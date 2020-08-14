麗寶樂園推小小軍人體驗 9月軍教購票只要199元

暑假期間，麗寶樂園推出多項8月優惠與主題活動，除有19歲以下免費玩樂園、8月份壽星20元入園馬拉灣，雙人月光票449元等，8月15日、16日麗寶休息站將有小小軍人活動，小朋友可換上陸海空三軍制服帥氣闖關；麗寶樂園9月也推出軍教月優惠，凡軍人或教師本人持有效證件現場購票，即享水陸樂園擇一199元、天空之夢摩天輪150元優惠。

為歡慶馬拉灣20歲生日，凡8月份壽星玩馬拉灣，門票只要20元，遊客可體驗暑假限定的主題活動，像是「馬拉20 COOL浪慶典」全新表演秀、「火焰慶典」火舞演出，還有每周五六日登場的電音泡泡趴；樂園也推出雙人月光票449元，提前下午4時入園，雙園可擇一使用，玩設施、看表演還能賞煙火。

政府推出的安心旅遊補助至8月31日，19歲以下可無限次免費暢玩麗寶樂園，園方加碼推出集點卡，凡於探索世界或馬拉灣使用安心旅遊補助者，每次可獲得一張「安心旅遊券」，集滿3張即可免費換密室逃脫或搭乘天空之夢摩天輪1次，9月30日前可兌換使用；同行家長或親友，購買樂園全票還加送水陸樂園優惠券，下次重遊只要半價。