聽新聞
test
0:00 / 0:00
丸莊攜手霹靂布袋戲 限量2000瓶「素還真醬油」上市
當百年的丸莊醬油，遇見百年歷史霹靂布袋戲，會激盪出哪種火花？全台第一瓶「布袋戲英雄醬油」登場，主角是換上新戲服的「素還真」，採用黑豆與黃豆「兩種不同性格」的純釀醬油調配，丸莊醬油第5代傳人莊偉中表示，一如素還真，厚度與質感兼具，「未來也將推出其他布袋戲主角的聯名醬油，以不同的醬油風味詮釋人物特色」。
「丸莊霹靂素還真醬油」是兩大百年品牌的首次聯名，除醬油釀造工藝「純釀自然」與霹靂英雄素還真「正氣凜然」相呼應外，精算黑豆、黃豆比例的醞釀，也如同「半神半聖亦半仙，掌握文武半邊天」素還真角色底蘊；醬油的口感平衡，適合各種料理，也像似素還真武功高強。
「丸莊醬油」於2006年起開始與農友契作黑豆，其「台灣黑豆釀造蔭油清」以「甕式醬油」專業技術，經過180天古法手工純釀，完整保存黑豆精華，芳醇甘美，受到市場矚目；其黑豆與黃豆分別釀造再混搭的調和釀製手法，在台灣也極少見。莊偉中指出，正是兩品牌共同追求的傳承與創新，促成這次合作。
首批限量2000瓶，實體店將於誠品知味市集、丸莊及霹靂直營門市通路販售，每瓶售價300元，網路獨家將於PCHome 24小時線上購物結合超值活動進行首賣。此外，8月30日在信義誠品將舉辦「丸莊霹靂素還真粉絲見面會」，現場將提供醬油限量買一送一、贈送最新霹靂影劇「霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂」海報等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言