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劉詩詩攜手小十歲鮮肉男星拍廣告 雨中散步好浪漫

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
大陸女星劉詩詩與男星劉昊然合拍TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
大陸女星劉詩詩與男星劉昊然合拍TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供

前幾天義大利時尚品牌TOD'S才宣布大陸女星劉詩詩正式擔任品牌大使的消息，緊接著馬上就發表了由她和男星劉昊然共同演出的最新早秋系列廣告，兩人以一種自然隨興的互動方式展現最新單品，也呼應TOD'S今年早前為了在疫情之下給予世界溫暖的理念而推出的TODSTOGETHER企劃。

凝聚人心，共享生活，這是TODSTOGETHER企劃最主要的核心意義，而這次的早秋系列廣告也以此為主題，希望傳達Be Together陪伴、Laugh Together歡聚、Play Together分享、Love Together相惜這四種方式和情感。由中國知名攝影師許闖掌鏡，相差十歲的劉詩詩和劉昊然在鏡頭前的互動像是情人、姊弟，也像是好友，他們穿著各式TOD'S新品，時而一起坐在鞦韆上和可愛的黃金獵犬玩耍，時而撐著傘在庭院漫步，呈現像是經典電影《萬花嬉春Singin’ in the Rain》裡恣意瀟灑的姿態。

在廣告中可以看到許多TOD'S新設計，包款方面有整體線條俐落優雅的Timeless T BAG、傳承T經典D Bag王妃包概念的Holly手袋。鞋款有鞋型流暢又同時滿足極簡及撞色魅力的Cassetta復古休閒鞋，還有帶有軍裝帥氣感的金屬飾扣短靴、編織縫合Timeless系列男士紳士鞋等等。

TOD'S金屬飾扣短靴，32,200元。圖／迪生提供
TOD'S金屬飾扣短靴，32,200元。圖／迪生提供
Cassetta復古休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
Cassetta復古休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
Cassetta復古休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
Cassetta復古休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S Holly手袋，各54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Holly手袋，各54,500元。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
大陸女星劉詩詩與男星劉昊然合拍TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
大陸女星劉詩詩與男星劉昊然合拍TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S Timeless T Bags，各73,600元。圖／迪生提供
TOD'S Timeless T Bags，各73,600元。圖／迪生提供
大陸女星劉詩詩與男星劉昊然合拍TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
大陸女星劉詩詩與男星劉昊然合拍TOD'S早秋系列廣告。圖／迪生提供
TOD'S Timeless T 樂福鞋，26,500元。圖／迪生提供
TOD'S Timeless T 樂福鞋，26,500元。圖／迪生提供

廣告 品牌 義大利 劉詩詩

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