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有錢就是任性！真實版大富翁前澤友作砸75億日圓入主UNITED ARROWS、Lowrys Farm

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日本億萬富翁前澤友作近期狠砸約75億日圓，入主UNITED ARROWS和Adastria服飾集團，展現出有錢就是任性的作風。圖／路透社
日本億萬富翁前澤友作近期狠砸約75億日圓，入主UNITED ARROWS和Adastria服飾集團，展現出有錢就是任性的作風。圖／路透社

屢屢有驚人之舉的日本億萬富翁前澤友作，除了先前表明要公開徵女友陪他進行太空之旅外，近期更是狠砸約75億日圓（約合台幣22.5億元），買下知名服飾集團股票，成為第二大股東，展現出有錢就是任性的作風。

前澤友作是日本網路服飾巨頭ZOZOTOWN的創辦人與前任總裁，與不少明星、藝術家都是好友，時常一擲千金讓人印象深刻。包括了，他將在2023年成為，特斯拉創辦人馬斯克推動的SpaceX 太空計畫裡，首位自費登月的企業家。或是，曾拿出900萬美元（約台幣2億7,000萬元）給他的推特追隨者，試圖引起日本民眾討論不工作也能領基本生活費的「無條件基本收入」政策，富有程度深不見底。而前澤友作近期花大錢行為又添一筆，根據外媒《fashionsnap》的報導，他砸下約22.5億元，入主UNITED ARROWS和Adastria，成為主要股東。

由於受到新冠肺炎疫情影響，兩家公司的股價繼續低迷，UNITED ARROWS市值約為403億日圓，旗下擁有Lowrys Farm、niko and ...等品牌Adasutoria約為785億日圓，但今年第一季的營收都各自短少了約36億日圓。由於前澤友作與兩家公司的創辦人重松修是好友，由他從中牽線，買下各約5~8%的股份，一躍成為第二大股東，再度與日本服飾產業有著緊密連結。而在大環境不佳的情況下，前澤友作的大手筆投資，也格外引起注目。

到新冠肺炎疫情影響UNITED ARROWS市值也不如以往，今年第一季的營收短少了約36億日圓。圖／摘自UNITED ARROWS facebook
到新冠肺炎疫情影響UNITED ARROWS市值也不如以往，今年第一季的營收短少了約36億日圓。圖／摘自UNITED ARROWS facebook

日本 太空 新冠肺炎

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