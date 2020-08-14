快訊

人生側記／李登輝得享耆壽 全靠超強意志力與自律

三位俠女，揚起大風——胡金銓的武俠電影

被設計耽誤的文青啤酒吧 週末四日限定、三觀再開機！

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
只在周末四天限定開張，是非典型酒吧兼藝文場所。圖 / 酉鬼啤酒提供。
只在周末四天限定開張，是非典型酒吧兼藝文場所。圖 / 酉鬼啤酒提供。

所有事情都有期限，因為限縮，所以讓人感覺到趣味與新奇。一間只開30天的酒吧？是玩笑還是玩趣？精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」聯手Five Metal Shop設計師陳靖雯，打造一間全數營業三十天，而且只賣一種啤酒的「OOO不是酒吧的吧（OOO NOT-A-BAR BAR ）」，前進永康街，像白色清爽的啤酒泡泡，逸出南區巷弄裡的新鮮玩趣。

更正確來說，「OOO不是酒吧的吧」更包含精釀啤酒品飲、編輯聚會、跳蚤市場等不同類別活動的「OOO開瓶季」，除每週不同活動，現場最大特色，更在可一次購入OOO特製的艾爾啤酒、開瓶器與美型超薄玻璃杯。

OOO與酉鬼啤酒聯手，以經典皮爾森麥芽為基底並選用澳洲Vic Secret啤酒花的「OOO艾爾啤酒」，瓶身設計僅用素雅簡約的白色視覺、格外討喜，而帶有柑橘松木香的酒體、口感清爽中帶微苦，酒液則為清淡的金黃色，可在現場品飲或外帶。瓶身僅1.4毫米的玻璃杯則以堅固的硼矽酸玻璃打造，底部更有OOO字樣，啤酒杯、水杯？任意使用。全鏡面手工拋光的開瓶器同樣印有OOO樣式，捨棄繁複設計，成為日常生活中的平凡或不凡。

酒吧空間已從8月14日開始營運，每周四、五、六、日限定，更多活動訊息則可至OOO NOT-A-BAR BAR，臉書專頁查詢。

OOO NOT-A-BAR BAR

地址：台北市大安區青田街12巷12-4號1樓

活動日期：8月14日（五）至10月1日（四）

營業時間：每周四16:00－21:00；周五－日13:00－21:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OOO特製的啤酒杯與開瓶器，成為期間限定購入、日常生活中的平凡或不凡。圖 / 酉鬼啤酒提供。
OOO特製的啤酒杯與開瓶器，成為期間限定購入、日常生活中的平凡或不凡。圖 / 酉鬼啤酒提供。
最早由一個開瓶器開始，再加入了特製精釀啤酒、玻璃杯，成為「OOO不是酒吧的吧」完整主體。圖 / 酉鬼啤酒提供。
最早由一個開瓶器開始，再加入了特製精釀啤酒、玻璃杯，成為「OOO不是酒吧的吧」完整主體。圖 / 酉鬼啤酒提供。
「OOO Project」與「酉鬼啤酒」聯手，以經典皮爾森麥芽為基底並選用澳洲Vic Secret啤酒花的「OOO艾爾啤酒」，瓶身設計僅用素雅簡約的白色視覺、格外討喜。圖 / 酉鬼啤酒提供。
「OOO Project」與「酉鬼啤酒」聯手，以經典皮爾森麥芽為基底並選用澳洲Vic Secret啤酒花的「OOO艾爾啤酒」，瓶身設計僅用素雅簡約的白色視覺、格外討喜。圖 / 酉鬼啤酒提供。
「OOO NOT-A-BAR BAR」每個周末都有不同活動主題，包含講座、品飲、藝文活動。圖 / 酉鬼啤酒提供。
「OOO NOT-A-BAR BAR」每個周末都有不同活動主題，包含講座、品飲、藝文活動。圖 / 酉鬼啤酒提供。

延伸閱讀

臺虎精釀調啤系「瓜啤狗」聯手本地動保組織 7-11有找

3天快閃！百富威士忌故事BAR 期間限定開張

鳳小岳自招「很裝」 當爸後治好文青病：憂鬱是種奢華

天津進口啤酒 德國占6成

相關新聞

我國有機產品首賣日本 日澳也期待賣更多有機農產來台

我國陸續與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國簽下雙邊有機同等性互認協議，雙方有機農產品都可相互認證，雙方的有機農產品，以及...

被設計耽誤的文青啤酒吧 週末四日限定、三觀再開機！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蕭敬騰胸前開釦飆性感 和影后都選穿波卡圓點

波卡圓點（Polka dot）無分男女老幼，是服裝、配件甚至玩具上永不退流行的印花，近期蕭敬騰就穿了一件sandro H...

SWATCH聯手人氣藝術家 把尼斯湖水怪與貓咪都放上表面

曾經幫愛馬仕操刀設計櫥窗，也是威尼斯雙年展重要藝術家的雙人組合Joanne Tatham和Tom O'Sullivan和...

黑色V型皮革美炸！YSL奢華皮革氣墊升級，買大送小必收

又有想奪下「史上最美氣墊粉餅」的挑戰者出現了！YSL推出全新升級限量版的「奢華皮革氣墊」，外盒以YSL最經典的黑色馬特拉...

麗寶樂園推小小軍人體驗 9月軍教購票只要199元

暑假期間，麗寶樂園推出多項8月優惠與主題活動，除有19歲以下免費玩樂園、8月份壽星20元入園馬拉灣，雙人月光票449元等...

機上找姻緣！星宇七夕專機下午1時開賣 亮點一次看

七夕將至，來場難忘的空中約會。星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，將於8月22日採雙航班（JX8025、JX8520...

木村光希背DSQUARED2美出一圈夢幻光暈 姐姐心美果然「神攝手」

翻看木村光希（Kōki,）的IG就像在看精緻的少女畫報，她時常po出詮釋各精品的美圖，而最能拍出她夢幻美少女質感的攝影師...

Onitsuka Tiger讓70年代潮鞋進化了 不只是復刻、好穿又百搭

復古風潮方興未艾！Onitsuka Tiger（鬼塚虎）與PUMA本季都不約而同，重新定義旗下經典鞋款，除了原汁原味的復...

大火後周年 優人神鼓重返老泉山劇場重現古代「祭天」

一年前的優人神鼓老泉山劇場，被大火燒成了廢墟。一年後，起火處變成裝置藝術「生命之樹」，遭火吻的銅鑼串成「覺醒的火焰」，風...

3款「人氣豬排餐」通通150！吉豚屋8月20日進軍石牌

已經在台銷售超過4千萬份豬排的日本豬排連鎖店「吉豚屋」，繼5月於信義安和路口開設在台7號店之後，又將再於8月20日進軍石...

三星機皇Note20 17日起預購

三星全新旗艦機皇Samsung Galaxy Note20 5G系列將於8月28日正式在台上市，台灣三星祭出搶先限量預購...

熱門新聞

要排隊拿號碼牌！屈臣氏指定門市8/14限量開賣「潮橘、月河藍色中衛口罩組合」

盒裝醫療口罩買嘸？19間通路整理包 屈臣氏周五11點搶中衛限量款

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

這顏色太美！萊爾富8月19日開賣1萬5千盒「淡橙橘」醫療口罩

就是買不到！中衛宣傳「高級色」口罩 網友崩潰：不要再PO了

屈臣氏、康是美 今起開賣中衛「高級色」口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。