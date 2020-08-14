藍色通透、水滴寬心 夏季特選珠寶透心涼
盛夏的氣候悶熱難耐，但寶石總帶來清涼意念。「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）於盛夏輕巧開展一場寶石的盛宴，透過一系列海寶石、海水藍寶珠寶，帶來令人屏息以待的愉悅舒壓。
聽起來名稱相似，但「海水藍寶（Aquamarine）」與「藍寶石（Sapphire）」其實為不同種類的寶石，加上海水藍寶與祖母綠同出「綠柱石」一脈，但因內含雜質少、克拉數大，加上顏色均勻等特質，更令服裝搭配都能輕快、輕鬆合拍。海瑞溫斯頓「海水藍寶鑽石項鍊」以水滴型切工海水藍寶為主石，描繪出如水般的輕盈靈動。6.09克拉的主石上方再以單顆圓形明亮式切工鑽石連接3顆水滴型切工鑽石點綴，同系列另有海水藍寶耳環與戒指，同樣展現了「鑽石之王」精湛切工所展現的極大光芒。
寶詩龍（Boucheron）則不以藍色寶石取勝、但以「水滴」之形傍身。Serpent Bohème系列珠寶將原本的「蛇形」意念，轉化成生活中無處不見的水滴。水滴在葉稍成「露」、自天而降如涓涓細絲，或一、或雙、或多，加上白色鑽石的火光，自由在耳畔、指尖翻轉，清涼自來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言