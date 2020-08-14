DIOR冬季男裝形象照 簡直是洋派上海灘的耍帥情調

DIOR發表2020冬季男裝系列形象照，延續大秀的磅礡氛圍，以荷蘭畫作的靜謐氣勢為主，展現秋冬男裝的優雅瀟灑。

2020冬季DIOR MEN形象廣告由攝影師Steven Meisel掌鏡，男裝藝術總監Kim Jones表示，「我喜歡這場向Judy Blame致敬的秀，在拍攝形象照時我們也重現了大秀場景，藉此突顯本系列的高級訂製服細節。」大秀現場煙霧繚繞，幽黯玻璃箱所散發的淡藍微光，也成為詩意氣氛致敬2018年逝世的Judy Blame，他是一位自學成材的飾品設計師、時裝造型師，同時也是顛覆框架的反傳統主義者。