皮革唇膏燙金藏情話！蘭蔻七夕限定3款唇膏，暖男必搶

七夕情人節將至，還想到送什麼給女友或自己嗎？彩妝保養品牌蘭蔻在七夕前夕，推出3款限定款的絕對完美唇膏，由法國工匠打造純皮革的外管包裝，管身上還燙印有金字的情話，根本就是暖男友們必搶的單品，更適合女生送給自己的情人節禮物。

每年的2次情人節，蘭蔻都會推出限定款商品，2020年西洋情人節，是賣到缺貨的天鵝絨唇膏，今年七夕則是絕對完美唇膏裹上皮革的管身，由法國工匠挑選最迷人的皮革，車縫而成，頂端烙印著蘭蔻經典金色玫瑰浮雕，搭配燙印的法國情話，浪漫指數滿點。

七夕限量唇膏共有3色，包括#274被稱為人間最美奶茶色，也是蘭蔻最熱賣的唇膏色號，帶點暖橘色調，襯出好膚色；#196則是黃皮救星，有著最顯白的胡蘿蔔色，以乳霜狀質地，顯色更豐潤；#5252則是最火的櫻桃色，招桃花或是斬男必備的顏色。