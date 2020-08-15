隋棠、Tony淨灘也要曬恩愛 許路兒拎同包款美出歐洲名媛風

待在恆春的隨棠一家人，日前在淨灘時又拍出了美美的照片，夫妻倆把出遊照當成婚紗花絮拍，重返青春呈現了兩小無猜的無憂無慮，隨棠拎著Loro Piana白色托特包對著鏡頭倩笑，完全老公視角；許路兒也以Loro Piana穿搭，展現宛如歐洲名媛的夏日典雅風格。

隨棠穿著橘色星星印花裙，以草編帽款配襯，和Tony在海邊的照片很有學生情侶出遊的氛圍；手上的Inside Out包款，是可內外翻轉、雙面使用的包款，因而得名，選用品牌Storm System®專利特殊處理喀什米爾羊毛面料，柔軟且擋風、防水。透過工匠手工縫製，拼接小牛皮在義大利製成，共推出4種尺寸，且將於秋冬季再推出新款質料組合。每個托特包內皆有可單獨取下使用的皮製拉鍊袋，以繩帶繫在包包上，另外提供小巧皮雕字母裝飾的客製化服務。