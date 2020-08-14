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藍色通透、水滴寬心 夏季特選珠寶透心涼

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
藍色系寶石總帶來清涼的連想，Harry Winston則帶來包含Sparkling Cluster、Forget-me-not、Loop等多系列藍寶石或海水藍寶珠寶。圖 / Harry Winston提供。
藍色系寶石總帶來清涼的連想，Harry Winston則帶來包含Sparkling Cluster、Forget-me-not、Loop等多系列藍寶石或海水藍寶珠寶。圖 / Harry Winston提供。

盛夏的氣候悶熱難耐，但寶石總帶來清涼意念。「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）於盛夏輕巧開展一場寶石的盛宴，透過一系列海寶石、海水藍寶珠寶，帶來令人屏息以待的愉悅舒壓。

聽起來名稱相似，但「海水藍寶（Aquamarine）」與「藍寶石（Sapphire）」其實為不同種類的寶石，加上海水藍寶與祖母綠同出「綠柱石」一脈，但因內含雜質少、克拉數大，加上顏色均勻等特質，更令服裝搭配都能輕快、輕鬆合拍。海瑞溫斯頓「海水藍寶鑽石項鍊」以水滴型切工海水藍寶為主石，描繪出如水般的輕盈靈動。6.09克拉的主石上方再以單顆圓形明亮式切工鑽石連接3顆水滴型切工鑽石點綴，同系列另有海水藍寶耳環與戒指，同樣展現了「鑽石之王」精湛切工所展現的極大光芒。

寶詩龍（Boucheron）則不以藍色寶石取勝、但以「水滴」之形傍身。Serpent Bohème系列珠寶將原本的「蛇形」意念，轉化成生活中無處不見的水滴。水滴在葉稍成「露」、自天而降如涓涓細絲，或一、或雙、或多，加上白色鑽石的火光，自由在耳畔、指尖翻轉，清涼自來。

從靈蛇而來、蛻變成「水滴」的Boucheron，Serpent Bohème多水滴造型戒指，在指尖翻轉清涼，46萬4,000元。圖 / Boucheron提供。
從靈蛇而來、蛻變成「水滴」的Boucheron，Serpent Bohème多水滴造型戒指，在指尖翻轉清涼，46萬4,000元。圖 / Boucheron提供。
因內含雜質少、克拉數大，加上顏色均勻等特質，海水藍寶總令服裝搭配都能輕快。海瑞溫斯頓海水藍寶珠寶系列鑽石項鍊，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
因內含雜質少、克拉數大，加上顏色均勻等特質，海水藍寶總令服裝搭配都能輕快。海瑞溫斯頓海水藍寶珠寶系列鑽石項鍊，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
Boucheron，Serpent Bohème鑽石手環，18K白金，30萬5,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème鑽石手環，18K白金，30萬5,000元。圖 / Boucheron提供。

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