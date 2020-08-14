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楊丞琳放送性感小露美胸代言PAZZO 詮釋#MORE REAL時尚態度

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供

「全能天后」楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝時尚大片，還罕見的放送性感，小露美胸線條，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋。

PAZZO代言人楊丞琳今年也開始在自己的YouTube頻道「RaiNie's Vlog」，分享從日常點滴到工作記事，讓粉絲能一窺最生活、最真實的她。同時，有別於去年的代言系列所營造出的生活感風格，今年楊丞琳特別從服裝風格發想，融入自己的創意，把她中性的一面呈現在形象廣告中，不僅如此，其中兩套短版上衣的造型，除了秀出馬甲線之外，更小露美胸線條，讓人看見百變的她。這系列服飾將以簡約、個性設計主軸，在細節上也添加了運動休閒元素，也推出了多款獨家設計的服飾單品，包括T恤、西裝外套、帶有品牌織帶的Bra Top與寬褲等。

在服裝的色系上，PAZZO運用了楊丞琳英文名Rainie諧音的PANTONE Rainy Day，帶有中性灰階的色調，勾勒出More Real的概念。同時，品牌也會推出多款男、女都可穿的中性款式，希望不分風格、不分性別，任何角色穿上都能自在地展現出屬於自己的格調。系列服飾將於8月24號推出，PAZZO也在官網規劃每日簽到活動、幸運籤餅遊戲，將有機會獲得不同的優惠與驚喜贈品。

楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供

楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供

楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供
楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供

楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供
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楊丞琳再度與時尚品牌PAZZO合作，即將推出More Real概念春夏系列服飾，而她也親自上陣拍攝形象大片。圖／PAZZO提供
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