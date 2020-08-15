比臉更容易變老！頭皮、頭髮老化6大徵兆，還不快保養
大家都知道臉上的肌膚會老化，最重要的特徵就是出現皺紋，但大家到頭皮與頭髮也會老化嗎？根據萊雅全球實驗室研究指出，頭皮老化的速度是臉部肌膚的6倍，身體肌膚的12倍，所以頭皮與頭髮，更應該提前抗老。
但該如何知道自己的頭皮與頭髮開始老化呢？有下列6項徵兆，只要出現其中2個，就要注意頭皮老化的問題。
徵兆一、乾屑過多
頭皮屑分有乾性與油性，如果是頭皮容易乾癢，開始出現乾屑，就代表缺少保濕，代表頭皮缺水老化。
徵兆二、頭皮泛紅
很多人頭皮容易敏感與泛紅， 常常會一直抓，之後出現頭皮屑，這也是老化的徵兆。
徵兆三、頭皮鬆垮
臉會長皺紋，頭皮也會，最大特徵就是開始鬆垮，頭皮開始鬆之後，也會影響臉部肌膚，因次要特別注意。
徵兆四、頭髮沒有光澤
當頭皮與頭髮老化時，頭皮就會先沒有光澤，代表缺少維生素，用再多護髮產品都沒用。
徵兆五、頭髮容易斷
有沒有發現一梳頭髮，頭髮就容易斷，這就代表頭髮皮質層受損、老化。
徵兆六、頭髮變細、變少
很多人都會說，老了之後頭髮會變細，這就代表頭髮也是老了，如果變得細軟，甚至變少，就是老化的現象了。
該怎麼對抗頭皮與頭髮老化呢？法國品牌KERASTASE巴黎卡詩新推出「黑鑽極萃逆時系列」，將用在臉部保養品中的深海極萃因子、魚子逆時科技加入頭髮保養之中，能修護頭皮與頭髮。
深海極萃因子採集自西太平洋3000公尺以下的深海底火山口珍貴微生物，過去用在頂級保養品中，卡詩將其加入頭髮保養品中，舒緩老化現象；另將魚子萃取包覆在仿生魚子微囊，加入頭髮保養產品中，滋養頭髮與頭皮。
黑鑽極萃逆時系列包括2款髮浴、髮膜、聚光熱活精華、玫瑰香氛露等，還特別邀來調香師，打造出玫瑰花香調，，搭配萊姆與鬱金香、木質調，使用也有療癒感。
如果特別需要淨化頭髮，可選用黑鑽極萃逆時淨髮浴，深層清潔與淨化頭皮，一般狀況可用黑鑽極萃逆時髮浴，潤澤度較高；髮膜就添加深海極萃因子與魚子逆時科技、玻尿酸等，提升頭皮與頭髮的防禦力。
黑鑽極萃逆時聚光熱活精華特別能豐盈髮絲，展現青春光彩，還能對抗達230°熱工具，避免整燙的問題；黑鑽極萃逆時玫瑰香氛露中，結合摩洛哥油、葵花籽油、茉莉精油和沒藥精油，提升頭髮防禦力，並散發髮香。
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