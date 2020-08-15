聽新聞
test
0:00 / 0:00
隋棠、Tony淨灘也要曬恩愛 許路兒拎同包款美出歐洲名媛風
待在恆春的隨棠一家人，日前在淨灘時又拍出了美美的照片，夫妻倆把出遊照當成婚紗花絮拍，重返青春呈現了兩小無猜的無憂無慮，隨棠拎著Loro Piana白色托特包對著鏡頭倩笑，完全老公視角；許路兒也以Loro Piana穿搭，展現宛如歐洲名媛的夏日典雅風格。
隨棠穿著橘色星星印花裙，以草編帽款配襯，和Tony在海邊的照片很有學生情侶出遊的氛圍；手上的Inside Out包款，是可內外翻轉、雙面使用的包款，因而得名，選用品牌Storm System®專利特殊處理喀什米爾羊毛面料，柔軟且擋風、防水。透過工匠手工縫製，拼接小牛皮在義大利製成，共推出4種尺寸，且將於秋冬季再推出新款質料組合。每個托特包內皆有可單獨取下使用的皮製拉鍊袋，以繩帶繫在包包上，另外提供小巧皮雕字母裝飾的客製化服務。
許路兒之前也曾選搭Inside Out托特包，這次搭配的是細緻柔軟的手拿包、Loro Piana洋裝，造型彷彿歐洲名媛小旅行的風格，甜美、高雅又有輕鬆寫意的氣氛；她腳上穿的Loro Piana和侯佩岑同一款，鞋型線條簡約大方，搭出了修長美腿的線條，侯佩岑身上的靛藍色外套也是出自Loro Piana，品牌在夏季系列探索色彩與織紋的美學，以絲質、亞麻混紡緹花或結合墊紗技術，創作出細膩柔美、耐看的時裝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言