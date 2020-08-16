結合東方紅線概念 agnès b.手鍊為你編織月老的祝福
台灣設計師聶永真近日與台北霞海城隍廟合作限量推出的「月下老人祈福香袋」兌換踴躍，在網路上也掀起熱議，正好也延續之前Youtuber傳授「如何正確拜月老」的熱潮，讓這個傳統求愛、示愛的方式持續備受討論。眼看今年七夕情人節就要到了，法國時尚品牌agnès b. BIJOUX系列也特別以月老傳說為靈感，用紅線概念打造出現代、古典特色兼具的手鍊，與其他多款式的飾品一起幫大家放送愛意。
喜歡把旅遊所見所聞放入設計中的agnès b.設計師Agnès女士，今年汲取東方浪漫的月下老人故事為靈感，用編織紅線搭配玫瑰金鍊打造出手鍊，還附上手寫Logo字樣，並以施華洛奇水晶點綴，讓月老的祝福以最摩登現代卻低調優雅的方式隨陪伴著每個人，體些又時尚。
除了結合東方元素的紅線玫瑰金手鍊之外，其他多款像是一次擁有手鐲與手環的雙層設計玫瑰金鍊狀手鐲、b. Logo首飾、情侶手環、項鍊等對組，也都是以簡約百搭的設計呈現，讓七夕禮物不只能充分傳達心意，也能很實用實搭。
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