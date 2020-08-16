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愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展 極致工藝9月登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供

法國精品愛馬仕（HERMES）自 1928 年開始投入製表領域，以傳統高級鐘表產業的優秀技藝，詮釋品牌獨到的時間哲學，如今已經成為時間品味哲人的象徵。每年皆會推出許多超凡腕表的愛馬仕，今年更將薈萃三大領域的傑出作品，將於9月4日起至13日止假台北BELLAVITA寶麗廣場一樓的愛馬仕旗艦店內展出。

愛馬仕的超凡腕表分成三個領域，其一為複雜功能腕表，例如強調愛馬仕獨特時間哲學的創新複雜功能作品，像是時間暫停、守候時光...等，以及經典複雜功能如三問、陀飛輪、萬年曆...等。此次登台焦點之一就是愛馬仕首個三問腕表ARCEAU Lift，並搭載飛行陀飛輪。腕表表盤採用馬首外形局部鏤空的方式可欣賞機芯的結構與運作、駿馬造型的夾板橋，以及當代風格的機芯打磨裝飾，此表僅提供訂製服務，每一只皆為獨一無二。

極致的微型工藝也是愛馬仕超凡腕表的一大特色，例如琺瑯、珍珠母貝微繪、金雕、木片細工鑲嵌...等。搶先曝光的作品之一為ARCEAU Aaaaargh! 琺瑯工藝腕表，圖案靈感來自由英國藝術家Alice Shirley所設計的暴龍方巾圖案，她以帶點漫畫風格的方式呈現兇猛的暴龍。腕表表盤的微縮彩繪和掐絲琺瑯，則由瑞士的琺瑯大師Anita Porchet生動地重現。

而融合傳統製表與精湛珠寶工藝的珠寶表，展現愛馬仕另一個面向的精彩。以次次展出作品Médor Haute Joaillerie高級珠寶表為例，Médor腕表以立體的神秘金字塔為標誌設計元素，受愛馬仕委託的珠寶設計師以在這枚腕表上融入品牌經典的「人字飾紋」，為已經近30歲的系列增添新意。整件作品由超過 120個不同部位組成，珠寶工匠需運用三種不同車工的鑽石、兩種鑲嵌工藝、時超過3個月，才將835顆鑽石逐一鑲嵌成最完美的樣貌。

愛馬仕Arceau三問陀飛輪腕表，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau三問陀飛輪腕表，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕Arceau三問陀飛輪腕表表背，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau三問陀飛輪腕表表背，價格未定。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Aaaaargh琺瑯工藝腕表，300萬9000元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Aaaaargh琺瑯工藝腕表，300萬9000元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展將於9月4日登台展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展將於9月4日登台展出。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供
愛馬仕Médor Haute Joaillerie頂級珠寶腕表，1,069萬8800元。圖／ 愛馬仕提供

腕表 愛馬仕 珠寶

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