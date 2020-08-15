FENDI x Mr. Doodle咖啡店是網美打卡點 可惜不在台灣
FENDI在七夕情人節期間，以熱鬧、甜蜜又活潑的FENDI x Mr. Doodle聯名商品傳達情意，並於北京SKP（華聯新光廣場）打造七夕限定快閃店、FENDI CAFFE快閃咖啡館，品牌Logo的搶眼黃色相當吸睛，完全是網美打卡景點的陳列。
北京FENDI x Mr. Doodle快閃店位在品牌專門店外的中庭區，以透明壓克力搭建，前面正是黑白色手繪塗鴉，店內無所不在的立體紅色愛心擺飾，點題七夕情人節；快閃咖啡館的一切陳列皆以好看、好拍的閨密空間為設計，推出包括奇妙總匯三明治、炸馬鈴薯條與地瓜薯條、閃電泡芙、妙趣酪梨紅心蛋三明治、甜蜜愛心蛋糕等餐點，食物頗接地氣但也因為杯盤、擺飾或陳列等巧思，很適合擺拍。
快閃咖啡館也同步在成都IFS開設，位於精品店外的長廊上，以卡座的方式設計，同樣以經典黃色為主色調，內部則運用Pequin條紋、FFLogo、經典購物盒等FENDI元素進行裝飾。在陸綜笑果非凡、舞藝驚人的男星「王嘎嘎」王嘉爾之前也為FENDI x Mr. Doodle拍攝形象廣告，手比愛心、盡情跑跳等姿態也展現此系列的熱情活力。
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