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2020名牌包「制服」爆款再+1 直式迷你托特包人見人愛

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
各精品都推出直式迷你托特包，勢將成為爆款。圖／各品牌提供
各精品都推出直式迷你托特包，勢將成為爆款。圖／各品牌提供

結合迷你手袋、托特包的流行，誕生了直式小型托特包的輪廓，可背、可提的直式小提袋成了最當紅的包款，可以放手機、小傘、皮夾、水壺及小物，不但是出遊的細緻小包款，也是上班族女孩最愛的「午餐小提包」。

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Petit Sac Plat托特包，是小紅書上網友們爭相曬包的熱門款，因為外型太可愛了，可說是人見人愛，以牛皮飾邊、monogram帆布打造，重新演繹路易威登經典的Sac Plat（暱稱琴譜包），迷你輪廓輕盈俏麗，有提柄可手提或使用皮革肩帶斜背；近期品牌推出全新的「Since 1854」印花，將歷久不衰的monogram重新設計，融入創始年份的1854及LV字樣、將數字8變換為花卉型貌，也推出Petit Sac Plat迷你托特包，簡約有型。

DIOR在春夏季也以爆紅Book Tote款式推出輕便袋，造型小巧，選用全刺繡藍色或苔綠色的紮染主題圖案面料，正面綴飾Christian Dior字樣；此外，品牌在七夕情人節的Dioramour系列，也以此輪廓打造了熱烈的紅色、俏皮的波點款式，上面綴有紅色Dior Dots圖案刺繡，每顆小圓點都是手工製成，呈現品牌工藝，是期間限定款式。

此外，MCM發表秋冬主題「旅行再想像（Hyper Techno Reality）」，踏上超現實之旅，也有全新輪廓的包款，基於品牌核心的旅行精神，形象片主題向各式的移動致敬，在虛擬和現實之間將柔和暖色調、蔚藍冷色彩構成對比，之中也推出往昔沒有的迷你直式托特小包，採用品牌標誌的Visetos塗層帆布製成、納帕皮革飾邊，同樣是可手提、肩背。就如同之前超小巧、用來裝時髦態度的迷你包款爆紅，迷你直式托特包的流行，行將成為各精品的標配單品。

路易威登Petit Sac Plat托特包，45,400元。圖／LV提供
路易威登Petit Sac Plat托特包，45,400元。圖／LV提供
DIOR Dioramour Book mini紅色波卡圓點刺繡帆布迷你直式托特包，88,000元。圖／DIOR提供
DIOR Dioramour Book mini紅色波卡圓點刺繡帆布迷你直式托特包，88,000元。圖／DIOR提供
路易威登Petit Sac Plat托特包，45,400元。圖／LV提供
路易威登Petit Sac Plat托特包，45,400元。圖／LV提供
MCM發表秋冬主題「旅行再想像」系列，（左）MCM Visetos皮革Klassik托特包20,000元。圖／MCM提供
MCM發表秋冬主題「旅行再想像」系列，（左）MCM Visetos皮革Klassik托特包20,000元。圖／MCM提供
MCM Visetos皮革Klassik托特包，20,000元。圖／MCM提供
MCM Visetos皮革Klassik托特包，20,000元。圖／MCM提供
DIOR Book mini直式托特包，88,000元。圖／DIOR提供
DIOR Book mini直式托特包，88,000元。圖／DIOR提供
路易威登「Since 1854」Petit Sac Plat托特包，價格店洽。圖／LV提供
路易威登「Since 1854」Petit Sac Plat托特包，價格店洽。圖／LV提供

品牌 Dior

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