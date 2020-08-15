高球名人、賽車手 運動明星為腕表大秀專業風格

專業是種印象，專業不只包含了高超能力的表現，更是實績與風格的演示。OMEGA過往贊助的運動甚多，賽車、潛水、美式帆船，較少人留心的，反而是高爾夫球。少人留心的是他們的傑出品牌之友：被暱稱為「小麥」的高球名人Rory Mcilroy，以及他手上配戴的OMEGA海馬Aqua Terra Ultra Light腕表。

高爾夫球和其他運動的高度差別在於：手腕揮桿時產生的高速離心力，不僅對運動產生妨礙、同時也對機芯產生強大衝擊。然而這款OMEGA海馬Aqua Terra Ultra Light腕表使用及其特殊的「伽瑪鈦金屬」為表殼材料，同時特製的8928 Ti同軸擒縱手上鍊機芯，更讓整只腕表包含表帶僅重55公克，動力儲存72小時，機芯也具備大師天文台認證。