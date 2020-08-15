朗格聯手舞蹈家Christian Loclair 為時計編撰黃金舞作
當世界限縮，如何找到前往新世界的航道？關鍵或許不盡然在改變物理實相，而在起心轉念，切換觀看事物運行的頻段。德國製表品牌朗格（a.lange & söhne）近期為了一只恆常運行的表款，編了一只舞作？這到底是異想天開、亦或委實太過浪漫？
媒體藝術家兼編舞家Christian Loclair，編撰了一只雙人舞作，光線構築的線條切割了空間與畫面、流淌過男女舞者的手部，同時兩位舞者各自的律動從展現存在、進而二合為一，協調而均衡，並在詩意中演示宇宙運行與數理的「黃金比例法則」；這只舞作並非空穴來風，原來是向朗格的經典系列Lange 1致意。不對稱中展現對稱的Lange 1腕表，表面中凝縮了幾何學中1比1.618的「黃金比例」。表面上所有的線條與幾何形體在不斷逼近、重疊中，一如舞者的肢體擺動，展現大自然琴瑟和鳴的運行之秘。
偏心的時間顯示、大日期視窗、動力儲存，Lange 1在圓形表面上展現出驚人的和諧與秩序，該系列同時也是朗格表廠在1994年重新出發發表的四只表款之一，如今25年後，更成為品牌最具識別度，幾與德國高級製表畫上等號的經典之作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言