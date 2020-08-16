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台中購物節主力小資女族群建功 最愛買女性服飾

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局分析，購物節的主力是小資女孩族群，女性服飾最熱門。圖／經發局提供
台中市經發局分析，購物節的主力是小資女孩族群，女性服飾最熱門。圖／經發局提供

2020台中購物節7月1日開跑至今，App登錄發票金額衝破50億元。台中市政府經發局分析7月份合作店家消費，賣場超商達3.4億元最高，接下來依序為「服飾配件」1.1億元、「3C家電」9300萬元、「食品」5500萬元，小資女購物熱區都是發票登錄金額的前六名，女性服裝為熱門品項，評估聰明消費的小資女經濟，帶動購物熱潮。

經發局長張峯源指出，依據職場小資女的生活調查，25歲至35歲區間的族群具備固定收入積蓄並享受生活的特性。購物節期間，小資女最愛的前六大消費熱點分別為西屯區、南屯區、北區、西區、北屯區、大里區，與發票登錄消費金額的前六名行政區域相同，不難看出小資女的消費熱度。

經發局更說，從App會員資料分析中，小資女的熱門消費品項有女性服裝(含內衣、泳裝、鞋履)、美妝保養品、香水、行李箱、臥室、沐浴清潔用品、運動休閒用品、餐飲(包括冰淇淋、水果果乾、咖啡、甜品)等。

此外，小資女最愛消費店家類型，包括百貨公司、賣場超市、精緻車用照明店、心靈成長課程、美容按摩類型；熱門店家包括中友、新光、大遠百、三井Outlet、麗寶Outlet，好市多，世正光電，大藍全方位生活管理，碧鑫美容坊等，成功帶動消費人潮回流。

經發局說明，透過購物節App消費數據與互動資料，根據「行政區電子發票登錄消費金額」資料，西屯區、南屯區、北屯區、西區、北區、大里區消費力名列前茅；西屯區截至8月14日，共消費累積超過11.3億，是知名百貨丶餐飲名店所在，居消費區域之冠，其他區域緊追在後。

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