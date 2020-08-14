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蕭敬騰胸前開釦飆性感 和影后都選穿波卡圓點

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
高圓圓、蕭敬騰、茱莉亞羅勃茲都展現波卡圓點的都會休閒穿搭。圖／取自微博、品牌提供
高圓圓、蕭敬騰、茱莉亞羅勃茲都展現波卡圓點的都會休閒穿搭。圖／取自微博、品牌提供

波卡圓點（Polka dot）無分男女老幼，是服裝、配件甚至玩具上永不退流行的印花，近期蕭敬騰就穿了一件sandro Homme 2020秋冬圓點襯衫，還相當率性的開了釦子展現「蕭式性感」，而茱莉亞羅勃茲和大陸女星高圓圓、張雪迎也都以圓點時裝，演繹都會休閒風格。

蕭敬騰腳上踩著亮眼的VALENTINO黃色球鞋，穿sandro Homme 2020年秋冬黑色大白圓點襯衫，品牌秋冬靈感來自探索摩洛哥丹吉爾的旅行，條紋、圓點襯衫則是以休閒時尚的手法，展示法式男裝的瀟灑。波卡圓點最早流行是在十九世紀後期的英國，影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在電影「麻雀變鳳凰」去賽馬場時所穿的一套圓點服裝，則是經典畫面，她在出席活動時身穿MICHAEL KORS Collection 2020早春黑白波卡圓點褲裝，隨性中不失端莊優雅。

大陸女星高圓圓也穿了MICHAEL KORS的2020春夏黑白波點洋裝，搭襯CECE手袋，簡約之中有浪漫氛圍。此外，今年度DIOR發表的七夕Dioramour系列，也是以波卡圓點作為設計，因應節日的紅、白配色，則是俏皮版的波卡圓點表現，大陸女星張雪迎就穿上了Dioramour紅色波卡圓點連帽外套，展現青春氣息。

高圓圓穿MICHAEL KORS黑白波卡圓點裙裝，搭襯Cece包款展現浪漫女人味。圖／取自微博
高圓圓穿MICHAEL KORS黑白波卡圓點裙裝，搭襯Cece包款展現浪漫女人味。圖／取自微博
蕭敬騰穿sandro Homme黑色大白圓點襯衫7,190元，搭襯亮眼的VALENTINO黃色球鞋。圖／sandro提供
蕭敬騰穿sandro Homme黑色大白圓點襯衫7,190元，搭襯亮眼的VALENTINO黃色球鞋。圖／sandro提供
蕭敬騰穿sandro Homme黑色大白圓點襯衫7,190元，搭襯亮眼的VALENTINO黃色球鞋。圖／sandro提供
蕭敬騰穿sandro Homme黑色大白圓點襯衫7,190元，搭襯亮眼的VALENTINO黃色球鞋。圖／sandro提供
茱莉亞羅勃茲穿MICHAEL KORS Collection早春波卡圓點褲裝。圖／MICHAEL KORS提供
茱莉亞羅勃茲穿MICHAEL KORS Collection早春波卡圓點褲裝。圖／MICHAEL KORS提供
張雪迎穿DIOR Dioramour紅色波卡圓點連帽外套，售價11萬元。圖／取自微博
張雪迎穿DIOR Dioramour紅色波卡圓點連帽外套，售價11萬元。圖／取自微博
茱莉亞羅勃茲穿MICHAEL KORS Collection早春波卡圓點褲裝。圖／MICHAEL KORS提供
茱莉亞羅勃茲穿MICHAEL KORS Collection早春波卡圓點褲裝。圖／MICHAEL KORS提供
茱莉亞羅勃茲穿MICHAEL KORS Collection早春波卡圓點褲裝。圖／MICHAEL KORS提供
茱莉亞羅勃茲穿MICHAEL KORS Collection早春波卡圓點褲裝。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓穿MICHAEL KORS黑白波卡圓點裙裝，搭襯Cece包款展現浪漫女人味。圖／取自微博
高圓圓穿MICHAEL KORS黑白波卡圓點裙裝，搭襯Cece包款展現浪漫女人味。圖／取自微博

七夕 蕭敬騰

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