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麗寶樂園推小小軍人體驗 9月軍教購票只要199元

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
麗寶樂園8月15日、16日將推出小小軍人活動，小朋友可換上陸海空三軍制服帥氣闖關。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園8月15日、16日將推出小小軍人活動，小朋友可換上陸海空三軍制服帥氣闖關。圖／麗寶樂園提供

暑假期間，麗寶樂園推出多項8月優惠與主題活動，除有19歲以下免費玩樂園、8月份壽星20元入園馬拉灣，雙人月光票449元等，8月15日、16日麗寶休息站將有小小軍人活動，小朋友可換上陸海空三軍制服帥氣闖關；麗寶樂園9月也推出軍教月優惠，凡軍人或教師本人持有效證件現場購票，即享水陸樂園擇一199元、天空之夢摩天輪150元優惠。

為歡慶馬拉灣20歲生日，凡8月份壽星玩馬拉灣，門票只要20元，遊客可體驗暑假限定的主題活動，像是「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀、「火焰慶典」火舞演出，還有每周五六日登場的電音泡泡趴；樂園也推出雙人月光票449元，提前下午4時入園，雙園可擇一使用，玩設施、看表演還能賞煙火。

政府推出的安心旅遊補助至8月31日，19歲以下可無限次免費暢玩麗寶樂園，園方加碼推出集點卡，凡於探索世界或馬拉灣使用安心旅遊補助者，每次可獲得一張「安心旅遊券」，集滿3張即可免費換密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪1次，9月30日前可兌換使用；同行家長或親友，購買樂園全票還加送水陸樂園優惠券，下次重遊只要半價。

麗寶樂園連續2年在麗寶休息站舉辦的小小軍人體驗，8月15日、16日兩天將準備迷你版的陸、海、空三軍制服，讓參加的小朋友現場換裝，還有全新推出的空氣狙擊槍射擊、軍艦特展、空軍戰場模擬VR、視訊裝備體驗，現場還有國軍人型氣偶娃娃帶來可愛的舞蹈表演，完成關卡並歸還服裝後即可獲得精美禮品、活動體驗證書，憑闖關卡於麗寶休息站指定店家消費還可享優惠。

為歡慶馬拉灣20歲生日，凡8月份壽星玩馬拉灣，門票只要20元。圖／麗寶樂園提供
為歡慶馬拉灣20歲生日，凡8月份壽星玩馬拉灣，門票只要20元。圖／麗寶樂園提供

麗寶樂園 軍人 制服

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