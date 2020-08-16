高級夢幻海景+歡樂充電美房！網路超人氣小琉球民宿Top 20

無敵海景套房在這裡！

誰說國外才有夢幻美景，你去過小琉球嗎？清澈的海水、悠遊的海龜與各種海洋生物，是大自然獻給人類最好的禮物，不只國外遊客絡繹不絕，往往到了連假更是一位難求，大家都想體驗這熱帶風情～

小琉球一直是國人的秘境聖地，但俗話說出去玩，「住」得舒適也很重要，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網路聲量高、同時也是訂房網站booking.com評分8分以上的小琉球民宿。連假又要到了，你訂民宿的功課做好了沒啊？

image source：臉書／小琉球漁村觀海Villa

第十名：全德民宿

全德民宿的外觀看起來屬舊式建築，房型也都是採素雅設計，乾淨整潔的模樣就令人感到舒服，好像回到鄉下的阿公阿嬤家一樣，充滿美好的記憶與滿滿的人情味，帶了出來，網友超推老闆的熱情海派，讓你來到全德民宿就像回到家一樣自在輕鬆。

網友推薦：房間乾淨又寬敞，而且老闆的服務真的很讚！

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image source: 全德民宿 官網

第九名：上杉看海

綠意盎然的草地上矗立著一棟白色建築，感覺就像電影中會看到的豪華別墅，那就是人氣民宿之一的上杉看海啦～雖然離海岸有一小段距離，但夜景、夕陽仍是值得一瞧的美麗景色。除了寬敞舒適的房間外，上杉看海也有戶外景觀泳池，泡在水裡看著小琉球自然純樸的面貌，煩惱真的都拋開了！

網友推薦：房間裝潢美、設計家，戶外活動空間很大。

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第八名：懶人旅宿

平價的懶人宿一直是學生、小資族的最愛，而且老闆小馬陽光又健談，還有網友曾在網路上留言偷偷告白呢ＸＤ雖然沒有華麗的裝潢，但原木與白色調看起來相當簡單舒服，以家庭客來說可能設備過於單調，但如果是三五好友前來，絕對會愛上這種屬於自己小天地的感覺。

網友推薦：CP值超高，很適合學生來住！

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第七名：朵貓貓海景民宿

若要帶小孩跟小小孩來小琉球旅遊，朵貓貓海景民宿會是網友推薦的名單之一！草皮上座落著外觀鮮豔又現代的建築，從外面看就相信裡頭有一定的質感。

來說說適合親子入住的特色，除了有些房型採用童趣圖案、活潑色彩來裝飾外，庭院還有大型泳池，很適合小朋友玩耍，貼心的老闆還有提供消毒鍋跟溫奶器，下輪船後還會由老闆開車接送唷！

網友推薦：非常適合有小朋友的旅客住宿，老闆熱情又親切。

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第六名：自然也民宿

自然也民宿不僅看得到海，獨特的地理位置彷彿能鳥瞰整個小琉球，而且房間設計真的會讓人有心動的感覺啊！自然也的老闆本身就是建築設計師，因此從外觀、大廳至房間，處處都有其獨特的美感與巧思。

從外面看就是精美的現代建築，但大廳卻採用竹子、原木與石磚裝潢，工業風跟自然風混搭一點也不突兀，而且房型都很寬敞，不管是情侶還是家庭都很適合入住。

網友推薦：空間寬敞，房間設計有各種巧思，風景視野都很棒。

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第五名：小琉球漁村觀海Villa

若要說小琉球離海最近的海景民宿，那「小琉球漁村觀海Villa」絕對可以排名前三！民宿後方就可以直通大海，潮間帶、龍蝦洞就在附近能夠自由探索，更酷的是，漲潮時在房間陽台就可以看見海龜悠遊，海洋愛好者來這絕對驚喜連連～如果你想拍美美的網美照，這裡也很適合你，因為它還有「無邊際泳池」，泳池後方連著大海，海天一線讓你美照拍不完！

網友推薦：藏在巷弄內的不起眼民宿，但海景房真的無敵！

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第四名：琉星嶼民宿

「陪你去流星雨 落在這地球上～」是不是看到民宿的名字就想到這首歌呢？雖然小琉球看不到流星雨，但琉星嶼民宿給你的浪漫一樣很棒！琉星嶼民宿的特色就是地勢偏高、海景一極棒，庭院有提供躺椅讓妳吹著海風放放鬆、遠離港口的喧囂。另外琉星嶼二館有提供Villa房型，如果是要帶小孩一同遊玩，不妨多比較一館、二館的差異唷！

網友推薦：因為離市區有距離所以更安靜，海景也很棒！

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第三名：泰美風情旅店

泰美風情旅店就在碼頭附近，但如果你對自己的方向感沒有把握的話，還是可以先跟老闆聯絡，他就會帶著牌子在碼頭接送你，是不是很sweet呢？來到旅店門口，白色的建築加上南洋風的擺飾，光是來到旅店門口就很有出國的feel！而泰美相當適合上有老下有小的家庭來住，因為往返市區跟海灘都很方便，如果體力不支很快就能回到旅店休息。

網友推薦：早餐真的好吃！而且老闆夫婦親切又熱情，有問題Line一下很快就能解決。

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第二名：小火雞旅店

所謂的旅店就是飯店跟民宿的綜合體，兩者的優點都各自囊括一些，當然也是令人期待啦～今年5月「巴弟」蕭志瑋跟元元到小琉球拍攝VLOG就是住在這，引起一波網路討論話題，實際看到房間擺設加上入鏡的老闆幽默風趣，當然形象大加分阿！

而小火雞旅店附近的景點就有蛤板灣，安頓好行李之後就可以去踏踏水，熱情的老闆也會帶你導覽附近的景點，除了舒適外，住這裡更能體驗到濃厚的人情味。

網友推薦：民宿的品質跟飯店有得比，老闆親切又熱心，會想再來住。

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第一名：杉板灣民宿

杉板灣民宿座落在小琉球肚仔坪「杉板灣民宿」，民宿前就有一個港口海灣，而這裡也是網友推薦、來到小琉球必看一次潮間帶的衫福海灣上頭，坐在庭院就能看到海，一眼望去無垠的海洋，整個身心都開闊了起來，相當愜意。

杉板灣民宿走的是Villa路線，每一個房間都是獨立，不怕受到其他人打擾，很適合小倆口甜蜜約會或讓小孩放膽嬉鬧；最棒的是，絕美的南洋風情還讓網友笑稱，不說還讓人以為自己跑峇里島玩了呢！

網友推薦：早餐自助吧也很豐富，花錢讓自己住好點真的很值得！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月17日至2020年08月15日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小琉球民宿』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



