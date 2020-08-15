快訊

MLB／確診球隊+1 紅人也傳球員檢測呈陽性

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

FENDI x Mr. Doodle咖啡店是網美打卡點 可惜不在台灣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
FENDI於北京SKP打造FENDI x Mr. Doodle聯名系列七夕限定快閃店。圖／FENDI提供
FENDI於北京SKP打造FENDI x Mr. Doodle聯名系列七夕限定快閃店。圖／FENDI提供

FENDI在七夕情人節期間，以熱鬧、甜蜜又活潑的FENDI x Mr. Doodle聯名商品傳達情意，並於北京SKP（華聯新光廣場）打造七夕限定快閃店、FENDI CAFFE快閃咖啡館，品牌Logo的搶眼黃色相當吸睛，完全是網美打卡景點的陳列。

北京FENDI x Mr. Doodle快閃店位在品牌專門店外的中庭區，以透明壓克力搭建，前面正是黑白色手繪塗鴉，店內無所不在的立體紅色愛心擺飾，點題七夕情人節；快閃咖啡館的一切陳列皆以好看、好拍的閨密空間為設計，推出包括奇妙總匯三明治、炸馬鈴薯條與地瓜薯條、閃電泡芙、妙趣酪梨紅心蛋三明治、甜蜜愛心蛋糕等餐點，食物頗接地氣但也因為杯盤、擺飾或陳列等巧思，很適合擺拍。

快閃咖啡館也同步在成都IFS開設，位於精品店外的長廊上，以卡座的方式設計，同樣以經典黃色為主色調，內部則運用Pequin條紋、FFLogo、經典購物盒等FENDI元素進行裝飾。在陸綜笑果非凡、舞藝驚人的男星「王嘎嘎」王嘉爾之前也為FENDI x Mr. Doodle拍攝形象廣告，手比愛心、盡情跑跳等姿態也展現此系列的熱情活力。

成都FENDI CAFFE快閃咖啡廳位於IFS的FENDI精品店外。圖／FENDI提供
成都FENDI CAFFE快閃咖啡廳位於IFS的FENDI精品店外。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo代言人許魏洲登上「紅秀」雜誌，身穿雙重穿法的夾克84,900元。圖／取自微博
FENDI Peekaboo代言人許魏洲登上「紅秀」雜誌，身穿雙重穿法的夾克84,900元。圖／取自微博
FENDI CAFFE快閃咖啡館的甜蜜愛心蛋糕。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE快閃咖啡館的甜蜜愛心蛋糕。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE快閃咖啡廳FF奶昔。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE快閃咖啡廳FF奶昔。圖／FENDI提供
FENDI於北京開設FENDI x Mr. Doodle聯名系列七夕限定快閃店。圖／FENDI提供
FENDI於北京開設FENDI x Mr. Doodle聯名系列七夕限定快閃店。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle形象影片時身旁是Peekaboo帆布包，13萬2,000元。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle形象影片時身旁是Peekaboo帆布包，13萬2,000元。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿FENDI x Mr. Doodle上衣，21,600元。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿FENDI x Mr. Doodle上衣，21,600元。圖／FENDI提供
北京FENDI CAFFE快閃咖啡廳。圖／FENDI提供
北京FENDI CAFFE快閃咖啡廳。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列影片。圖／截自FENDI X Mr. Doodle影片
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列影片。圖／截自FENDI X Mr. Doodle影片
FENDI x Mr. Doodle系列是今年度七夕情人節主題。圖／FENDI提供
FENDI x Mr. Doodle系列是今年度七夕情人節主題。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE快閃咖啡館推出妙趣酪梨紅心蛋三明治、甜蜜愛心蛋糕、閃電泡芙等都是FENDI CAFFE快閃咖啡廳等餐點。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE快閃咖啡館推出妙趣酪梨紅心蛋三明治、甜蜜愛心蛋糕、閃電泡芙等都是FENDI CAFFE快閃咖啡廳等餐點。圖／FENDI提供
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列影片。圖／截自FENDI X Mr. Doodle影片
王嘉爾拍攝FENDI x Mr. Doodle系列影片。圖／截自FENDI X Mr. Doodle影片

