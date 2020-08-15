KKBOX新推出「Podcast 專區」！超過600檔華語節目免費隨選即聽

近來Podcast在全球發燒，從一般大眾到名人、藝人紛紛搶當播客，成為耳朵經濟新勢力。KKBOX全新推出「Podcast專區」，提供超過600檔華語節目免費隨選即聽，KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏表示，KKBOX在Podcast方面第一步會先站穩腳步，著重在功能開發及內容推廣，陸續將與兩大本土Podcast公司線上、線下合作，包括專注軟體技術開發與創新的 Firstory、具原創節目、Hosting與業務服務的SoundOn，希望讓更多作品被聽見。

KKBOX從今年7月底「KKBOX for Podcasters」上線，提交RSS就能在KKBOX上架自己的節目，掀起一陣期待上線潮，全新的「Podcast 專區」更開放所有節目免費隨選即聽，讓全亞洲超過千萬用戶透過KKBOX就能輕鬆找到有趣的談話內容，同時協助剛進入Podcast界的節目創作者更容易接觸到廣大的潛在聽眾。

8月17日KKBOX將於Firstory合作推出「熱死了聽啥好？10檔夏日Podcast，用耳朵消暑剛剛好」Podcast 線上策展，以夏日消暑為主題，精選玩水秘境、機車族夏日生存術、手工雪糕製作、極圈生活等主題。