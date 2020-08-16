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IKEA疫情時代6大趨勢 「機能與彈性」變得更重要

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
FRIHETEN轉角沙發床，白天可以是聚會場所，晚上變身成雙人床。TINGBY邊桌附輪腳設計，方便移動，可視需要讓空間有更多彈性。圖／IKEA提供
FRIHETEN轉角沙發床，白天可以是聚會場所，晚上變身成雙人床。TINGBY邊桌附輪腳設計，方便移動，可視需要讓空間有更多彈性。圖／IKEA提供

走進IKEA門市逛逛，發現「可以變身」的家具特別吸引目光，機動性的桌子，折疊時好收納，攤開則可決定變成工作桌或大型餐桌大小，甚至還附上抽屜格隔層方便收納。2020對全球而言都是充滿挑戰變化的一年，受疫情影響在家工作、學習的時間變多了，不只上班模式，居家空間也變得充滿機能與彈性。從家居設計的巧思與變化，可一窺疫情時代居家趨勢的改變。疫情時代，IKEA發現六大居家變化與趨勢：空間功能的界線不再明顯。

IKEA公關經理蔡宜穎指出，疫情時代，因為在家工作或學習需求，在居家辦公、收納、多功能家具、烹調、可以快速上桌的食材、園藝、兒童用品都有明顯成長。

機能與彈性居家空間

因應疫情變化，家裡可以是工作、學習、休閒娛樂的場所，居家空間功能界線打破後，機能與彈性更顯重要。像是FRIHETEN轉角沙發床，晚上即可變身舒適雙人床，還有內建收納空間方便收納寢具或雜物。HANNALENA部分遮光窗簾做為隔間，輕鬆就能擁有隱密的個人小天地。TINGBY邊桌附有輪腳設計，當需要更多空間時可將桌子往旁邊推放，透過多功能家具讓空間擁有更多彈性，滿足生活空間變化與需求。

小空間運用

多數住在市中心的人，都有空間不足的困擾。更多，VITVAL高腳床床下的空間可依照需求規劃成沙發休息區、工作區或佈置成衣帽間。IVAR折疊桌收納組合，使用時可以作為書桌、工作桌，不用時一個動作就可把桌子折疊收納，節省空間相當方便。不浪費床組底層空間，床底皆有抽屜隔層設計，也可把收納層櫃變成床頭組，靈活變化生活空間。

VITVAL高腳床床下的空間可視需求規劃成沙發休息區、工作區或佈置成衣帽間。圖／IKEA提供
VITVAL高腳床床下的空間可視需求規劃成沙發休息區、工作區或佈置成衣帽間。圖／IKEA提供

居家辦公從將就到講究

隨著居家辦公與學習的時間增加，利用現有的空間進行簡單改造，打造舒適工作空間，像是可將餐桌的一角做為工作區，搭配方便移動的PLEJA文件匣，收納工作文件。或是簡單加上EKBY ALEX/RAMSHULT層板，讓牆面或畸零地化為書桌，變身工作空間。

加上EKBY ALEXRAMSHULT層板，讓牆面或畸零地化為書桌，變身工作空間。圖／IKEA提供
加上EKBY ALEXRAMSHULT層板，讓牆面或畸零地化為書桌，變身工作空間。圖／IKEA提供

渴望親近大自然

疫情期間減少外出的人們，更加深對大自然渴望。HYLLIS層架組附遮罩，輕鬆在家打造迷你溫室。利用SANDSHULT/BURHULT層板設計出高低錯落層次感，打造室內風格植栽。佈置突破想像力，在室內空間運用NIKKEBY吊衣桿當作另類植栽區，空間綠化別出心裁。

室內空間運用NIKKEBY吊衣桿當作另類植栽區。圖／IKEA提供
室內空間運用NIKKEBY吊衣桿當作另類植栽區。圖／IKEA提供

收納整理術

「收納問題」一直是居家困擾排名的第一名。IKEA經典收納系列IVAR有兩種深度與可調式層板，搭配門片、門櫃或抽屜，能依照需求規劃適合自己的收納組合，同系列還有收納式桌面可選擇，擴充家中機能。回到家，身上衣物和包包總是順手丟在椅子或床上，NIKKEBY吊衣桿提供不同方向和高低的吊掛空間，揮別「衣服山」，讓空間不混亂。

IVAR收納系列有兩種深度與可調式層板，搭配門片、門櫃或抽屜，能依照需求規劃適合自己的收納組合。圖／IKEA提供
IVAR收納系列有兩種深度與可調式層板，搭配門片、門櫃或抽屜，能依照需求規劃適合自己的收納組合。圖／IKEA提供

好眠空間

睡眠對健康的重要性不言可喻，新品TUFJORD軟墊式床框，床下可做為寢具收納空間，可調式的床側板可依照偏好的床墊厚度做調整；ROSENSKÄRM人體工學枕兩側不同高度，可以側睡或仰睡習慣使用。GUNRID空氣淨化窗簾布料上的特殊塗層，有消除空間異味功能。或者簡單一張GISTAD躺椅，10至20分鐘的舒適小憩讓身體充電。

TUFJORD軟墊式床框，床下可做為寢具收納空間，可調式的床側板可依偏好的床墊厚度做調整。圖／IKEA提供
TUFJORD軟墊式床框，床下可做為寢具收納空間，可調式的床側板可依偏好的床墊厚度做調整。圖／IKEA提供

在家工作 疫情

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