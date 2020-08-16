快訊

民進黨奪回半壁江山 高市補選開啟「雙城記」序曲

民進黨國家隊 吃定假團結的國民黨

Melody和真人芭比「郎嫂」都被圈粉！耳骨夾這樣駕馭

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供
鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供

能自由扣在耳朵上方、不需要耳洞也能配戴的耳骨夾，絕對是每個女孩都必須要駕馭的時尚單品。時尚媽咪Melody，日前在IG限時動態就分享了她穿搭DE BEERS最新Horizon系列耳骨夾的美照。而同款珠寶，被廣大網友稱為「真人芭比」的鋼琴家郎朗25歲嫩妻、德韓混血才女吉娜愛麗絲（Gina Alice）也有配戴，兩人混搭的風格截然不同，但都不約而同地為整體裝扮增添了時髦韻味！

DE BEERS今年全新推出的 Horizon 18K玫瑰金鑲鑽的珠寶，皆分別以不同的獨特方式詮釋了Horizon系列標誌性的密釘鑲鑽石圈環設計。耳骨夾以夾扣式的設計取代傳統的針扣，可將耳環隨心固定於耳部任意位置，不需要耳洞就能配戴。而同系列的項鍊和耳環，也都有可移動的設計，方便變化配戴方式：耳環採用了與同系列戒指相同的可移動密釘鑲鑽環；項鍊除了可戴在正面或背面，還能360度自由旋轉鍊飾，並透過上下滑動、隨心切換變化作為頸鍊或長項鍊。Horizon系列融合極簡主義設計理念和多樣化的呈現方式，充分詮釋了「地平線」所代表的自由態度和無限可能。

鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供
鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供
時尚媽咪Melody配戴DE BEERS耳骨夾。圖／取自IG @melodykliu
時尚媽咪Melody配戴DE BEERS耳骨夾。圖／取自IG @melodykliu
鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供
鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供
De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，33,000元。圖／DE BEERS提供
De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，33,000元。圖／DE BEERS提供
時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾。圖／取自IG @melodykliu
時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾。圖／取自IG @melodykliu
De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，33,000元。圖／DE BEERS提供
De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，33,000元。圖／DE BEERS提供
時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾的穿搭。圖／取自IG @melodykliu
時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾的穿搭。圖／取自IG @melodykliu
時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾的穿搭。圖／取自IG @melodykliu
時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾的穿搭。圖／取自IG @melodykliu

耳洞

延伸閱讀

她秀度假編織風耳環 男友不解：為什麼耳朵要掛鳳梨片？

影／短腿超萌！俄羅斯寵物貓成IG網紅 圈粉5萬網友

徐睿知「雖然是精神病但沒關係」珠寶耳環風格百變

別讓珠寶駕馭妳！香奈兒耳環風格語彙 穿搭秘技曝光

相關新聞

愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展 極致工藝9月登台

法國精品愛馬仕（HERMES）自 1928 年開始投入製表領域，以傳統高級鐘表產業的優秀技藝，詮釋品牌獨到的時間哲學，如...

Melody和真人芭比「郎嫂」都被圈粉！耳骨夾這樣駕馭

能自由扣在耳朵上方、不需要耳洞也能配戴的耳骨夾，絕對是每個女孩都必須要駕馭的時尚單品。時尚媽咪Melody，日前在IG限...

流行時尚／生吐司吃原味 不含添加劑

今年以來，因日本大阪來台灣的高級生吐司專門店引發排隊潮，加上各量販店陸續推出「生吐司」產品，全台掀起一陣「生吐司炫風」，...

2020名牌包「制服」爆款再+1 直式迷你托特包人見人愛

結合迷你手袋、托特包的流行，誕生了直式小型托特包的輪廓，可背、可提的直式小提袋成了最當紅的包款，可以放手機、小傘、皮夾、...

KKBOX新推出「Podcast 專區」！超過600檔華語節目免費隨選即聽

近來Podcast在全球發燒，從一般大眾到名人、藝人紛紛搶當播客，成為耳朵經濟新勢力。KKBOX全新推出「Podcast...

比臉更容易變老！頭皮、頭髮老化6大徵兆 還不快保養

大家都知道臉上的肌膚會老化，最重要的特徵就是出現皺紋，但大家到頭皮與頭髮也會老化嗎？根據萊雅全球實驗室研究指出，頭皮老化...

高球名人、賽車手 運動明星為腕表大秀專業風格

專業是種印象，專業不只包含了高超能力的表現，更是實績與風格的演示。OMEGA過往贊助的運動甚多，賽車、潛水、美式帆船，較...

隋棠、Tony淨灘也要曬恩愛 許路兒拎同包款美出歐洲名媛風

待在恆春的隨棠一家人，日前在淨灘時又拍出了美美的照片，夫妻倆把出遊照當成婚紗花絮拍，重返青春呈現了兩小無猜的無憂無慮，隨...

桃捷推仲夏一日票買一送一 登錄卡號再抽萬元iPad

國民旅遊大爆發，桃園機場捷運沿線景點眾多，桃園大眾捷運公司7月起推出仲夏一日票買一送一限時活動，花320元就能買到2張當...

「七夕送禮」就是要放閃！Yahoo奇摩購物中心情人好禮買1送1、momo購物網下殺5折起

七夕情人節即將到來，電商瞄準情人需求需求，紛紛推出送禮指南及好康優惠，Yahoo奇摩購物中心公布「2020年人氣看漲輕奢...

王嘉爾穿的FENDI x Mr. Doodle開咖啡店根本是網美打卡點！可惜不在台灣

FENDI在七夕情人節期間，以熱鬧、甜蜜又活潑的FENDI x Mr. Doodle聯名商品傳達情意，並於北京SKP（華...

卸妝＋療癒！植村秀全新柚子精萃潔顏油，金黃色好美

想要擁有好膚質，第一步就是要徹底清潔，夏日外出會擦防曬、化妝，回家第一步當然就要卸妝。以卸妝油聞名的植村秀，今年推出全新...

熱門新聞

長榮「類出國」航班再度起飛 超狂機長天空畫「讚」

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

未來一周好熱 吳德榮：注意午後大雷雨

殺破狼周運勢／摩羯陷入愛戀之中 雙魚控制物質慾望

雨彈升級！ 15縣市豪雨大雨特報 桃竹發災防告警訊息

阿塱壹古道可從台東端申請入山了 最快9月15日成行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。