浪漫七夕珠寶獻愛 暗藏秘密只給戀人知曉

七夕情人節用珠寶表達情意，許多設計上都暗藏小巧思，將戀人之間才知曉的小秘密藏在細節中，配戴起來才會懂。丹麥皇家御用品牌喬治傑生（Georg Jensen），經典的Fusion系列戒指，以簡約的有機曲線在指間畫出流暢的圈，戒指之間如拼圖般完美吻合，可以二環相扣、或三環相契合、更可單環與其他系列戒指搭配，寓意著有情人之間的情愛相合。備有白金、黃金、玫瑰金三種貴金屬材質可選，亦有鑽石精巧點綴。

另一迷人之作Curve，以兩個不同材質的簡約曲線串起兩兩相交的圓，象徵兩人保有各自不同的個性又環繞於心。自即8月17日起至8月25日止，凡於全台喬治傑生直營名店購買喬治傑生耳環、項鍊或戒指商品成雙成對，且單筆消費達活動門檻，即加贈喬治傑生系列造型情人對杯乙組。數量有限，送完為止。

台灣珠寶設計師林曉同，經典作品「心坎鑲」系列，透過品牌獨有懸浮鑲嵌工藝，讓璀璨鑚石淩空坐落於心形鑲嵌中，因此無論從哪一個角度看，皆可見鑽石騰空在心型戒台之間，象徵愛到心坎裡的瞬間，通透澄澈的「真心」真意，「我想把男人愛到心坎裡的那種感動及瞬間，完美表現出來。」林曉同說。