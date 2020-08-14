被設計耽誤的文青啤酒吧 週末四日限定、三觀再開機！

所有事情都有期限，因為限縮，所以讓人感覺到趣味與新奇。一間只開30天的酒吧？是玩笑還是玩趣？精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」聯手Five Metal Shop設計師陳靖雯，打造一間全數營業三十天，而且只賣一種啤酒的「OOO不是酒吧的吧（OOO NOT-A-BAR BAR ）」，前進永康街，像白色清爽的啤酒泡泡，逸出南區巷弄裡的新鮮玩趣。

更正確來說，「OOO不是酒吧的吧」更包含精釀啤酒品飲、編輯聚會、跳蚤市場等不同類別活動的「OOO開瓶季」，除每週不同活動，現場最大特色，更在可一次購入OOO特製的艾爾啤酒、開瓶器與美型超薄玻璃杯。

OOO與酉鬼啤酒聯手，以經典皮爾森麥芽為基底並選用澳洲Vic Secret啤酒花的「OOO艾爾啤酒」，瓶身設計僅用素雅簡約的白色視覺、格外討喜，而帶有柑橘松木香的酒體、口感清爽中帶微苦，酒液則為清淡的金黃色，可在現場品飲或外帶。瓶身僅1.4毫米的玻璃杯則以堅固的硼矽酸玻璃打造，底部更有OOO字樣，啤酒杯、水杯？任意使用。全鏡面手工拋光的開瓶器同樣印有OOO樣式，捨棄繁複設計，成為日常生活中的平凡或不凡。

酒吧空間已從8月14日開始營運，每周四、五、六、日限定，更多活動訊息則可至OOO NOT-A-BAR BAR，臉書專頁查詢。

OOO NOT-A-BAR BAR

地址：台北市大安區青田街12巷12-4號1樓

活動日期：8月14日（五）至10月1日（四）

營業時間：每周四16:00－21:00；周五－日13:00－21:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康