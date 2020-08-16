台中購物節主力小資女族群建功 最愛買女性服飾

七夕情人節用珠寶表達情意，許多設計上都暗藏小巧思，將戀人之間才知曉的小秘密藏在細節中，配戴起來才會懂。丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen），經典的Fusion系列戒指，以簡約的有機曲線在指間畫出流暢的圈，戒指之間如拼圖般完美吻合，可以二環相扣、或三環相契合、更可單環與其他系列戒指搭配，寓意著有情人之間的情愛相合。備有白金、黃金、玫瑰金三種貴金屬材質可選，亦有鑽石精巧點綴。

2020-08-16 09:51