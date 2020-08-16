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粉絲經濟爆發「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「名偵探柯南夏日花火祭典」主題拍照牆。圖／新光三越提供
「名偵探柯南夏日花火祭典」主題拍照牆。圖／新光三越提供

百貨暑假IP商機大爆發，各大知名卡通、動漫人物主題展連發，創造一波波粉絲經濟。現在「名偵探柯南」現身台北南西商圈，以最應景的「名偵探柯南夏日花火祭典」主題，即日起至9月14日在新光三越台北南西一館9樓活動會館推出。

提到日本夏季，最受歡迎的莫過於各地充滿特色的花火祭典，今年因疫情無法出國，柯南粉絲不如到百貨，與穿著浴衣的柯南、毛利蘭一起逛花火祭典。現場有超過百種台、日版限定周邊商品，多款趣味主題紀念小物機台，以及讓粉絲與各大角色拍不停的各式情境拍照區、主題牆。

這回特色周邊包括，融合角色＋傳統和風花紋推出獨具特色的「西陣織長皮夾」、日本京都代表性傳統工藝「京組紐手鍊」，還有以柯南和怪盜基德為主題的「追跡者手表」。而首次在台首發，瓶身以柯南、怪盜基德、毛利蘭、灰原哀、阿笠博士為主角的Dydo柯南碳酸飲料，更是每天開展被粉絲蒐集秒殺。

每場秒殺的Dydo柯南碳酸飲料。圖／新光三越提供
每場秒殺的Dydo柯南碳酸飲料。圖／新光三越提供

現場也推出柯南的香草蛋糕、新一的檸檬蛋糕、小哀的紫芋蛋糕、安室的芒果蛋糕、基德的輕乳酪蛋糕、赤井的黑森林蛋糕等。以及柯南主題紀念幣機、姓名貼紙機、金屬雷雕吊牌機、大型扭蛋機，讓粉絲盡情蒐集。

消費滿額可獲名偵探柯南特製大扭蛋。圖／摘自曼迪傳播粉專
消費滿額可獲名偵探柯南特製大扭蛋。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊商品。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊商品。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊商品區。圖／新光三越提供
「名偵探柯南」周邊商品區。圖／新光三越提供
「名偵探柯南」周邊公仔。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊公仔。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊商品區。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊商品區。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南夏日花火祭典」有各式主題拍照區。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南夏日花火祭典」有各式主題拍照區。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南夏日花火祭典」在新光三越台北南西一館推出。
「名偵探柯南夏日花火祭典」在新光三越台北南西一館推出。
「名偵探柯南」周邊商品。圖／摘自曼迪傳播粉專
「名偵探柯南」周邊商品。圖／摘自曼迪傳播粉專
柯南扭蛋機。圖／摘自曼迪傳播粉專
柯南扭蛋機。圖／摘自曼迪傳播粉專

柯南 日本

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