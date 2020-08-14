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新手帥爸王陽明站台海尼根 0酒精很安全

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
新手老爸王陽明今日帥氣站台，輕鬆展現0設限的率性風範。圖／海尼根提供
新手老爸王陽明今日帥氣站台，輕鬆展現0設限的率性風範。圖／海尼根提供

盛夏燥熱，帶有清涼、氣泡感的啤酒成夏日飲品主流之一。海尼根今年四月推出零酒精0.0飲料，市場銷售不俗，上市三個月後銷售突破200萬瓶，今日品牌再於信義香堤廣場舉辦三天快閃活動，並找來新手超帥老爸王陽明、現場暢飲站台。

近日進階人生新身份的超帥奶爸王陽明一向擁有陽光形象，今日活動並在主持人鼓舞下，開瓶暢飲海尼根零酒精0.0飲料。現場他並提到，無論起床、工作時，總有時刻想和朋友分享情緒，而零酒飲正合適在海灘輕鬆衝浪後，還能開車上路，兼顧安全；而「零酒精0.0」有別於其他品牌以「調和」方式，海尼根保留原本啤酒製程，但搭配獨特A酵母並經兩次發酵，再以真空蒸餾移除酒精，進而保留啤酒的清爽原始風味。

海尼根並於信義香堤廣場舉辦「0設限」快閃活動，現場除有5公尺海尼根巨型藍瓶霸氣打卡，還能投身VR賽車遊戲，安全、熱血駕駛；三重關卡則分別考驗反應、地點與時間0設限，有機會帶走環保餐具、鴨舌帽、手提袋或輕便束口包四選一，每人每日限玩一次，時間則從8月14日至16日，為期三天。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

使用獨特酵母與特殊真空蒸餾，讓海尼根零酒精0.0保留經典風味、並在台灣創下銷售佳績。圖／海尼根提供
使用獨特酵母與特殊真空蒸餾，讓海尼根零酒精0.0保留經典風味、並在台灣創下銷售佳績。圖／海尼根提供
無酒精、0負擔，讓王陽明在記者會上開懷暢飲。圖／海尼根提供
無酒精、0負擔，讓王陽明在記者會上開懷暢飲。圖／海尼根提供
從8月14至16日，海尼根在香堤廣場現場，打造「0設限」主題快閃空間。圖／海尼根提供
從8月14至16日，海尼根在香堤廣場現場，打造「0設限」主題快閃空間。圖／海尼根提供

酒精 快閃

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