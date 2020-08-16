快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約翰走路200週年 推出4款限量酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「約翰走路藍牌200週年限量版」瓶身插圖，以對品牌發展有重大意義的國家與城市為主題。圖／Johnnie Walker提供
「約翰走路藍牌200週年限量版」瓶身插圖，以對品牌發展有重大意義的國家與城市為主題。圖／Johnnie Walker提供

許多人對威士忌的認識，都是從蘇格蘭調和威士忌品牌約翰走路（Johnnie Walker）開始，卻很少人留意到，這個品牌的起源，可以追溯至200年前。為紀念品牌創始人John Walker於1820年調配出首款威士忌，約翰走路特別推出4個限量酒款，作為200週年獻禮，預計今年10月全球發行，目前國內上市時間未定。

這4個限量酒款包括「約翰走路藍牌200週年限量版（Johnnie Walker Blue Label 200th Anniversary Limited Edition Design）」、「Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight」、「John Walker & Sons Celebratory Blend」，以及「John Walker & Sons Bicentenary Blend」。其中頭兩款都是約翰走路藍牌相關酒款。

約翰走路可以說是最具代表性的調和式威士忌品牌之一，連世界知名威士忌作家Jim Murray都說過：「如果我想喝點小酒，每天都有將近6,000種威士忌可以選擇；然而我每星期至少會品酩一次約翰走路黑牌（Johnnie Walker Black Label）。」

「約翰走路藍牌200週年限量版」 的瓶中酒液，依舊是大家所熟悉的藍牌；只是採用200週年限量版包裝，瓶身與包裝上的插畫，則以對品牌發展有重大意義的國家與城市為主題。

第2款同屬藍牌系列的「Blue Label Legendary Eight」，則是由Blair Athol、Lagavulin、Oban和Teaninich這4家正常運轉的酒廠，以及Brora、Carsebridge（穀物酒廠）、Cambus（穀物酒廠）、Port Dundas（穀物酒廠）這4家已關門酒廠的原酒打造而成。這8家酒廠在200年前John Walker調配首款威士忌時，就已經存在。由於其中含有來自4家已經消逝的酒廠之原酒，所以顯德更加珍貴。

1877年，John Walker的兒子Alexander Walker，以傳承自父親的調配技藝，創作出首次出口到全球各地的調和威士忌酒款「Old Highland Whisky」；這款「John Walker & Sons Celebratory Blend」，正是向「Old Highland Whisky」致敬的酒款。

「John Walker & Sons Bicentenary Blend」則是首席調酒師Jim Beveridge精心調製的作品，希望捕捉John Walker於2000年前所調配的首款調和威士忌的氣味，他調和了至少陳年28年以上的原酒，其中包括來自於Pittyvaich、Cambus和Port Ellen這3家已經關門的酒廠的原酒，更顯得彌足珍貴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「John Walker & Sons Bicentenary Blend」調和了至少陳年28年以上的原酒。圖／Johnnie Walker提供
「John Walker & Sons Bicentenary Blend」調和了至少陳年28年以上的原酒。圖／Johnnie Walker提供
「Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight」的原酒來自8家酒廠，其中4家已經關門。圖／Johnnie Walker提供
「Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight」的原酒來自8家酒廠，其中4家已經關門。圖／Johnnie Walker提供
「John Walker & Sons Celebratory Blend」向Walker家族首次出口到全球各地的「Old Highland Whisky」致敬。圖／Johnnie Walker提供
「John Walker & Sons Celebratory Blend」向Walker家族首次出口到全球各地的「Old Highland Whisky」致敬。圖／Johnnie Walker提供

品牌 蘇格蘭

延伸閱讀

「天劫倒數」有意外笑點 傑哈巴特勒自洩真實體重

「天劫倒數」毀天滅地 上映首日全台票房破400萬

約翰大衛首演諾蘭大片 丹佐華盛頓傳授理念贈兒

歐洲老婦千元買花瓶 專家鑑定為乾隆古物2.5億出售

相關新聞

結合東方紅線概念 agnès b.手鍊為你編織月老的祝福

台灣設計師聶永真近日與台北霞海城隍廟合作限量推出的「月下老人祈福香袋」兌換踴躍，在網路上也掀起熱議，正好也延續之前You...

