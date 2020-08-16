快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

高級夢幻海景+歡樂充電美房！網路超人氣小琉球民宿Top 20

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

無敵海景套房在這裡！

誰說國外才有夢幻美景，你去過小琉球嗎？清澈的海水、悠遊的海龜與各種海洋生物，是大自然獻給人類最好的禮物，不只國外遊客絡繹不絕，往往到了連假更是一位難求，大家都想體驗這熱帶風情～

小琉球一直是國人的秘境聖地，但俗話說出去玩，「住」得舒適也很重要，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網路聲量高、同時也是訂房網站booking.com評分8分以上的小琉球民宿。連假又要到了，你訂民宿的功課做好了沒啊？

image source：臉書／小琉球漁村觀海Villa

小琉球民宿

第十名：全德民宿

全德民宿的外觀看起來屬舊式建築，房型也都是採素雅設計，乾淨整潔的模樣就令人感到舒服，好像回到鄉下的阿公阿嬤家一樣，充滿美好的記憶與滿滿的人情味，帶了出來，網友超推老闆的熱情海派，讓你來到全德民宿就像回到家一樣自在輕鬆。

網友推薦：房間乾淨又寬敞，而且老闆的服務真的很讚！

延伸閱讀：一日少時永遠少時！少女時代13週年逼哭SONE　歷代成員在台人氣大公開

image source:全德民宿 官網

第九名：上杉看海

綠意盎然的草地上矗立著一棟白色建築，感覺就像電影中會看到的豪華別墅，那就是人氣民宿之一的上杉看海啦～雖然離海岸有一小段距離，但夜景、夕陽仍是值得一瞧的美麗景色。除了寬敞舒適的房間外，上杉看海也有戶外景觀泳池，泡在水裡看著小琉球自然純樸的面貌，煩惱真的都拋開了！

網友推薦：房間裝潢美、設計家，戶外活動空間很大。

延伸閱讀：夏日流汗狂人必收！十大開架網路人氣「抗汗神物」品牌

image source:臉書／上杉看海旅店

第八名：懶人旅宿

平價的懶人宿一直是學生、小資族的最愛，而且老闆小馬陽光又健談，還有網友曾在網路上留言偷偷告白呢ＸＤ雖然沒有華麗的裝潢，但原木與白色調看起來相當簡單舒服，以家庭客來說可能設備過於單調，但如果是三五好友前來，絕對會愛上這種屬於自己小天地的感覺。

網友推薦：CP值超高，很適合學生來住！

延伸閱讀：吃鍋就是要喝爆這款湯底！十大必吃濃醇香「牛奶鍋」店家

image source:臉書／小琉球懶人宿

第七名：朵貓貓海景民宿

若要帶小孩跟小小孩來小琉球旅遊，朵貓貓海景民宿會是網友推薦的名單之一！草皮上座落著外觀鮮豔又現代的建築，從外面看就相信裡頭有一定的質感。

來說說適合親子入住的特色，除了有些房型採用童趣圖案、活潑色彩來裝飾外，庭院還有大型泳池，很適合小朋友玩耍，貼心的老闆還有提供消毒鍋跟溫奶器，下輪船後還會由老闆開車接送唷！

網友推薦：非常適合有小朋友的旅客住宿，老闆熱情又親切。

延伸閱讀：原來懂這些都能賺錢！10個成為「自由工作者」的熱門技能

image source:臉書／朵貓貓海景民宿

第六名：自然也民宿

自然也民宿不僅看得到海，獨特的地理位置彷彿能鳥瞰整個小琉球，而且房間設計真的會讓人有心動的感覺啊！自然也的老闆本身就是建築設計師，因此從外觀、大廳至房間，處處都有其獨特的美感與巧思。

從外面看就是精美的現代建築，但大廳卻採用竹子、原木與石磚裝潢，工業風跟自然風混搭一點也不突兀，而且房型都很寬敞，不管是情侶還是家庭都很適合入住。

網友推薦：空間寬敞，房間設計有各種巧思，風景視野都很棒。

延伸閱讀：台北台中米其林必比登推介吃不完？獨家公布20大網路超人氣榜單

image source:臉書／小琉球 自然也 NaturalManor

第五名：小琉球漁村觀海Villa

若要說小琉球離海最近的海景民宿，那「小琉球漁村觀海Villa」絕對可以排名前三！民宿後方就可以直通大海，潮間帶、龍蝦洞就在附近能夠自由探索，更酷的是，漲潮時在房間陽台就可以看見海龜悠遊，海洋愛好者來這絕對驚喜連連～如果你想拍美美的網美照，這裡也很適合你，因為它還有「無邊際泳池」，泳池後方連著大海，海天一線讓你美照拍不完！

