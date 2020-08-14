快訊

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

去年掌摑鄭麗君 鄭惠中再潑李登輝肖像紅漆氣球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我國有機產品首賣日本 日澳也期待賣更多有機農產來台

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
我國陸續與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，雙方的有機農產品，以及有機原料，都可以相互貿易與交流。記者彭宣雅／攝影
我國陸續與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，雙方的有機農產品，以及有機原料，都可以相互貿易與交流。記者彭宣雅／攝影

我國陸續與日本澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，雙方的有機農產品，以及有機原料，都可以相互貿易與交流。

五國代表今天到農委會參加台灣有機農產品首度以有機名義銷售到日本記者會，同時澳洲以及日本的代表，也宣傳當地有機農產品，並期待雙方簽訂有機同等性後，可加強雙邊貿易，把當地的有機農產品以及原料賣到台灣來。

澳洲辦事處代表高戈銳(Gary Cowan)表示，澳洲對台貿易占很重要的份量，澳洲是台灣第七大食品與農產品供應國，是台灣最大的羊肉、大麥的供應者，同時也是主要的牛肉、酒類、牛奶、優格及穀物的供應者。

他說，由於新冠肺炎疫情，打斷全球運輸及能源供應鏈，糧食安全變成國際焦點，對台灣需要進口糧食，澳洲以出口糧食為主的經濟體，確保農業貿易的開放非常重要，這就是為什麼澳洲與台灣必須共同攜手，確保貿易不受阻礙，確保重要交通基礎建設，如機場海港確保開放，也努力讓檢疫流程更有效率，讓農產品貿易更便利，疫情期間維持開放貿易，對台灣與澳洲舉足輕重。

高戈銳表示，今年簽署有機同等性彼此貿易更密切的另一步，他高興看到澳洲與台灣有機同等協議，在5月有機法規實施前完成，這份有機協議，讓有機產品擴大進入澳洲，也能進入台灣市場，強化台澳農業貿易。

他說，澳洲是全球頂尖，且可信賴的有機產品供應者，澳洲有機產品的供應鏈，從生產加工到儲藏都需要符合國家嚴格的有機管理標準，台灣的消費者想要的是自然新鮮，並使用永續農法生產的健康食物，澳洲可提供多樣有機農產品滿足需求，包括酒類、水果、牛肉、乳製品等，台灣食品業也可利用澳洲多元的有機原料，開放創新不同的有機產品。

日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明表示，日本與台灣長年友好為基礎，領先其他國家在去年10月30日簽署備忘錄，今年2月起，有機同等性相互認證，日台間可進出口有機產品，台灣首次出口首次出口芝麻粉到日本感到高興，台灣有很多有機食品販賣店，也有機蔬果加工品，期待台灣各式各樣的有機產品出口到有機產值規模2000億日幣的日本。

星野光明表示，日本也有促進有機食品的出口，茶葉、抹茶、綠豆脆片，咖啡等等，日本還有蔬果、稻米等多種有機食品，希望未來可提供台灣民眾更多的樣的有機食品，國際間有機食品產值不斷成長，2017年970億美金，相較七年前多一倍，樂見世界各國間的進出口更加蓬勃發展。

大力篸有機草本有限公司理事主席陳健行表示，英國也有業者來洽談，政府去媒合民間的合作，是不錯的機會；過去台灣法令不被國外認同，有很多不平等的對待，透過與對方國簽訂有機同等性可以提供對等的貿易平台。

陳建行說，台灣的環境本來就沒這麼好，又訂了全世界最嚴格的有機法規，本來就受限有機產業發展，跟其他國家簽有機同等，法規也可能逐步放寬與世界接軌。

陳建行說，台灣有機現在是ND(不可檢出)，但環境背景值內就有，有機標示要達超過九成才可以標示有機，但要跟國外進行貿易，台灣的法規要與國外接軌，國外沒有訂這麼嚴格，現在簽訂同等互認，應該是有限制的開放，在國外原料五成有機產品就可稱為有機，他認為，應該還會是有條件的放寬，不可能全部的有機產品都開放進來。

澳洲 日本 農委會

延伸閱讀

五國簽署雙邊有機同等性互認協議 首筆有機訂單賣日本

台灣農產接軌國際 喜添美加簽署有機同等性互認

桃園／中壢偽出國！完全日本味——藍屋日本料理

日本增1175例新冠肺炎確診 沖繩延長緊急事態

相關新聞

DIOR冬季男裝形象照 簡直是洋派上海灘的耍帥情調

DIOR發表2020冬季男裝系列形象照，延續大秀的磅礡氛圍，以荷蘭畫作的靜謐氣勢為主，展現秋冬男裝的優雅瀟灑。

皮革唇膏燙金藏情話！蘭蔻七夕限定3款唇膏，暖男必搶

七夕情人節將至，還想到送什麼給女友或自己嗎？彩妝保養品牌蘭蔻在七夕前夕，推出3款限定款的絕對完美唇膏，由法國工匠打造純皮...

我國有機產品首賣日本 日澳也期待賣更多有機農產來台

我國陸續與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，雙方的有機農產品，以及...

被設計耽誤的文青啤酒吧 週末四日限定、三觀再開機！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蕭敬騰胸前開釦飆性感 和影后都選穿波卡圓點

波卡圓點（Polka dot）無分男女老幼，是服裝、配件甚至玩具上永不退流行的印花，近期蕭敬騰就穿了一件sandro H...

SWATCH聯手人氣藝術家 把尼斯湖水怪與貓咪都放上表面

曾經幫愛馬仕操刀設計櫥窗，也是威尼斯雙年展重要藝術家的雙人組合Joanne Tatham和Tom O'Sullivan和...

黑色V型皮革美炸！YSL奢華皮革氣墊升級，買大送小必收

又有想奪下「史上最美氣墊粉餅」的挑戰者出現了！YSL推出全新升級限量版的「奢華皮革氣墊」，外盒以YSL最經典的黑色馬特拉...

麗寶樂園推小小軍人體驗 9月軍教購票只要199元

暑假期間，麗寶樂園推出多項8月優惠與主題活動，除有19歲以下免費玩樂園、8月份壽星20元入園馬拉灣，雙人月光票449元等...

機上找姻緣！星宇七夕專機下午1時開賣 亮點一次看

七夕將至，來場難忘的空中約會。星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，將於8月22日採雙航班（JX8025、JX8520...

木村光希背DSQUARED2美出一圈夢幻光暈 姐姐心美果然「神攝手」

翻看木村光希（Kōki,）的IG就像在看精緻的少女畫報，她時常po出詮釋各精品的美圖，而最能拍出她夢幻美少女質感的攝影師...

Onitsuka Tiger讓70年代潮鞋進化了 不只是復刻、好穿又百搭

復古風潮方興未艾！Onitsuka Tiger（鬼塚虎）與PUMA本季都不約而同，重新定義旗下經典鞋款，除了原汁原味的復...

大火後周年 優人神鼓重返老泉山劇場重現古代「祭天」

一年前的優人神鼓老泉山劇場，被大火燒成了廢墟。一年後，起火處變成裝置藝術「生命之樹」，遭火吻的銅鑼串成「覺醒的火焰」，風...

熱門新聞

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

愈國際化飯店愈糟！國旅爆發 北、桃沒嘗到甜頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。