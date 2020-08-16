抹茶米餅、焦糖軟糖！4款「不再是月餅」的中秋禮盒

中秋佳節將至，許多民眾、企業，都會透過禮盒來傳達滿滿心意。除了傳統的月餅之外，多間甜品、食品業者，也紛紛以咖啡、餅乾、茶飲等不同的點心最為主角，推出年輕化的佳節禮盒，傳遞不同的美味與感情。

台灣茶知名品牌「不二堂」與日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」在今年中秋3度攜手，推出全新茶食禮盒「月光茶席」。盒身選用日本傳統和紋「七寶」作為裝飾，上蓋則結合現代雷射紙雕藝術，打造成雪花水晶球般的3D小夜燈，點亮後與月兔共享京都景物，體驗月下茶席的美好時光。禮盒中，將「北綠抹茶」再度回歸，選用日本JAS有機認證的宇治上等抹茶，混以台式四季春茶特有的花香，帶來妙不可言的層次感。另外還有各拌入辻利抹茶、台灣烏龍茶的雙茶口味「牛軋米餅」，每盒1,180元。即日起至8月31日期間，首波優惠價999元；9月1日至9月22日，中秋價1,050元。

「小草作」本次所推出的中秋禮盒，與台北民生社區的「樂樂咖啡」合作，以100%台灣種植的玫瑰、茉莉與紫蘇，調和哥倫比亞低因單品豆，推出「低咖啡因花草咖啡」，同時搭配健康堅果原味和柚香限定風味的手作堅果餅，帶來不同的品嘗風味。禮盒中除了低咖啡因花草咖啡外，顧客也可以無咖啡因花草茶、百分百台灣原料使用的漢方植物茶、台灣島嶼花茶，或是以台灣水果為主角的果乾水來搭配手工堅果餅。禮盒共有「雙倍心意版」、「禮輕情重版」兩種方案，即日起至9月14日可享早鳥優惠。雙倍心意版原價800元，早鳥價690元；禮輕情重版原價590元，早鳥優惠價490元。

自網路社群崛起、被粉絲暱稱為的「深法」的甜點店「深夜裡的法國手工甜點」，此次與法國百年奶油「依思尼」聯名推出3款中秋禮盒。每款禮盒皆使用依思尼AOP奶油及焦糖所製成的常溫甜點組成。其中「頂級款」、「經典款」禮盒中，搭配有全台首次獨家販售的「依思尼焦糖」產品。頂級款附有海鹽焦糖糖果乳牛罐，經典款禮盒則主打10種口味的依思尼焦糖軟糖。另外頂級款更再結合大稻埕百年老店「李亭香」，推出依思尼奶油製成的豆沙松子仁月餅，增添中秋的華麗感。3款禮盒售價各為500、850、1,850元，限量3500盒，今年還提供企業客戶的盒面燙印服務，增添贈禮心意。