咖啡館 FENDI 快閃

延伸閱讀

苗栗縣招商破9千億 工商咖啡館開張

影／工策會開「咖啡館」 苗縣府宣示招商「破兆」目標

FENDI早秋織布購物袋好美 簡約黑白色出門好心情

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知撞衫《梨泰院Class》金多美！浪漫嫵媚美到分不出高下

相關新聞

桃捷推仲夏一日票買一送一 登錄卡號再抽萬元iPad

國民旅遊大爆發，桃園機場捷運沿線景點眾多，桃園大眾捷運公司7月起推出仲夏一日票買一送一限時活動，花320元就能買到2張當...

「七夕送禮」就是要放閃！Yahoo奇摩購物中心情人好禮買1送1、momo購物網下殺5折起

七夕情人節即將到來，電商瞄準情人需求需求，紛紛推出送禮指南及好康優惠，Yahoo奇摩購物中心公布「2020年人氣看漲輕奢...

FENDI x Mr. Doodle咖啡店是網美打卡點 可惜不在台灣

FENDI在七夕情人節期間，以熱鬧、甜蜜又活潑的FENDI x Mr. Doodle聯名商品傳達情意，並於北京SKP（華...

卸妝＋療癒！植村秀全新柚子精萃潔顏油，金黃色好美

想要擁有好膚質，第一步就是要徹底清潔，夏日外出會擦防曬、化妝，回家第一步當然就要卸妝。以卸妝油聞名的植村秀，今年推出全新...

蘋果咬一口？GUCCI新款情人節腕表珠寶 香甜誘惑0熱量

根據聖經記載，人類的故事，最早從樂園裡的一顆蘋果開始。因為咬下了蘋果，戀人們明白了情與真，暢聚和分離。GUCCI創意總監...

朗格聯手舞蹈家Christian Loclair 為時計編撰黃金舞作

當世界限縮，如何找到前往新世界的航道？關鍵或許不盡然在改變物理實相，而在起心轉念，切換觀看事物運行的頻段。德國製表品牌朗...

全國電子Digital City新布局！首家品牌複合店插旗基隆

主打全方位潮流科技與完整體驗的全國電子Digital City插旗基隆，於基隆老字號「國際百貨」打造首間複合店，也是

乾吸、濕拖一次搞定！LG A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器支援App遠端操控

現代人愈來愈注重居家生活品質，隨著宅在家的時間變多，更需要有效率的清潔工具。LG新推出CordZeroThinQ A9 ...

讓貓主子更愛你！《貓奴養成祭》教你成為稱職的奴才

你也在「貓圈」裡嗎？根據統計台灣家貓數4年內激增143%，顯示越來越多人成為貓奴！不過貓咪時而冷酷、時而撒嬌，一副高高在上的態度也讓許多奴才又愛又恨，想要多了解家中的貓老大到底在想什麼？由聯合數位文創主辦，於9/5(六)、9/6(日)在PLAY ground南村劇場 ‧ 青鳥 ‧ 有設計的「貓奴養成祭」，重磅邀請人氣手作Youtuber莎莎與亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師林子軒教導貓毛手作與貓行為講座，周邊並集結貓文創相關商品，讓喜歡貓的民眾能共同來沉浸在貓的世界裡。

丸莊攜手霹靂布袋戲 限量2000瓶「素還真醬油」上市

當百年的丸莊醬油，遇見百年歷史霹靂布袋戲，會激盪出哪種火花？全台第一瓶「布袋戲英雄醬油」登場，主角是換上新戲服的「素還真...

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

台灣麥當勞宣布，將於8月26日起調整部分菜單內容，消費者最關心的「停售」品項共7種餐點，包括千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、...

楊丞琳放送性感小露美胸代言PAZZO 詮釋#MORE REAL時尚態度

「全能天后」楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝時尚大片，...

熱門新聞

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

雲林「紫金巨雷」劃破天際 網查農民曆驚呼：雷神下凡

下班注意雨彈！對流雲系發展旺盛 9縣市大雨特報

雨彈來了！ 午後對流發展旺盛 10縣市大雨特報

台北天空驚見超特別「垂直積雲」 氣象局說明原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。