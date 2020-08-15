「七夕送禮」就是要放閃！Yahoo奇摩購物中心情人好禮買1送1、momo購物網下殺5折起

七夕情人節即將到來，電商瞄準情人需求需求，紛紛推出送禮指南及好康優惠，Yahoo奇摩購物中心公布「2020年人氣看漲輕奢精品品牌TOP 5」供挑選禮物做參考，即日起至8月25日推出「77放閃節」活動，精選精品、美妝保養、服裝內睡衣等買1送1、下殺3折起；momo購物網「情人節浪漫限定」活動即日起至8月23日網羅Dior、SWAROVSKI、PORTER、H:CONNECT、蕾黛絲等逾50大品牌，提供精品包款、珠寶配飾、服飾內著、流行鞋款等商品5折起，並分享「情人增溫3大選購指南」。

Yahoo奇摩購物中心觀察，近期受因韓劇《雖然是精神病但沒關係》火紅帶動精品類業績成長，女主角徐睿知配戴同款及系列包款成為時下熱門夯品，法國品牌Chloé 7月整體業績年成長1.3倍，其中又以Marcie及C Bag系列最受青睞。Yahoo奇摩購物中心公布「2020年人氣看漲輕奢精品品牌TOP 5」，由深受小資女喜愛的「See by Chloé」奪冠，熱門款See by Chloé Joan迷你款編織金屬環拼接皮革手提肩背包除了小巧輕便，時尚外型也適合日常搭配；第2名為以尼龍折疊包聞名的「Longchamp」，8月30日前仲夏狂歡5折起、2件再享95折；第3～5名依序為「Michael Kors」、「SWAROVSKI」、「COACH」。

Yahoo奇摩購物中心「77放閃節」蒐羅情人節限定組合優惠，包括「摩洛哥優油髮膚真寵禮盒」特價千元有找、「Pandora潘朵拉愛心串珠手環禮盒組」特價2,086元。

momo購物網「情人增溫3大選購指南」，送禮建議可掌握「節慶限定」、「內含深意」兩大重點，像是近年社群曝光度極高的DW手表於情人節推出限定款柔光粉玫瑰金永生花表盒組，一只玫瑰金表在手彷彿時時刻刻都充滿粉紅泡泡；SWAROVSKI配飾2020年新品Lifelong Heart戀之結鏈墜，紐結而成的心型墜飾與水晶緊緊相扣，就像閃亮愛情故事；Dior當紅款老花30蒙田新改款鍊帶包也是討情人歡心的首選。

除了送禮之外，在情人節穿上情侶裝、背上同款包大肆放閃絕對有理，潮流情侶可選川久保玲PLAY系列刺繡愛心T恤；韓系情侶不容錯過H：CONNECT情人穿搭2折的好康活動；質感情侶則可入手PORTER INTERNATIONAL清新好感後背包。