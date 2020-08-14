讓貓主子更愛你！《貓奴養成祭》教你成為稱職的奴才

你也在「貓圈」裡嗎？根據統計台灣家貓數4年內激增143%，顯示越來越多人成為貓奴！不過貓咪時而冷酷、時而撒嬌，一副高高在上的態度也讓許多奴才又愛又恨，想要多了解家中的貓老大到底在想什麼？由聯合數位文創主辦，於9/5(六)、9/6(日)在PLAY ground南村劇場 ‧ 青鳥 ‧ 有設計的「貓奴養成祭」，重磅邀請人氣手作Youtuber莎莎與亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師林子軒教導貓毛手作與貓行為講座，周邊並集結貓文創相關商品，讓喜歡貓的民眾能共同來沉浸在貓的世界裡。

貓奴養成路之一 與貓毛和平共處

貓奴才的共同特徵之一就是衣服上有清不完的貓毛，「貓奴養成祭」特別請到人氣手作Youtuber莎莎，到現場教大家「貓毛氈」手作，飼主可以將從貓主子身上刷下來的貓毛帶至活動現場，作成獨一獨二的貓毛鑰匙圈，美觀可愛又具收藏價值！

人氣手作Youtuber莎莎將在《貓奴養成祭》教導製作超療癒的貓毛鑰匙圈。圖/聯合數位文創提供

貓奴養成路之二 理解貓行為背後的意義

貓主子常有許多「莫名其妙」的行為讓奴才頭痛、難以理解，「貓奴養成祭」為使貓奴們更加了解自家主子，邀請杜瑪動物醫院獸醫師，同時也是亞洲第一位國際認證貓行為諮詢師的林子軒醫師，來跟貓奴們聊聊「貓主子基本行為知識」以及「常見的貓行為問題」，透過貓行為觀念指導，讓養貓新手、愛貓奴才能更加貼近家中喵皇的心。

《貓奴養成祭》邀請亞洲的一位國際認證貓行為諮詢師林子軒，帶民眾認識家中貓主子的基本行為。圖/聯合數位文創提供

報名即送超值貓相關美妝好禮

「貓奴養成祭」將於9月5日至6日下午1點至6點準時開場，即日起至9月4日中午12點止於udn售票網開放報名，報名成功者即送市價NT$680元的CATISS清透美肌UV霜一條。此外，為落實防疫工作，活動現場將採實名制登記入場，入口處配置酒精，參與活動所有人員，將一律測量體溫並消毒手部後入場，以及須全程配戴口罩。

報名《貓奴養成祭》即贈送瓶蓋設計為肉球觸感的美肌UV霜。圖/聯合數位文創提供

《貓奴養成祭》

●活動地點：PLAY ground 南村劇場．青鳥．有.設計(台北市信義區松勤街56號)

●活動日期：2020/09/05、2020/09/06

●票 價：每場每人票價990元

●購票連結： https://bit.ly/30W01vO

●售票通路：udn售票網（現正熱賣中）

●官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/2020meow/

●官方粉絲團： https://www.facebook.com/udngroup/

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）

●主辦單位：聯合數位文創

●贊助單位：CATiSS