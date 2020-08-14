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乾吸、濕拖一次搞定！LG A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器支援App遠端操控

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器推出多達11款多功能吸頭，可輕鬆應對不同家庭環境。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器推出多達11款多功能吸頭，可輕鬆應對不同家庭環境。圖／LG提供

現代人愈來愈注重居家生活品質，隨著宅在家的時間變多，更需要有效率的清潔工具。LG新推出CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器，除了乾吸、濕拖可一次搞定之外，更全新升級「單獨濕拖」模式，並首創輕壓集塵排空技術，可增加2.4倍集塵空間，傾倒垃圾時只要一鍵輕壓即可輕鬆清除水洗氣旋濾網上的灰塵毛髮，同時支援LG ThinQTM App遠端操控，包括充電狀態、電量、濾網清潔推播通知與清潔日誌都能輕鬆掌握。

LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器配備新一代智慧雙旋濕拖吸頭，以「乾吸＋濕拖」模式清掃時，前方吸塵口先吸入灰塵髒汙，接著電動馬達帶動拖布旋轉，以類似打蠟的方式去除一般吸塵器無法清除的污漬；「單獨濕拖」模式搭配3段式水量調節系統，根據各種清潔需求控制出水量，抹布在清潔過程中隨時保持適當水分，濕拖布、濕拖吸頭及水箱均採用可拆卸設計，方便清潔後收納於立架中。

如果家中有毛小孩或總是被地上落髮困擾，LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器搭載創新的輕壓集塵排空技術，輕壓紅色壓縮鈕即可壓縮髒污灰塵，增加2.4倍集塵空間，同時也可減少傾倒集塵盒的次數；清空集塵盒時同樣輕壓紅色壓縮鈕就可讓髒污從下方排空，連水洗氣旋濾網上卡住的灰塵也能被輕鬆刮除。

新一代LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器包含2道氣旋、3道濾網等5道過濾程序，能過濾空氣中99.7%的0.3微米懸浮微粒與過敏原，水洗氣旋濾網、微塵濾網、HEPA濾網皆可水洗；智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術創造強勁的3D迴旋氣流，吸力再升級；電池延長50%續航力，2顆電池最長可達120分鐘使用時間，並推出11款多功能吸頭，可靈活運用於各種空間。

配備11款吸頭的LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器星夜黑（A9K－ULTRA3）售價32,900元，配備8款吸頭的寂靜灰（A9K－MAX2）售價28,900元，即日起至9月30日購買LG A9 K系列指定型號，加碼送拋棄式抹布墊組1組與拋棄式抹布組2組。

LG同步推出兩款LG CordZeroThinQ變頻清潔機器人，旗艦款三眼濕拖版鈦光銀新色（VR6698TWAR）前方配備智慧鏡頭，可以透過手機Wi－Fi連線同步監看，不僅能精確遠控打掃方向，還可開啟居家保全模式，售價24,900元；雙眼濕拖版迷幻紫新色（VR6690TWVV）的智慧鏡頭可自動掃描偵測環境，具備防跨越磁條功能，可自行剪裁設定邊界，界定清潔機器人活動範圍，售價22,900元。

LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器全新在台上市，寂靜灰（A9K－MAX2）售價28,900元。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器全新在台上市，寂靜灰（A9K－MAX2）售價28,900元。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器全新在台上市，星夜黑（A9K－ULTRA3）售價32,900元。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器全新在台上市，星夜黑（A9K－ULTRA3）售價32,900元。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列首創輕壓集塵排空技術，增加2.4倍集塵空間、減少傾倒集塵盒灰塵的次數，清潔方便不沾手。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列首創輕壓集塵排空技術，增加2.4倍集塵空間、減少傾倒集塵盒灰塵的次數，清潔方便不沾手。圖／LG提供
LG CordZero變頻清潔機器人－旗艦款三眼濕拖版鈦光銀新色，前方配備智慧鏡頭，可透過手機Wi－Fi連線同步監看鏡頭畫面，售價24,900元。圖／LG提供
LG CordZero變頻清潔機器人－旗艦款三眼濕拖版鈦光銀新色，前方配備智慧鏡頭，可透過手機Wi－Fi連線同步監看鏡頭畫面，售價24,900元。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器全新上市，乾吸、濕拖一次完成，大幅節省打掃時間。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器全新上市，乾吸、濕拖一次完成，大幅節省打掃時間。圖／LG提供
LG CordZero 變頻清潔機器人－雙眼濕拖版迷幻紫新色，售價22,900元。圖／LG提供
LG CordZero 變頻清潔機器人－雙眼濕拖版迷幻紫新色，售價22,900元。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器搭配毛髮專用吸頭，可清潔卡在沙發、寵物家具和床鋪上的毛髮。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器搭配毛髮專用吸頭，可清潔卡在沙發、寵物家具和床鋪上的毛髮。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器可利用 ThinQ App掌控電力狀態、濾網清潔推播通知、清潔日誌等。圖／LG提供
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器可利用 ThinQ App掌控電力狀態、濾網清潔推播通知、清潔日誌等。圖／LG提供

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