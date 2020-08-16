施華洛世奇加持 首款愛情高粱酒開放預購
高粱酒也可以很浪漫！黑松聯手金門酒廠，發表首款愛情主題高粱酒「情定晶世」，瓶身以國際精品施華洛世奇水晶的25mm大頂級水鑽裝飾，噱頭十足。酒款取諧音「愛妳久久久」，全台限量2萬999瓶，每瓶520毫升，採限量預購，售完為止。
這款「情定晶世金門高粱酒」，選用坑道窖藏999天以上陳高酒體特調，入口後可以感受到酒香層層堆疊的豐富口感，如同愛情裡的酸甜苦辣。前味是窖藏酒體經年醇化後帶來的微辛勁道，再轉為柔和的清雅微酸；中後味帶出甘草淡淡的甘苦涼爽，最後則由水梨、蘋果果香的甜蜜帶出餘韻。
金門酒廠總經理楊駕人表示：「在一生只有一次的2020（愛你愛你）年，與國際知名時尚品牌合作，是金酒公司國際化重要的里程碑，也是台灣50度以上經銷商黑松公司，在疫情蔓延之際，不斷求新求變的成果。」
演藝圈夫妻檔陶晶瑩、李李仁也到場站台，陶晶瑩直指婚姻是世上最難的功課之一，她幽默地表示：「夫妻沒有難事，都是一口高粱可以解決的。」
「情定晶世金門高粱酒」即日起於全台菸酒專賣店陸續發售，實際販售價格依各通路為準。預購活動預定於8月18日上午11時於全家FamiPort開放預購，全台限量2萬999瓶，建議售價每瓶3600元。
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