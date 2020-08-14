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黑色V型皮革美炸！YSL奢華皮革氣墊升級，買大送小必收

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供
YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供

又有想奪下「史上最美氣墊粉餅」的挑戰者出現了！YSL推出全新升級限量版的「奢華皮革氣墊」，外盒以YSL最經典的黑色馬特拉斯V型凸紋皮革，搭配最具識別度的YSL CASSANDRE LOGO，手感極佳，根本就是小型奢侈皮件；而且內裝的恆久完美霧光氣墊粉餅也同步新升級，從防曬係數、延展性、抗暗沈與超多8色號，更是奠定YSL在氣墊粉餅界的霸主地位。

從YSL的包款到皮夾，都能看到黑色V型皮革的出現，這回用在氣墊粉餅上，同樣從法國空運來台，質感不打折，摸起來與皮件一模一樣，售價僅2,400元，還能單純買粉蕊持續使用。

不只外裝升級，從2016年推出的恆久完美氣墊粉餅，2020年也推出升級版的恆久完美霧光氣墊粉餅，防曬係數直接提升至SPF50+／PA+++，而且過去有些消費者抱怨YSL氣墊色號太少，今年也有最多8個色號，讓每種膚色都能找到適合自己的氣墊。

最重要的遮瑕、延展、控油與保濕，YSL以以保濕水精華包覆霧光粉體，展開延展性，並能透過折射，徹底遮瑕，搭配超持久奈米微粒，持續吸附油脂，抵抗汗水；至於保濕部分，加入YSL摩洛哥花園中的珍稀茉莉花精萃，持續注入保濕成分。讓妳整天在外，臉部肌膚都是HD畫質。

YSL搶先在8月14～16日，於品牌官網、各大專櫃快閃推出，購買恆久完美霧光氣墊與粉蕊各一，就送恆久完美霧光氣迷你版，根本就是超划算。

9月4～31日，凡於官網預約體驗，且臨櫃體驗後， 即可獲得恆久完美霧光氣墊體驗禮。購買任二底妝（含氣墊或粉底）， 即贈恆久完美霧光氣墊迷你版；消費滿7,000元，含氣墊與任一底妝 （不含蕊心），即贈時尚皮革化妝箱。

YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供
YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供
YSL 全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅「滿額贈」奢華皮革化妝箱。圖／YSL提供
YSL 全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅「滿額贈」奢華皮革化妝箱。圖／YSL提供
YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供
YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供
YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供
YSL推出內外升級的奢華皮革氣墊，8月14～16日搶先上市。圖／YSL提供
YSL全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅／2,400元。圖／YSL提供
YSL全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅／2,400元。圖／YSL提供
YSL全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅「滿額贈」迷你氣墊。圖／YSL提供
YSL全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅「滿額贈」迷你氣墊。圖／YSL提供
YSL全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅／2,400元。圖／YSL提供
YSL全新限量恆久完美霧光氣墊粉餅／2,400元。圖／YSL提供

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