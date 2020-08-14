藍色通透、水滴寬心 夏季特選珠寶透心涼

盛夏的氣候悶熱難耐，但寶石總帶來清涼意念。「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）於盛夏輕巧開展一場寶石的盛宴，透過一系列海寶石、海水藍寶珠寶，帶來令人屏息以待的愉悅舒壓。

聽起來名稱相似，但「海水藍寶（Aquamarine）」與「藍寶石（Sapphire）」其實為不同種類的寶石，加上海水藍寶與祖母綠同出「綠柱石」一脈，但因內含雜質少、克拉數大，加上顏色均勻等特質，更令服裝搭配都能輕快、輕鬆合拍。海瑞溫斯頓「海水藍寶鑽石項鍊」以水滴型切工海水藍寶為主石，描繪出如水般的輕盈靈動。6.09克拉的主石上方再以單顆圓形明亮式切工鑽石連接3顆水滴型切工鑽石點綴，同系列另有海水藍寶耳環與戒指，同樣展現了「鑽石之王」精湛切工所展現的極大光芒。