網友推薦：藏在巷弄內的不起眼民宿，但海景房真的無敵！

延伸閱讀：滿身慾火被澆熄！「買可樂」最怕遇到十大母湯床伴

image source:臉書／小琉球漁村觀海Villa

第四名：琉星嶼民宿

「陪你去流星雨 落在這地球上～」是不是看到民宿的名字就想到這首歌呢？雖然小琉球看不到流星雨，但琉星嶼民宿給你的浪漫一樣很棒！琉星嶼民宿的特色就是地勢偏高、海景一極棒，庭院有提供躺椅讓妳吹著海風放放鬆、遠離港口的喧囂。另外琉星嶼二館有提供Villa房型，如果是要帶小孩一同遊玩，不妨多比較一館、二館的差異唷！

網友推薦：因為離市區有距離所以更安靜，海景也很棒！

延伸閱讀：《炮仔聲》最夯冠軍王出爐！20大超人氣話題演員「魔性演技」爆紅

image source:臉書／小琉球 琉星嶼民宿

第三名：泰美風情旅店

泰美風情旅店就在碼頭附近，但如果你對自己的方向感沒有把握的話，還是可以先跟老闆聯絡，他就會帶著牌子在碼頭接送你，是不是很sweet呢？來到旅店門口，白色的建築加上南洋風的擺飾，光是來到旅店門口就很有出國的feel！而泰美相當適合上有老下有小的家庭來住，因為往返市區跟海灘都很方便，如果體力不支很快就能回到旅店休息。

網友推薦：早餐真的好吃！而且老闆夫婦親切又熱情，有問題Line一下很快就能解決。

延伸閱讀：《我的婆婆怎麼那麼可愛》誰最夯？15大人氣角色演出真心笑與淚

image source:臉書／泰美風情旅店_su beautiful

第二名：小火雞旅店

所謂的旅店就是飯店跟民宿的綜合體，兩者的優點都各自囊括一些，當然也是令人期待啦～今年5月「巴弟」蕭志瑋跟元元到小琉球拍攝VLOG就是住在這，引起一波網路討論話題，實際看到房間擺設加上入鏡的老闆幽默風趣，當然形象大加分阿！

而小火雞旅店附近的景點就有蛤板灣，安頓好行李之後就可以去踏踏水，熱情的老闆也會帶你導覽附近的景點，除了舒適外，住這裡更能體驗到濃厚的人情味。

網友推薦：民宿的品質跟飯店有得比，老闆親切又熱心，會想再來住。

延伸閱讀：冷血殘酷沒同理心！15大「反社會人格」韓劇暗黑角超致命魅力

image source:臉書／小琉球 小火雞旅店

第一名：杉板灣民宿

杉板灣民宿座落在小琉球肚仔坪「杉板灣民宿」，民宿前就有一個港口海灣，而這裡也是網友推薦、來到小琉球必看一次潮間帶的衫福海灣上頭，坐在庭院就能看到海，一眼望去無垠的海洋，整個身心都開闊了起來，相當愜意。

杉板灣民宿走的是Villa路線，每一個房間都是獨立，不怕受到其他人打擾，很適合小倆口甜蜜約會或讓小孩放膽嬉鬧；最棒的是，絕美的南洋風情還讓網友笑稱，不說還讓人以為自己跑峇里島玩了呢！

網友推薦：早餐自助吧也很豐富，花錢讓自己住好點真的很值得！

延伸閱讀：跪求讓我再吃一次！十大網友敲碗回歸「夢幻限定速食」

image source:臉書／杉板灣 官網

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月17日至2020年08月15日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小琉球民宿』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq
論壇熱榜https://goo.gl/q83kus
新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


小琉球 民宿

延伸閱讀

安心旅遊 屏東已申請第3波補助 恆春半島、小琉球最夯

靠「仲介訂房」民宿卻沒單？ 8人颱風天澎湖旅遊慘被丟包

遊客違規被拍照舉發人已走 小琉球租車業無奈代付認賠

民宿管家學校 推40種旅遊體驗課程

相關新聞

結合東方紅線概念 agnès b.手鍊為你編織月老的祝福

台灣設計師聶永真近日與台北霞海城隍廟合作限量推出的「月下老人祈福香袋」兌換踴躍，在網路上也掀起熱議，正好也延續之前You...

