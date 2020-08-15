快訊

水族館因疫情關閉 撈出9大箱累積14年許願硬幣救急

高雄市民投票了嗎？罷免+補選花費2.8億 戴口罩、量額溫才能投票

朗格聯手舞蹈家Christian Loclair 為時計編撰黃金舞作

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
為一只時計編撰一只舞作？如斯浪漫的行為，竟出自一向予人嚴謹印象的德國製表品牌「朗格」。圖 / a.lange & söhne提供。
為一只時計編撰一只舞作？如斯浪漫的行為，竟出自一向予人嚴謹印象的德國製表品牌「朗格」。圖 / a.lange & söhne提供。

當世界限縮，如何找到前往新世界的航道？關鍵或許不盡然在改變物理實相，而在起心轉念，切換觀看事物運行的頻段。德國製表品牌朗格（a.lange & söhne）近期為了一只恆常運行的表款，編了一只舞作？這到底是異想天開、亦或委實太過浪漫？

媒體藝術家兼編舞家Christian Loclair，編撰了一只雙人舞作，光線構築的線條切割了空間與畫面、流淌過男女舞者的手部，同時兩位舞者各自的律動從展現存在、進而二合為一，協調而均衡，並在詩意中演示宇宙運行與數理的「黃金比例法則」；這只舞作並非空穴來風，原來是向朗格的經典系列Lange 1致意。不對稱中展現對稱的Lange 1腕表，表面中凝縮了幾何學中1比1.618的「黃金比例」。表面上所有的線條與幾何形體在不斷逼近、重疊中，一如舞者的肢體擺動，展現大自然琴瑟和鳴的運行之秘。

偏心的時間顯示、大日期視窗、動力儲存，Lange 1在圓形表面上展現出驚人的和諧與秩序，該系列同時也是朗格表廠在1994年重新出發發表的四只表款之一，如今25年後，更成為品牌最具識別度，幾與德國高級製表畫上等號的經典之作。

Christian “Mio” Loclair 是媒體藝術家、編舞家，其作品常深入探索感觀體驗與數位美學間的張力。圖 / a.lange & söhne提供。
Christian “Mio” Loclair 是媒體藝術家、編舞家，其作品常深入探索感觀體驗與數位美學間的張力。圖 / a.lange & söhne提供。
雙人的舞作，男女舞者的肢體律動由各自展現存在、以致相互融合，展現了宇宙運行的和諧。圖 / a.lange & söhne提供。
雙人的舞作，男女舞者的肢體律動由各自展現存在、以致相互融合，展現了宇宙運行的和諧。圖 / a.lange & söhne提供。
偏心的表面中，Lange 1以形體、比例、幾何，展現了時間、數理和宇宙運行的共同之妙。圖 / a.lange & söhne提供。
偏心的表面中，Lange 1以形體、比例、幾何，展現了時間、數理和宇宙運行的共同之妙。圖 / a.lange & söhne提供。

德國 品牌

延伸閱讀

北醫生活圈／專家：擁黃金門牌 性價比超高

股海自由行／三大動力 撐起資產股一片天

黃金將臨「完美風暴」 瑞信看好明年金價直衝2,500美元

畜牧糞尿回收再利用 「黑金」可以變黃金

相關新聞

朗格聯手舞蹈家Christian Loclair 為時計編撰黃金舞作

當世界限縮，如何找到前往新世界的航道？關鍵或許不盡然在改變物理實相，而在起心轉念，切換觀看事物運行的頻段。德國製表品牌朗...

全國電子Digital City新布局！首家品牌複合店插旗基隆

主打全方位潮流科技與完整體驗的全國電子Digital City插旗基隆，於基隆老字號「國際百貨」打造首間複合店，也是

乾吸、濕拖一次搞定！LG A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器支援App遠端操控

現代人愈來愈注重居家生活品質，隨著宅在家的時間變多，更需要有效率的清潔工具。LG新推出CordZeroThinQ A9 ...

讓貓主子更愛你！《貓奴養成祭》教你成為稱職的奴才

你也在「貓圈」裡嗎？根據統計台灣家貓數4年內激增143%，顯示越來越多人成為貓奴！不過貓咪時而冷酷、時而撒嬌，一副高高在上的態度也讓許多奴才又愛又恨，想要多了解家中的貓老大到底在想什麼？由聯合數位文創主辦，於9/5(六)、9/6(日)在PLAY ground南村劇場 ‧ 青鳥 ‧ 有設計的「貓奴養成祭」，重磅邀請人氣手作Youtuber莎莎與亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師林子軒教導貓毛手作與貓行為講座，周邊並集結貓文創相關商品，讓喜歡貓的民眾能共同來沉浸在貓的世界裡。

丸莊攜手霹靂布袋戲 限量2000瓶「素還真醬油」上市

當百年的丸莊醬油，遇見百年歷史霹靂布袋戲，會激盪出哪種火花？全台第一瓶「布袋戲英雄醬油」登場，主角是換上新戲服的「素還真...

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

台灣麥當勞宣布，將於8月26日起調整部分菜單內容，消費者最關心的「停售」品項共7種餐點，包括千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、...

楊丞琳放送性感小露美胸代言PAZZO 詮釋#MORE REAL時尚態度

「全能天后」楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝時尚大片，...

免出國！自學正宗韓式糕點：芝麻米蛋糕、抹茶米戚風

你喜歡韓劇、或熱愛韓食，那麼你有吃過經典的韓式米蛋糕嗎？源自韓師正統技法的「韓式米蛋糕」，以「米粉、糖、鹽、水」為基礎，...

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

中衛彩色口罩造成瘋狂搶購潮，一上市就秒殺，讓許多買不到的民眾哀聲嘆氣，甚至在網路上批評，為了消除「民怨」，讓更多人買得到...

有錢就是任性！真實版大富翁前澤友作砸75億日圓入主UNITED ARROWS、Lowrys Farm

屢屢有驚人之舉的日本億萬富翁前澤友作，除了先前表明要公開徵女友陪他進行太空之旅外，近期更是狠砸約75億日圓（約合台幣22...

皮革唇膏燙金藏情話！蘭蔻七夕限定3款唇膏，暖男必搶

七夕情人節將至，還想到送什麼給女友或自己嗎？彩妝保養品牌蘭蔻在七夕前夕，推出3款限定款的絕對完美唇膏，由法國工匠打造純皮...

我國有機產品首賣日本 日澳也期待賣更多有機農產來台

我國陸續與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，雙方的有機農產品，以及...

熱門新聞

PChome 24h購物明晚7點限量開賣「中衛、美德口罩」

麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

雲林「紫金巨雷」劃破天際 網查農民曆驚呼：雷神下凡

男月薪6萬交3任女友都因「致命缺點」被分手 眾嘆：不意外

他納悶為何工作都要求「活潑開朗」 網曝背後原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。