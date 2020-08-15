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高球名人、賽車手 運動明星為腕表大秀專業風格

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
包含表帶僅55功課的OMEGA海馬Ultra Light腕表，包含了Rory Mcilroy與OMEGA的雙重專業。圖 / 翻攝自ig。
包含表帶僅55功課的OMEGA海馬Ultra Light腕表，包含了Rory Mcilroy與OMEGA的雙重專業。圖 / 翻攝自ig。

專業是種印象，專業不只包含了高超能力的表現，更是實績與風格的演示。OMEGA過往贊助的運動甚多，賽車、潛水、美式帆船，較少人留心的，反而是高爾夫球。少人留心的是他們的傑出品牌之友：被暱稱為「小麥」的高球名人Rory Mcilroy，以及他手上配戴的OMEGA海馬Aqua Terra Ultra Light腕表

高爾夫球和其他運動的高度差別在於：手腕揮桿時產生的高速離心力，不僅對運動產生妨礙、同時也對機芯產生強大衝擊。然而這款OMEGA海馬Aqua Terra Ultra Light腕表使用及其特殊的「伽瑪鈦金屬」為表殼材料，同時特製的8928 Ti同軸擒縱手上鍊機芯，更讓整只腕表包含表帶僅重55公克，動力儲存72小時，機芯也具備大師天文台認證。

此外雖然近期參加比賽次數不多，但克羅地亞的拉力賽車手Juraj Šebalj則配戴上名士（Baume et Mercier）的Clifton Club（Ref.10502）手表。Clifton Club系列屬於Clifton系列更為運動的風格設計，42毫米的青銅表殼搭配藍色橡膠帶與藍色表面，自動機芯。Juraj Šebalj並在個人官方ig上換上了賽車手服，同時也為手上的腕表，展現斯文但運動的紳仕風格。

克羅地亞拉力賽車手Juraj Šebalj配戴上名士的Clipton Club青銅腕表，風格悠遊於運動和斯文之間。圖 / 翻攝自ig。
克羅地亞拉力賽車手Juraj Šebalj配戴上名士的Clipton Club青銅腕表，風格悠遊於運動和斯文之間。圖 / 翻攝自ig。
OMEGA，海馬Aqua Terra Ultra Light腕表，伽瑪鈦，41毫米，時間顯示，防水150米，約158萬9,900元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA，海馬Aqua Terra Ultra Light腕表，伽瑪鈦，41毫米，時間顯示，防水150米，約158萬9,900元。圖 / OMEGA提供。
被趣稱為「小麥」的Rory Mcilroy，是OMEGA的長期品牌友人，也是海馬Aqua Terra Ultra Light腕表的重要顧問。圖 / 翻攝自ig。
被趣稱為「小麥」的Rory Mcilroy，是OMEGA的長期品牌友人，也是海馬Aqua Terra Ultra Light腕表的重要顧問。圖 / 翻攝自ig。

腕表 賽車手 品牌

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