FENDI x Mr. Doodle咖啡店是網美打卡點 可惜不在台灣

FENDI在七夕情人節期間，以熱鬧、甜蜜又活潑的FENDI x Mr. Doodle聯名商品傳達情意，並於北京SKP（華聯新光廣場）打造七夕限定快閃店、FENDI CAFFE快閃咖啡館，品牌Logo的搶眼黃色相當吸睛，完全是網美打卡景點的陳列。

北京FENDI x Mr. Doodle快閃店位在品牌專門店外的中庭區，以透明壓克力搭建，前面正是黑白色手繪塗鴉，店內無所不在的立體紅色愛心擺飾，點題七夕情人節；快閃咖啡館的一切陳列皆以好看、好拍的閨密空間為設計，推出包括奇妙總匯三明治、炸馬鈴薯條與地瓜薯條、閃電泡芙、妙趣酪梨紅心蛋三明治、甜蜜愛心蛋糕等餐點，食物頗接地氣但也因為杯盤、擺飾或陳列等巧思，很適合擺拍。