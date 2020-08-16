愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展 極致工藝9月登台
法國精品愛馬仕（HERMES）自 1928 年開始投入製表領域，以傳統高級鐘表產業的優秀技藝，詮釋品牌獨到的時間哲學，如今已經成為時間品味哲人的象徵。每年皆會推出許多超凡腕表的愛馬仕，今年更將薈萃三大領域的傑出作品，將於9月4日起至13日止假台北BELLAVITA寶麗廣場一樓的愛馬仕旗艦店內展出。
愛馬仕的超凡腕表分成三個領域，其一為複雜功能腕表，例如強調愛馬仕獨特時間哲學的創新複雜功能作品，像是時間暫停、守候時光...等，以及經典複雜功能如三問、陀飛輪、萬年曆...等。此次登台焦點之一就是愛馬仕首個三問腕表ARCEAU Lift，並搭載飛行陀飛輪。腕表表盤採用馬首外形局部鏤空的方式可欣賞機芯的結構與運作、駿馬造型的夾板橋，以及當代風格的機芯打磨裝飾，此表僅提供訂製服務，每一只皆為獨一無二。
極致的微型工藝也是愛馬仕超凡腕表的一大特色，例如琺瑯、珍珠母貝微繪、金雕、木片細工鑲嵌...等。搶先曝光的作品之一為ARCEAU Aaaaargh! 琺瑯工藝腕表，圖案靈感來自由英國藝術家Alice Shirley所設計的暴龍方巾圖案，她以帶點漫畫風格的方式呈現兇猛的暴龍。腕表表盤的微縮彩繪和掐絲琺瑯，則由瑞士的琺瑯大師Anita Porchet生動地重現。
而融合傳統製表與精湛珠寶工藝的珠寶表，展現愛馬仕另一個面向的精彩。以次次展出作品Médor Haute Joaillerie高級珠寶表為例，Médor腕表以立體的神秘金字塔為標誌設計元素，受愛馬仕委託的珠寶設計師以在這枚腕表上融入品牌經典的「人字飾紋」，為已經近30歲的系列增添新意。整件作品由超過 120個不同部位組成，珠寶工匠需運用三種不同車工的鑽石、兩種鑲嵌工藝、時超過3個月，才將835顆鑽石逐一鑲嵌成最完美的樣貌。
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