高級夢幻海景+歡樂充電美房！網路超人氣小琉球民宿Top 20

誰說國外才有夢幻美景，你去過小琉球嗎？清澈的海水、悠遊的海龜與各種海洋生物，是大自然獻給人類最好的禮物，不只國外遊客絡繹不絕，往往到了連假更是一位難求，大家都想體驗這熱帶風情～

劉詩詩攜手小十歲鮮肉男星拍廣告 雨中散步好浪漫

前幾天義大利時尚品牌TOD'S才宣布大陸女星劉詩詩正式擔任品牌大使的消息，緊接著馬上就發表了由她和男星劉昊然共同演出的最新早秋系列廣告，兩人以一種自然隨興的互動方式展現最新單品，也呼應TOD'S今年早前為了在疫情之下給予世界溫暖的理念而推出的TODSTOGETHER企劃。

約翰走路200週年 推出4款限量酒

許多人對威士忌的認識，都是從蘇格蘭調和威士忌品牌約翰走路（Johnnie Walker）開始，卻很少人留意到，這個品牌的起源，可以追溯至200年前。為紀念品牌創始人John Walker於1820年調配出首款威士忌，約翰走路特別推出4個限量酒款，作為200週年獻禮，預計今年10月全球發行，目前國內上市時間未定。

粉絲經濟爆發「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場

百貨暑假IP商機大爆發，各大知名卡通、動漫人物主題展連發，創造一波波粉絲經濟。現在「名偵探柯南」現身台北南西商圈，以最應...

抹茶米餅、焦糖軟糖！4款「不再是月餅」的中秋禮盒

中秋佳節將至，許多民眾、企業，都會透過禮盒來傳達滿滿心意。除了傳統的月餅之外，多間甜品、食品業者，也紛紛以咖啡、餅乾、茶飲等不同的點心最為主角，推出年輕化的佳節禮盒，傳遞不同的美味與感情。

施華洛世奇加持 首款愛情高粱酒開放預購

高粱酒也可以很浪漫！黑松聯手金門酒廠，發表首款愛情主題高粱酒「情定晶世」，瓶身以國際精品施華洛世奇水晶的25mm大頂級水鑽裝飾，噱頭十足。酒款取諧音「愛妳久久久」，全台限量2萬999瓶，每瓶520毫升，採限量預購，售完為止。

IKEA疫情時代6大趨勢 「機能與彈性」變得更重要

走進IKEA門市逛逛，發現「可以變身」的家具特別吸引目光，機動性的桌子，折疊時好收納，攤開則可決定變成工作桌或大型餐桌大...

七夕放閃靠Beats耳機 「音訊分享」示愛零距離

七夕將至，放閃最高等級，就是戴著情侶耳機連上同一支手機、共享同一張歌單，連耳朵裡聽的音樂都節奏零時差。

台中購物節主力小資女族群建功 最愛買女性服飾

2020台中購物節7月1日開跑至今，App登錄發票金額衝破50億元。台中市政府經發局分析7月份合作店家消費，賣場超商達3.4億元最高，接下來依序為「服飾配件」1.1億元、「3C家電」9300萬元、「食品」5500萬元，小資女購物熱區都是發票登錄金額的前六名，女性服裝為熱門品項，評估聰明消費的小資女經濟，帶動購物熱潮。

浪漫七夕珠寶獻愛 暗藏秘密只給戀人知曉

七夕情人節用珠寶表達情意，許多設計上都暗藏小巧思，將戀人之間才知曉的小秘密藏在細節中，配戴起來才會懂。丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen），經典的Fusion系列戒指，以簡約的有機曲線在指間畫出流暢的圈，戒指之間如拼圖般完美吻合，可以二環相扣、或三環相契合、更可單環與其他系列戒指搭配，寓意著有情人之間的情愛相合。備有白金、黃金、玫瑰金三種貴金屬材質可選，亦有鑽石精巧點綴。

愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展 極致工藝9月登台

法國精品愛馬仕（HERMES）自 1928 年開始投入製表領域，以傳統高級鐘表產業的優秀技藝，詮釋品牌獨到的時間哲學，如...

熱門新聞

午後大雷雨機率高！ 吳德榮：連續這麼多天不常見

殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

苗栗也能買到免稅商品 昇恆昌特賣會在君樂飯店9天

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

雨彈升級！ 15縣市豪雨大雨特報 桃竹發災防告警訊息

中藥不當含鉛調劑 苗栗今年查124家無違規

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。