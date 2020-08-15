卸妝＋療癒！植村秀全新柚子精萃潔顏油，金黃色好美
想要擁有好膚質，第一步就是要徹底清潔，夏日外出會擦防曬、化妝，回家第一步當然就要卸妝。以卸妝油聞名的植村秀，今年推出全新的「柚子精萃潔顏油」，從日本江戶時代的放鬆柚子浴為靈感，以植村秀的乳化科技，還有91%天然植萃成分，讓卸妝可以卸得徹底，還能聞到療癒的柚子香氣。
植村秀以日本高知縣，採用永續農法栽種的柚子，從中萃取出含有檸檬酸、維他命C的柚子精華，能改善毛孔粗大，並明亮膚色，另外還調和檬皮、檸檬草、薰衣草、馬鬱蘭、天竺葵、薄荷、絲柏、生薑、青橘共9種天然植萃精油，發揮多種功效，改善肌膚不穩定狀況，如出油、長痘痘等。
使用時，只要遇到水就能乳化，按摩溶解彩妝後，可以直接沖洗乾淨。
目前植村秀旗下共有5款潔顏油，除了柚子精萃潔顏油，還包括有全能奇蹟金萃潔顏油、植物植萃潔顏油、覆盆子超淨白潔顏油與櫻花萃釀淨透潔顏油。
NO.1 卸妝潔顏家族系列
全能奇蹟金萃潔顏油 - 適合各種膚質，植村秀第一瓶明星精油卸妝，99%天然植物油基底，其中山茶花籽油、人蔘、金竹萃取等，使卸後肌膚保濕、柔嫩、不緊繃。
柚子精萃潔顏油 - 適合各種膚質，精油卸妝新成員，91%天然植物油基底，日本柚子萃取、薰衣草、檸檬皮等9種精油複方，可有效改善、調理出油、毛孔、痘痘等肌膚不穩定狀況。
植物植萃潔顏油 - 適合疲勞暗沉肌，綠茶萃取的溫和配方，幫助清除妝容與髒汙，並有效改善肌膚暗沉敏弱。
覆盆子超淨白潔顏油 - 適合斑點蠟黃肌，加入日本紀州備長炭，卸妝同時活化美白肌膚，使卸後皮膚明亮有光澤。
櫻花萃釀淨透潔顏油 － 適合粉刺油性肌，超微米油分子科技搭配日本櫻花雙重複合成分，鎖定毛孔問題的根源，使用後肌膚清爽保濕。
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