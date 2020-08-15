2020名牌包「制服」爆款再+1 直式迷你托特包人見人愛
結合迷你手袋、托特包的流行，誕生了直式小型托特包的輪廓，可背、可提的直式小提袋成了最當紅的包款，可以放手機、小傘、皮夾、水壺及小物，不但是出遊的細緻小包款，也是上班族女孩最愛的「午餐小提包」。
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的Petit Sac Plat托特包，是小紅書上網友們爭相曬包的熱門款，因為外型太可愛了，可說是人見人愛，以牛皮飾邊、monogram帆布打造，重新演繹路易威登經典的Sac Plat（暱稱琴譜包），迷你輪廓輕盈俏麗，有提柄可手提或使用皮革肩帶斜背；近期品牌推出全新的「Since 1854」印花，將歷久不衰的monogram重新設計，融入創始年份的1854及LV字樣、將數字8變換為花卉型貌，也推出Petit Sac Plat迷你托特包，簡約有型。
DIOR在春夏季也以爆紅Book Tote款式推出輕便袋，造型小巧，選用全刺繡藍色或苔綠色的紮染主題圖案面料，正面綴飾Christian Dior字樣；此外，品牌在七夕情人節的Dioramour系列，也以此輪廓打造了熱烈的紅色、俏皮的波點款式，上面綴有紅色Dior Dots圖案刺繡，每顆小圓點都是手工製成，呈現品牌工藝，是期間限定款式。
此外，MCM發表秋冬主題「旅行再想像（Hyper Techno Reality）」，踏上超現實之旅，也有全新輪廓的包款，基於品牌核心的旅行精神，形象片主題向各式的移動致敬，在虛擬和現實之間將柔和暖色調、蔚藍冷色彩構成對比，之中也推出往昔沒有的迷你直式托特小包，採用品牌標誌的Visetos塗層帆布製成、納帕皮革飾邊，同樣是可手提、肩背。就如同之前超小巧、用來裝時髦態度的迷你包款爆紅，迷你直式托特包的流行，行將成為各精品的標配單品。
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