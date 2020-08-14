中衛被罵翻！祭出小包裝與盒裝彩色口罩 儘量滿足需求

中衛彩色口罩造成瘋狂搶購潮，一上市就秒殺，讓許多買不到的民眾哀聲嘆氣，甚至在網路上批評，為了消除「民怨」，讓更多人買得到，中衛決定挑選被引為精品系列的「月河藍」、「潮橘」，化整為零，特地採用5片小包裝，售價69元，首波在今天（14日）起由康是美、屈臣氏全省通路搶先賣，下波持續推出盒裝30片，售價260元。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，因目前疫情仍有再趨勢，中衛產能仍有約6～7成被政府徵用，剩下的3成口罩才能送往各通路，由於中衛彩色口罩是潮的代表，才造成民眾搶購風潮，為舒緩民眾搶購壓力，中衛從30多種口罩中，在這波推出「月河藍」和「潮橘」口罩，先以袋裝5片為主，希望化整為零，分散成小包裝後，讓更多消費者買到。至於想購買盒裝的消費者，則要稍等一下，30片盒裝版，定價260元，很快就會上市。

周令怡說，「月河藍」口罩有一個曲折的小故事，2017年CSD中衛為了調製這個優雅如月河般的藍色，花了不少心力和時間，但當年推出時，因彩色口罩風潮未起，月河藍叫好不叫座，銷量不如低調的黑色和粉色，差點就要淡出市場，沒想到在疫情期間，「月河藍」卻大受網友喜愛，進而起死回生，重回市場。

周令怡說，「月河藍」、「潮橘」今天在康是美、屈臣氏全省通路搶先賣，仍然是秒殺情況，而各通路應仍有存貨，明天可再前往碰碰運氣；至於定價260元30片盒裝版，近日就會在各電商上市，消費者可留意相關網路訊息。

至於類似「月河藍」、「潮橘」小包裝化整為零的做法，是否會成為中衛彩色銷售常態？周令怡說，往會會以小包裝與盒裝並存，增加彈性，小包裝可讓更多人買得到，盒裝可減少成本及因應部分消費者需求。