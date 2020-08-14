我國有機產品首賣日本 日澳也期待賣更多有機農產來台

我國陸續與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，雙方的有機農產品，以及有機原料，都可以相互貿易與交流。

五國代表今天到農委會參加台灣有機農產品首度以有機名義銷售到日本記者會，同時澳洲以及日本的代表，也宣傳當地有機農產品，並期待雙方簽訂有機同等性後，可加強雙邊貿易，把當地的有機農產品以及原料賣到台灣來。

澳洲辦事處代表高戈銳(Gary Cowan)表示，澳洲對台貿易占很重要的份量，澳洲是台灣第七大食品與農產品供應國，是台灣最大的羊肉、大麥的供應者，同時也是主要的牛肉、酒類、牛奶、優格及穀物的供應者。

他說，由於新冠肺炎疫情，打斷全球運輸及能源供應鏈，糧食安全變成國際焦點，對台灣需要進口糧食，澳洲以出口糧食為主的經濟體，確保農業貿易的開放非常重要，這就是為什麼澳洲與台灣必須共同攜手，確保貿易不受阻礙，確保重要交通基礎建設，如機場海港確保開放，也努力讓檢疫流程更有效率，讓農產品貿易更便利，疫情期間維持開放貿易，對台灣與澳洲舉足輕重。

高戈銳表示，今年簽署有機同等性彼此貿易更密切的另一步，他高興看到澳洲與台灣有機同等協議，在5月有機法規實施前完成，這份有機協議，讓有機產品擴大進入澳洲，也能進入台灣市場，強化台澳農業貿易。

他說，澳洲是全球頂尖，且可信賴的有機產品供應者，澳洲有機產品的供應鏈，從生產加工到儲藏都需要符合國家嚴格的有機管理標準，台灣的消費者想要的是自然新鮮，並使用永續農法生產的健康食物，澳洲可提供多樣有機農產品滿足需求，包括酒類、水果、牛肉、乳製品等，台灣食品業也可利用澳洲多元的有機原料，開放創新不同的有機產品。

日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明表示，日本與台灣長年友好為基礎，領先其他國家在去年10月30日簽署備忘錄，今年2月起，有機同等性相互認證，日台間可進出口有機產品，台灣首次出口首次出口芝麻粉到日本感到高興，台灣有很多有機食品販賣店，也有機蔬果加工品，期待台灣各式各樣的有機產品出口到有機產值規模2000億日幣的日本。

星野光明表示，日本也有促進有機食品的出口，茶葉、抹茶、綠豆脆片，咖啡等等，日本還有蔬果、稻米等多種有機食品，希望未來可提供台灣民眾更多的樣的有機食品，國際間有機食品產值不斷成長，2017年970億美金，相較七年前多一倍，樂見世界各國間的進出口更加蓬勃發展。

大力篸有機草本有限公司理事主席陳健行表示，英國也有業者來洽談，政府去媒合民間的合作，是不錯的機會；過去台灣法令不被國外認同，有很多不平等的對待，透過與對方國簽訂有機同等性可以提供對等的貿易平台。

陳建行說，台灣的環境本來就沒這麼好，又訂了全世界最嚴格的有機法規，本來就受限有機產業發展，跟其他國家簽有機同等，法規也可能逐步放寬與世界接軌。

陳建行說，台灣有機現在是ND(不可檢出)，但環境背景值內就有，有機標示要達超過九成才可以標示有機，但要跟國外進行貿易，台灣的法規要與國外接軌，國外沒有訂這麼嚴格，現在簽訂同等互認，應該是有限制的開放，在國外原料五成有機產品就可稱為有機，他認為，應該還會是有條件的放寬，不可能全部的有機產品都開放進來。