蘋果咬一口？GUCCI新款情人節腕表珠寶 香甜誘惑0熱量
根據聖經記載，人類的故事，最早從樂園裡的一顆蘋果開始。因為咬下了蘋果，戀人們明白了情與真，暢聚和分離。GUCCI創意總監 Alessandro Michele再度展現對大自然的熱愛，將象徵情熱與年少的「蘋果」，變幻成一只七夕情人節主題的GUCCI G-Timeless腕表，甜蜜蜜且0熱量，讓人好想大口咬定。
PVD成金色的38毫米表殼、男女皆宜，GUCCI原本經典的GG與帆布Logo，貫穿了表面與帆布皮帶，與此同時，一顆鮮豔、誘人的蘋果成為了表款的額外亮點，同時帶上一片翠綠葉片，巧納GG Logo，像是提醒著戀人們莫忘最原始的悸動與感動，金殼、金針、皮表帶，也如近年GUCCI散發的街頭潮流魅力。
此外，GUCCI再針對七夕情人節推出多款造型飾品：GG Marmont標示首次加入「鑰匙」的設計元素，並結合阿拉伯風格花紋裝飾，復古銀處理則帶來懷舊氛圍，戒指、手鍊、鑰匙圈、耳環的價位則在7,200元至8,900元不等，讓小資也能輕鬆入手；Interlocking G則有價位較高的18K黃金珠寶，將品牌創辦人Guccio Gucci交錯纏繞的GG姓名縮寫為設計，18K黃金長項鍊有42公分與90公分兩種長度，價格各為48,400元與88,200元。
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