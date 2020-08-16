粉絲經濟爆發「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場
百貨暑假IP商機大爆發，各大知名卡通、動漫人物主題展連發，創造一波波粉絲經濟。現在「名偵探柯南」現身台北南西商圈，以最應景的「名偵探柯南夏日花火祭典」主題，即日起至9月14日在新光三越台北南西一館9樓活動會館推出。
提到日本夏季，最受歡迎的莫過於各地充滿特色的花火祭典，今年因疫情無法出國，柯南粉絲不如到百貨，與穿著浴衣的柯南、毛利蘭一起逛花火祭典。現場有超過百種台、日版限定周邊商品，多款趣味主題紀念小物機台，以及讓粉絲與各大角色拍不停的各式情境拍照區、主題牆。
這回特色周邊包括，融合角色＋傳統和風花紋推出獨具特色的「西陣織長皮夾」、日本京都代表性傳統工藝「京組紐手鍊」，還有以柯南和怪盜基德為主題的「追跡者手表」。而首次在台首發，瓶身以柯南、怪盜基德、毛利蘭、灰原哀、阿笠博士為主角的Dydo柯南碳酸飲料，更是每天開展被粉絲蒐集秒殺。
現場也推出柯南的香草蛋糕、新一的檸檬蛋糕、小哀的紫芋蛋糕、安室的芒果蛋糕、基德的輕乳酪蛋糕、赤井的黑森林蛋糕等。以及柯南主題紀念幣機、姓名貼紙機、金屬雷雕吊牌機、大型扭蛋機，讓粉絲盡情蒐集。
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