高級夢幻海景+歡樂充電美房！網路超人氣小琉球民宿Top 20

誰說國外才有夢幻美景，你去過小琉球嗎？清澈的海水、悠遊的海龜與各種海洋生物，是大自然獻給人類最好的禮物，不只國外遊客絡繹不絕，往往到了連假更是一位難求，大家都想體驗這熱帶風情～

劉詩詩攜手小十歲鮮肉男星拍廣告 雨中散步好浪漫

前幾天義大利時尚品牌TOD'S才宣布大陸女星劉詩詩正式擔任品牌大使的消息，緊接著馬上就發表了由她和男星劉昊然共同演出的最新早秋系列廣告，兩人以一種自然隨興的互動方式展現最新單品，也呼應TOD'S今年早前為了在疫情之下給予世界溫暖的理念而推出的TODSTOGETHER企劃。

約翰走路200週年 推出4款限量酒

許多人對威士忌的認識，都是從蘇格蘭調和威士忌品牌約翰走路（Johnnie Walker）開始，卻很少人留意到，這個品牌的起源，可以追溯至200年前。為紀念品牌創始人John Walker於1820年調配出首款威士忌，約翰走路特別推出4個限量酒款，作為200週年獻禮，預計今年10月全球發行，目前國內上市時間未定。

粉絲經濟爆發「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場

百貨暑假IP商機大爆發，各大知名卡通、動漫人物主題展連發，創造一波波粉絲經濟。現在「名偵探柯南」現身台北南西商圈，以最應...

抹茶米餅、焦糖軟糖！4款「不再是月餅」的中秋禮盒

中秋佳節將至，許多民眾、企業，都會透過禮盒來傳達滿滿心意。除了傳統的月餅之外，多間甜品、食品業者，也紛紛以咖啡、餅乾、茶飲等不同的點心最為主角，推出年輕化的佳節禮盒，傳遞不同的美味與感情。

施華洛世奇加持 首款愛情高粱酒開放預購

高粱酒也可以很浪漫！黑松聯手金門酒廠，發表首款愛情主題高粱酒「情定晶世」，瓶身以國際精品施華洛世奇水晶的25mm大頂級水鑽裝飾，噱頭十足。酒款取諧音「愛妳久久久」，全台限量2萬999瓶，每瓶520毫升，採限量預購，售完為止。

IKEA疫情時代6大趨勢 「機能與彈性」變得更重要

走進IKEA門市逛逛，發現「可以變身」的家具特別吸引目光，機動性的桌子，折疊時好收納，攤開則可決定變成工作桌或大型餐桌大...

七夕放閃靠Beats耳機 「音訊分享」示愛零距離

七夕將至，放閃最高等級，就是戴著情侶耳機連上同一支手機、共享同一張歌單，連耳朵裡聽的音樂都節奏零時差。

台中購物節主力小資女族群建功 最愛買女性服飾

2020台中購物節7月1日開跑至今，App登錄發票金額衝破50億元。台中市政府經發局分析7月份合作店家消費，賣場超商達3.4億元最高，接下來依序為「服飾配件」1.1億元、「3C家電」9300萬元、「食品」5500萬元，小資女購物熱區都是發票登錄金額的前六名，女性服裝為熱門品項，評估聰明消費的小資女經濟，帶動購物熱潮。

浪漫七夕珠寶獻愛 暗藏秘密只給戀人知曉

七夕情人節用珠寶表達情意，許多設計上都暗藏小巧思，將戀人之間才知曉的小秘密藏在細節中，配戴起來才會懂。丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen），經典的Fusion系列戒指，以簡約的有機曲線在指間畫出流暢的圈，戒指之間如拼圖般完美吻合，可以二環相扣、或三環相契合、更可單環與其他系列戒指搭配，寓意著有情人之間的情愛相合。備有白金、黃金、玫瑰金三種貴金屬材質可選，亦有鑽石精巧點綴。

愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展 極致工藝9月登台

法國精品愛馬仕（HERMES）自 1928 年開始投入製表領域，以傳統高級鐘表產業的優秀技藝，詮釋品牌獨到的時間哲學，如...

熱門新聞

午後大雷雨機率高！ 吳德榮：連續這麼多天不常見

殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

苗栗也能買到免稅商品 昇恆昌特賣會在君樂飯店9天

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

雨彈升級！ 15縣市豪雨大雨特報 桃竹發災防告警訊息

中藥不當含鉛調劑 苗栗今年查124家無違規

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。