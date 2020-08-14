乾吸、濕拖一次搞定！LG A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器支援App遠端操控
現代人愈來愈注重居家生活品質，隨著宅在家的時間變多，更需要有效率的清潔工具。LG新推出CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器，除了乾吸、濕拖可一次搞定之外，更全新升級「單獨濕拖」模式，並首創輕壓集塵排空技術，可增加2.4倍集塵空間，傾倒垃圾時只要一鍵輕壓即可輕鬆清除水洗氣旋濾網上的灰塵毛髮，同時支援LG ThinQTM App遠端操控，包括充電狀態、電量、濾網清潔推播通知與清潔日誌都能輕鬆掌握。
LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器配備新一代智慧雙旋濕拖吸頭，以「乾吸＋濕拖」模式清掃時，前方吸塵口先吸入灰塵髒汙，接著電動馬達帶動拖布旋轉，以類似打蠟的方式去除一般吸塵器無法清除的污漬；「單獨濕拖」模式搭配3段式水量調節系統，根據各種清潔需求控制出水量，抹布在清潔過程中隨時保持適當水分，濕拖布、濕拖吸頭及水箱均採用可拆卸設計，方便清潔後收納於立架中。
如果家中有毛小孩或總是被地上落髮困擾，LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器搭載創新的輕壓集塵排空技術，輕壓紅色壓縮鈕即可壓縮髒污灰塵，增加2.4倍集塵空間，同時也可減少傾倒集塵盒的次數；清空集塵盒時同樣輕壓紅色壓縮鈕就可讓髒污從下方排空，連水洗氣旋濾網上卡住的灰塵也能被輕鬆刮除。
新一代LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器包含2道氣旋、3道濾網等5道過濾程序，能過濾空氣中99.7%的0.3微米懸浮微粒與過敏原，水洗氣旋濾網、微塵濾網、HEPA濾網皆可水洗；智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術創造強勁的3D迴旋氣流，吸力再升級；電池延長50%續航力，2顆電池最長可達120分鐘使用時間，並推出11款多功能吸頭，可靈活運用於各種空間。
配備11款吸頭的LG CordZeroThinQ A9 K系列WIFI濕拖無線吸塵器星夜黑（A9K－ULTRA3）售價32,900元，配備8款吸頭的寂靜灰（A9K－MAX2）售價28,900元，即日起至9月30日購買LG A9 K系列指定型號，加碼送拋棄式抹布墊組1組與拋棄式抹布組2組。
LG同步推出兩款LG CordZeroThinQ變頻清潔機器人，旗艦款三眼濕拖版鈦光銀新色（VR6698TWAR）前方配備智慧鏡頭，可以透過手機Wi－Fi連線同步監看，不僅能精確遠控打掃方向，還可開啟居家保全模式，售價24,900元；雙眼濕拖版迷幻紫新色（VR6690TWVV）的智慧鏡頭可自動掃描偵測環境，具備防跨越磁條功能，可自行剪裁設定邊界，界定清潔機器人活動範圍，售價22,900元。
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