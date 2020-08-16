台中購物節主力小資女族群建功 最愛買女性服飾
2020台中購物節7月1日開跑至今，App登錄發票金額衝破50億元。台中市政府經發局分析7月份合作店家消費，賣場超商達3.4億元最高，接下來依序為「服飾配件」1.1億元、「3C家電」9300萬元、「食品」5500萬元，小資女購物熱區都是發票登錄金額的前六名，女性服裝為熱門品項，評估聰明消費的小資女經濟，帶動購物熱潮。
經發局長張峯源指出，依據職場小資女的生活調查，25歲至35歲區間的族群具備固定收入積蓄並享受生活的特性。購物節期間，小資女最愛的前六大消費熱點分別為西屯區、南屯區、北區、西區、北屯區、大里區，與發票登錄消費金額的前六名行政區域相同，不難看出小資女的消費熱度。
經發局更說，從App會員資料分析中，小資女的熱門消費品項有女性服裝(含內衣、泳裝、鞋履)、美妝保養品、香水、行李箱、臥室、沐浴清潔用品、運動休閒用品、餐飲(包括冰淇淋、水果果乾、咖啡、甜品)等。
此外，小資女最愛消費店家類型，包括百貨公司、賣場超市、精緻車用照明店、心靈成長課程、美容按摩類型；熱門店家包括中友、新光、大遠百、三井Outlet、麗寶Outlet，好市多，世正光電，大藍全方位生活管理，碧鑫美容坊等，成功帶動消費人潮回流。
經發局說明，透過購物節App消費數據與互動資料，根據「行政區電子發票登錄消費金額」資料，西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區、大里區消費力名列前茅；西屯區截至8月14日，共消費累積超過11.3億，是知名百貨丶餐飲名店所在，居消費區域之冠，其他區域緊追在後。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言