金屬扣設計，希望藉此打造一眼即可辨別的高度辨識度，更因為簡單的造型不受到季節變換的影響，所以擁有百搭實用的特性，備受消費者好評。
美國輕奢品牌Tory Burch今年秋冬也加入了翻蓋Logo包的行列，全新推出一款名為Eleanor的肩背包。這款包是以義大利柔軟山羊皮製成，透過手工處理將皮革和絲絨內襯縫製，並擁有精細的收邊。搭配使用纏繞式編織呈現的金屬肩背鍊帶或皮革背帶，翻蓋處附上古銅金的大雙T Logo，散發典雅書卷味。
Eleanor系列提供包含縫線皮革款和一般皮革款，尺寸則有大、小以及迷你款，搭配酒紅、潛艇綠、焦糖色和黑色配色，非常適合秋冬的沉穩穿搭風格。俄羅斯超模、LV太子妃Natalia Vodianova在Tory Burch秀場後台也對這款包愛不釋手，拎著金屬肩背鍊帶款露出幸福笑容，搭配秋冬新裝的刺繡細節，奢華又優雅！
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