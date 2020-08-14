蕭敬騰胸前開釦飆性感 和影后都選穿波卡圓點
波卡圓點（Polka dot）無分男女老幼，是服裝、配件甚至玩具上永不退流行的印花，近期蕭敬騰就穿了一件sandro Homme 2020秋冬圓點襯衫，還相當率性的開了釦子展現「蕭式性感」，而茱莉亞羅勃茲和大陸女星高圓圓、張雪迎也都以圓點時裝，演繹都會休閒風格。
蕭敬騰腳上踩著亮眼的VALENTINO黃色球鞋，穿sandro Homme 2020年秋冬黑色大白圓點襯衫，品牌秋冬靈感來自探索摩洛哥丹吉爾的旅行，條紋、圓點襯衫則是以休閒時尚的手法，展示法式男裝的瀟灑。波卡圓點最早流行是在十九世紀後期的英國，影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在電影「麻雀變鳳凰」去賽馬場時所穿的一套圓點服裝，則是經典畫面，她在出席活動時身穿MICHAEL KORS Collection 2020早春黑白波卡圓點褲裝，隨性中不失端莊優雅。
大陸女星高圓圓也穿了MICHAEL KORS的2020春夏黑白波點洋裝，搭襯CECE手袋，簡約之中有浪漫氛圍。此外，今年度DIOR發表的七夕Dioramour系列，也是以波卡圓點作為設計，因應節日的紅、白配色，則是俏皮版的波卡圓點表現，大陸女星張雪迎就穿上了Dioramour紅色波卡圓點連帽外套，展現青春氣息。
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