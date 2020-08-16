Melody和真人芭比「郎嫂」都被圈粉！耳骨夾這樣駕馭

能自由扣在耳朵上方、不需要耳洞也能配戴的耳骨夾，絕對是每個女孩都必須要駕馭的時尚單品。時尚媽咪Melody，日前在IG限時動態就分享了她穿搭DE BEERS最新Horizon系列耳骨夾的美照。而同款珠寶，被廣大網友稱為「真人芭比」的鋼琴家郎朗25歲嫩妻、德韓混血才女吉娜愛麗絲（Gina Alice）也有配戴，兩人混搭的風格截然不同，但都不約而同地為整體裝扮增添了時髦韻味！

DE BEERS今年全新推出的 Horizon 18K玫瑰金鑲鑽的珠寶，皆分別以不同的獨特方式詮釋了Horizon系列標誌性的密釘鑲鑽石圈環設計。耳骨夾以夾扣式的設計取代傳統的針扣，可將耳環隨心固定於耳部任意位置，不需要耳洞就能配戴。而同系列的項鍊和耳環，也都有可移動的設計，方便變化配戴方式：耳環採用了與同系列戒指相同的可移動密釘鑲鑽環；項鍊除了可戴在正面或背面，還能360度自由旋轉鍊飾，並透過上下滑動、隨心切換變化作為頸鍊或長項鍊。Horizon系列融合極簡主義設計理念和多樣化的呈現方式，充分詮釋了「地平線」所代表的自由態度和無限可能。 鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供 時尚媽咪Melody配戴DE BEERS耳骨夾。圖／取自IG @melodykliu 鋼琴家郎朗的妻子吉娜愛麗絲演繹DE BEERS Horizon系列珠寶。圖／DE BEERS提供 De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，33,000元。圖／DE BEERS提供 時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾。圖／取自IG @melodykliu De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，33,000元。圖／DE BEERS提供 時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾的穿搭。圖／取自IG @melodykliu 時尚媽咪Melody在IG分享DE BEERS Horizon系列耳骨夾的穿搭。圖／取自IG @melodykliu