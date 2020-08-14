DIOR冬季男裝形象照 簡直是洋派上海灘的耍帥情調
DIOR發表2020冬季男裝系列形象照，延續大秀的磅礡氛圍，以荷蘭畫作的靜謐氣勢為主，展現秋冬男裝的優雅瀟灑。
2020冬季DIOR MEN形象廣告由攝影師Steven Meisel掌鏡，男裝藝術總監Kim Jones表示，「我喜歡這場向Judy Blame致敬的秀，在拍攝形象照時我們也重現了大秀場景，藉此突顯本系列的高級訂製服細節。」大秀現場煙霧繚繞，幽黯玻璃箱所散發的淡藍微光，也成為詩意氣氛致敬2018年逝世的Judy Blame，他是一位自學成材的飾品設計師、時裝造型師，同時也是顛覆框架的反傳統主義者。
DIOR的優雅本質與Judy Blame的英式顛覆態度，結合為2020的整體造型與配件，Judy Blame尤其擅長運用掛鎖、安全別針等小物件，打造前衛大膽的風格，也融入在本季的飾品設計中，絲綢、刺繡的雲紋光澤或阿拉伯變形蟲花紋，則是服裝的考究細節。本季男裝亮點配件包括Hobo新月輪廓的Saddle馬鞍軟包、新款Christian Dior Atelier後背包，而附背帶的Saddle子母式馬鞍長夾，則是當前最流行的包款樣式。
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