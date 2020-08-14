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DIOR冬季男裝形象照 簡直是洋派上海灘的耍帥情調

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DIOR發表2020冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR發表2020冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供

DIOR發表2020冬季男裝系列形象照，延續大秀的磅礡氛圍，以荷蘭畫作的靜謐氣勢為主，展現秋冬男裝的優雅瀟灑。

2020冬季DIOR MEN形象廣告由攝影師Steven Meisel掌鏡，男裝藝術總監Kim Jones表示，「我喜歡這場向Judy Blame致敬的秀，在拍攝形象照時我們也重現了大秀場景，藉此突顯本系列的高級訂製服細節。」大秀現場煙霧繚繞，幽黯玻璃箱所散發的淡藍微光，也成為詩意氣氛致敬2018年逝世的Judy Blame，他是一位自學成材的飾品設計師、時裝造型師，同時也是顛覆框架的反傳統主義者。

DIOR的優雅本質與Judy Blame的英式顛覆態度，結合為2020的整體造型與配件，Judy Blame尤其擅長運用掛鎖、安全別針等小物件，打造前衛大膽的風格，也融入在本季的飾品設計中，絲綢、刺繡的雲紋光澤或阿拉伯變形蟲花紋，則是服裝的考究細節。本季男裝亮點配件包括Hobo新月輪廓的Saddle馬鞍軟包、新款Christian Dior Atelier後背包，而附背帶的Saddle子母式馬鞍長夾，則是當前最流行的包款樣式。

DIOR and Judy Blame金屬掛飾黑色粒紋小牛皮馬鞍包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR and Judy Blame金屬掛飾黑色粒紋小牛皮馬鞍包，11萬元。圖／DIOR提供
Saddle藍色Oblique緹花長夾附背帶，40,000元。圖／DIOR提供
Saddle藍色Oblique緹花長夾附背帶，40,000元。圖／DIOR提供
灰色金屬別針與鈔票造型鑰匙圈，31,500元。圖／DIOR提供
灰色金屬別針與鈔票造型鑰匙圈，31,500元。圖／DIOR提供
Saddle藍色Oblique緹花迷你馬鞍軟包，88,000元。圖／DIOR提供
Saddle藍色Oblique緹花迷你馬鞍軟包，88,000元。圖／DIOR提供
Oblique藍色緹花與光滑小牛皮子母長夾附背帶，62,000元。圖／DIOR提供
Oblique藍色緹花與光滑小牛皮子母長夾附背帶，62,000元。圖／DIOR提供
DIOR發表2020冬季男裝系列形象照，延伸大秀的雲霧繚繞感。圖／DIOR提供
DIOR發表2020冬季男裝系列形象照，延伸大秀的雲霧繚繞感。圖／DIOR提供
Christian Dior Atelier字樣灰色粒紋小牛皮後背包，86,000元。圖／DIOR提供
Christian Dior Atelier字樣灰色粒紋小牛皮後背包，86,000元。圖／DIOR提供
DIOR發表由攝影師Steven Meisel掌鏡的2020冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR發表由攝影師Steven Meisel掌鏡的2020冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
黑與亮棕色繫帶光滑小牛皮踝靴，66,000元。圖／DIOR提供
黑與亮棕色繫帶光滑小牛皮踝靴，66,000元。圖／DIOR提供

Dior

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