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浪漫七夕珠寶獻愛 暗藏秘密只給戀人知曉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
七夕情人節用珠寶表達情意，許多設計上都暗藏小巧思，將戀人之間才知曉的小秘密藏在細節中，配戴起來才會懂。圖／喬治傑生、林曉同珠寶提供
七夕情人節用珠寶表達情意，許多設計上都暗藏小巧思，將戀人之間才知曉的小秘密藏在細節中，配戴起來才會懂。圖／喬治傑生、林曉同珠寶提供

七夕情人節珠寶表達情意，許多設計上都暗藏小巧思，將戀人之間才知曉的小秘密藏在細節中，配戴起來才會懂。丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen），經典的Fusion系列戒指，以簡約的有機曲線在指間畫出流暢的圈，戒指之間如拼圖般完美吻合，可以二環相扣、或三環相契合、更可單環與其他系列戒指搭配，寓意著有情人之間的情愛相合。備有白金、黃金、玫瑰金三種貴金屬材質可選，亦有鑽石精巧點綴。

另一迷人之作Curve，以兩個不同材質的簡約曲線串起兩兩相交的圓，象徵兩人保有各自不同的個性又環繞於心。自即8月17日起至8月25日止，凡於全台喬治傑生直營名店購買喬治傑生耳環、項鍊或戒指商品成雙成對，且單筆消費達活動門檻，即加贈喬治傑生系列造型情人對杯乙組。數量有限，送完為止。

台灣珠寶設計師林曉同，經典作品「心坎鑲」系列，透過品牌獨有懸浮鑲嵌工藝，讓璀璨鑚石淩空坐落於心形鑲嵌中，因此無論從哪一個角度看，皆可見鑽石騰空在心型戒台之間，象徵愛到心坎裡的瞬間，通透澄澈的「真心」真意，「我想把男人愛到心坎裡的那種感動及瞬間，完美表現出來。」林曉同說。

有別於直線或是垂直爪鑲的鑽石側邊定位，心坎鑲的每支爪鑲都是單獨打造，再結合成心型，因必須鑽石精準的固定於三爪車溝間，因此僅能使用完美比例的鑽石。系列作品備有戒指、手鍊、項鍊、耳環等，含蓄又細膩地表達甜蜜的真心。

林曉同心坎鑲手鍊，25,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同心坎鑲手鍊，25,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同心坎鑲戒指，18萬0,800元起。圖／林曉同珠寶提供
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喬治傑生七夕限定COBRA系列造型情人對杯組2入。圖／喬治傑生提供
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林曉同心坎鑲四瓣心戒指，17萬4,000元起。圖／林曉同珠寶提供
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林曉同心坎鑲套鍊，28,500元起。圖／林曉同珠寶提供
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GEORG JENSEN FUSION（三件式）戒指，18K黃金、玫瑰金、白金鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬3,000元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN FUSION（三件式）戒指，18K黃金、玫瑰金、白金鑲嵌明亮式切割鑽石，23萬3,000元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN FUSION（三件式）戒指，18K黃金、玫瑰金、白金鑲嵌明亮式切割鑽石，12萬1,300元起。圖／喬治傑生提供
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林曉同心坎鑲璀璨版耳環，46,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同心坎鑲璀璨版耳環，46,800元起。圖／林曉同珠寶提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金純銀雙色半月型耳環，41,000元。圖／喬治傑生、林曉同珠寶提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金純銀雙色半月型耳環，41,000元。圖／喬治傑生、林曉同珠寶提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金純銀雙色耳環，21,000元。圖／喬治傑生提供
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珠寶 品牌 七夕 情人節

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