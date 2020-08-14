丸莊攜手霹靂布袋戲 限量2000瓶「素還真醬油」上市

當百年的丸莊醬油，遇見百年歷史霹靂布袋戲，會激盪出哪種火花？全台第一瓶「布袋戲英雄醬油」登場，主角是換上新戲服的「素還真」，採用黑豆與黃豆「兩種不同性格」的純釀醬油調配，丸莊醬油第5代傳人莊偉中表示，一如素還真，厚度與質感兼具，「未來也將推出其他布袋戲主角的聯名醬油，以不同的醬油風味詮釋人物特色」。

「丸莊霹靂素還真醬油」是兩大百年品牌的首次聯名，除醬油釀造工藝「純釀自然」與霹靂英雄素還真「正氣凜然」相呼應外，精算黑豆、黃豆比例的醞釀，也如同「半神半聖亦半仙，掌握文武半邊天」素還真角色底蘊；醬油的口感平衡，適合各種料理，也像似素還真武功高強。

「丸莊醬油」於2006年起開始與農友契作黑豆，其「台灣黑豆釀造蔭油清」以「甕式醬油」專業技術，經過180天古法手工純釀，完整保存黑豆精華，芳醇甘美，受到市場矚目；其黑豆與黃豆分別釀造再混搭的調和釀製手法，在台灣也極少見。莊偉中指出，正是兩品牌共同追求的傳承與創新，促成這次合作。