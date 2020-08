生物自然動力酒 Yangarra酒莊新年份開賣

近年來在國際上十分受到矚目的澳洲酒莊揚格拉(Yangarra),日前在國內發表全新年份酒款,也包括一款生物自然動力酒「揚格拉PF希哈自然紅酒 2019」。

揚格拉酒莊位於澳洲南方的著名產區阿德雷得(Adelaide)附近的 McLaren Vale ,種植面積廣達100公頃、擁有多達35個獨立葡萄園。「Yangarra」這個字為澳洲原住民語,意思是「來自大地」;酒莊取名為「Yangarra」,也代表酒莊對於這塊土地的崇敬。

揚格拉酒莊採用有機與生物自然動力法(Biodynamic)耕作,並獲得澳洲官方的有機認證與自然動力法認證。揚格拉酒莊堅持只選用自家葡萄原栽種的葡萄釀酒,以小量採收釀造,希望透過葡萄酒忠實的呈現此地塊的風土特色。

新銳釀酒大師Peter Fraser ,在國際間屢獲大獎肯定,於2003年度獲得「最佳新銳釀酒師(Young Winemaker of the Year in 2003)」,並帶領揚格拉酒莊在2005年及2006年,贏得Wine & Spirits年度最佳酒廠。10年之後,Peter Fraser 被James Halliday Wine Companion評選為「2015年度最佳釀酒師」,並且於2018年入圍「Wine Enthusiast magazine (USA)」所評選的年度最佳釀酒師。

2019年份的「揚格拉PF希哈自然紅酒」,使用經過認證的生物動力葡萄園的葡萄,不使用除草劑或是任何化學合成藥品。釀製過程不添加二氧化硫、單寧酸或是澄清劑,酒精濃度14%。初入口時李子、甘草、莓果,以及一絲胡椒香氣在口中蔓延,搭配上細沙般的單寧,非常可口且紮實。酒體適中,果香味濃厚,風格甜美而明亮。建議零售價1,400元。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康