七夕放閃靠這招 Beats耳機「音訊分享」功能示愛零距離
七夕將至，放閃最高等級，就是戴著情侶耳機連上同一支手機、共享同一張歌單，連耳朵裡聽的音樂都節奏零時差。
自從有了「音訊分享」功能之後，想達成這個願望變得更簡單。除了使用AirPods系列之外，更多顏色款式可選的Beats Solo Pro、Powerbeats Pro、Powerbeats 無線耳機也都支援音訊分享功能。iOS使用者可以直接在控制台點選連線，若是使用Android系統手機，亦可透過安裝Beats App，透過App操作即可使用音訊分享功能。
搶攻七夕情人節與振興三倍券商機，Beats by Dr. Dre (Beats) 推出不限持紙本、電子支付或信用卡等振興三倍券，至Apple授權通路之指定門市即可享有Beats產品系列購機折扣，最高可折抵2,000元。另外，更加碼推出法雅客通路於七夕情人節urBeats或BeatsX耳機任選2件可享7.7折優惠，趕快趁此機會入手情侶耳機。
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