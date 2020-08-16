七夕放閃靠這招 Beats耳機「音訊分享」功能示愛零距離

七夕將至，放閃最高等級，就是戴著情侶耳機連上同一支手機、共享同一張歌單，連耳朵裡聽的音樂都節奏零時差。

自從有了「音訊分享」功能之後，想達成這個願望變得更簡單。除了使用AirPods系列之外，更多顏色款式可選的Beats Solo Pro、Powerbeats Pro、Powerbeats 無線耳機也都支援音訊分享功能。iOS使用者可以直接在控制台點選連線，若是使用Android系統手機，亦可透過安裝Beats App，透過App操作即可使用音訊分享功能。