約翰走路200週年 推出4款限量酒

許多人對威士忌的認識，都是從蘇格蘭調和威士忌品牌約翰走路（Johnnie Walker）開始，卻很少人留意到，這個品牌的起源，可以追溯至200年前。為紀念品牌創始人John Walker於1820年調配出首款威士忌，約翰走路特別推出4個限量酒款，作為200週年獻禮，預計今年10月全球發行，目前國內上市時間未定。

這4個限量酒款包括「約翰走路藍牌200週年限量版（Johnnie Walker Blue Label 200th Anniversary Limited Edition Design）」、「Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight」、「John Walker & Sons Celebratory Blend」，以及「John Walker & Sons Bicentenary Blend」。其中頭兩款都是約翰走路藍牌相關酒款。

約翰走路可以說是最具代表性的調和式威士忌品牌之一，連世界知名威士忌作家Jim Murray都說過：「如果我想喝點小酒，每天都有將近6,000種威士忌可以選擇；然而我每星期至少會品酩一次約翰走路黑牌（Johnnie Walker Black Label）。」

「約翰走路藍牌200週年限量版」 的瓶中酒液，依舊是大家所熟悉的藍牌；只是採用200週年限量版包裝，瓶身與包裝上的插畫，則以對品牌發展有重大意義的國家與城市為主題。

第2款同屬藍牌系列的「Blue Label Legendary Eight」，則是由Blair Athol、Lagavulin、Oban和Teaninich這4家正常運轉的酒廠，以及Brora、Carsebridge（穀物酒廠）、Cambus（穀物酒廠）、Port Dundas（穀物酒廠）這4家已關門酒廠的原酒打造而成。這8家酒廠在200年前John Walker調配首款威士忌時，就已經存在。由於其中含有來自4家已經消逝的酒廠之原酒，所以顯德更加珍貴。

1877年，John Walker的兒子Alexander Walker，以傳承自父親的調配技藝，創作出首次出口到全球各地的調和威士忌酒款「Old Highland Whisky」；這款「John Walker & Sons Celebratory Blend」，正是向「Old Highland Whisky」致敬的酒款。

「John Walker & Sons Bicentenary Blend」則是首席調酒師Jim Beveridge精心調製的作品，希望捕捉John Walker於2000年前所調配的首款調和威士忌的氣味，他調和了至少陳年28年以上的原酒，其中包括來自於Pittyvaich、Cambus和Port Ellen這3家已經關門的酒廠的原酒，更顯得彌足珍貴。

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