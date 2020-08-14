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SWATCH聯手人氣藝術家 把尼斯湖水怪與貓咪都放上表面

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH邀請了英國雙人組合藝術家Joanne Tatham和Tom O'Sullivan來聯名，推出四款限量表款。圖／SWATCH提供
SWATCH邀請了英國雙人組合藝術家Joanne Tatham和Tom O'Sullivan來聯名，推出四款限量表款。圖／SWATCH提供

曾經幫愛馬仕操刀設計櫥窗，也是威尼斯雙年展重要藝術家的雙人組合Joanne Tatham和Tom O'Sullivan和SWATCH合作，打造出4款限量腕表。發揮英式幽默，把貓咪、奇葩臉、尼斯湖水怪與獨角獸都放上表面，呈現獨特的冷眼旁觀式的嘲諷風格。

熟知SWATCH的都知道，品牌會不定期的推出與藝術家、設計師的合作系列表款，而且多是一時之選，而且事實證明不只是具有配戴的實用性，還有收藏價值。SWATCH就邀請了英國雙人組合藝術家Joanne Tatham和Tom O'Sullivan來聯名，推出四款限量表款，而且各具特色讓人會心一笑。其中的三款是從他們所曾創作的角色，包括了貓咪、尼斯湖水怪與獨角獸做發揮，像是靈感來自經典寓言「盲人摸象」，透過以一種「不明」形象所設計的「獨角小怪獸」巧妙透過色彩的渲染下創造強烈震撼力，衝突與對比感緊抓人們的目光。

而蘇格蘭傳說「尼斯湖水怪」同樣是Joanne Tatham和Tom O'Sullivan的經典角色，但不做具象圖案，反而是透過鮮黃的表盤配置，來傳遞其神秘感。另一招牌角色「貓」，透過色彩與線條顛覆一般人對於貓的形象，佔據於表面中央，讀取時間更加目不轉睛。最後一款也是Joanne Tatham和Tom O'Sullivan特別為這系列設計的「奇葩臉」，將系列前三款腕錶中共通的活潑多彩、趣味生動以及前衛造型元素交融並濟，表述時間看不見也摸不著，但永遠充滿驚喜。

SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（貓）2,700元 。圖／SWATCH提供
SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（貓）2,700元 。圖／SWATCH提供
SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（奇葩臉）2,350元 。圖／SWATCH提供
SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（奇葩臉）2,350元 。圖／SWATCH提供
SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（獨角小怪獸）2,350元 。圖／SWATCH提供
SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（獨角小怪獸）2,350元 。圖／SWATCH提供
SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（尼斯湖水怪）2,350元 。圖／SWATCH提供
SWATCH X TATHAM & O'SULLIVAN藝術家特別款系列腕表（尼斯湖水怪）2,350元 。圖／SWATCH提供

威尼斯 藝術家 腕表

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