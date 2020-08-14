麥當勞8月26日起停售7品項 黑牛堡、辣味香鷄堡入列

台灣麥當勞宣布，將於8月26日起調整部分菜單內容，消費者最關心的「停售」品項共7種餐點，包括千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球 、百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶與一口咬麥麥鷄。此外，今年初限定推出的「煙燻鷄肉長堡」與「薑燒豬肉長堡」則將正式進駐「超值全餐」主餐行列，搭配薯條、飲料套餐價129元；McCafé的「蜂蜜紅茶」、「蜂蜜檸檬冰沙」也將長期供應。

這是麥當勞繼2019年起陸續停賣焦糖奶茶、熱巧克力等人氣商品後，再度宣布7款漢堡飲品銷售至8月28日或售完為止。