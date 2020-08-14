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機上找姻緣！星宇七夕專機下午1時開賣 亮點一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，今天下午1時開賣。圖／星宇航空提供
星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，今天下午1時開賣。圖／星宇航空提供

七夕將至，來場難忘的空中約會。星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，將於8月22日採雙航班（JX8025、JX8520）呈獻。星宇航空說，該飛行體驗安排多項七夕驚喜，經濟艙飛行體驗價每人5520元，今天下午1時於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網準時開賣。

星宇說，七夕雙機飛行體驗，破格將部分原為一排三人的座位安排成情人雅座，並為所有旅客準備情人節限定迎賓禮，除最受飛機迷喜愛的星宇獨家撲克牌、A321neo飛行飄帶，也應景的加入浪漫小物，包含炆久之芯紅豆水、義大利Amedai巧克力，更難得的將星宇香Home in the Air製成居家體驗噴霧，木質調的香氣為浪漫的七夕約會增添溫暖優雅的氣息。

星宇說，JX8025你愛我航班由KLOOK限定販售，航班於上午11時起飛，特別請到姻緣專家－－台北霞海城隍廟月老親臨候機室，為不論情侶或是單身的旅客祈福並贈送香袋等姻緣加持小物。KLOOK也與知名飯店合作包裝一泊二食行程，售價1萬8888起，經濟艙旅客可選擇台北晶華酒店、台北大倉久和飯店或台北香格里拉遠東國際大飯店，商務艙旅客則安排入住桃園大溪威斯汀酒店。

星宇說，JX8520我愛你航班由可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網協力販售，航班於下午4時30分起飛，在一天之中最浪漫的時段飛行，帶旅客將絢麗的夕陽及夜景盡收眼底，候機室也將安排驚喜彩蛋活動。四家業者並與知名飯店合作，推出商務艙情人座、經濟艙情人雅座的雙人機加酒行程，售價1萬7520元起，搭配入住台北萬豪酒店、台北大直英迪格酒店或台北寒舍艾美酒店，在飯店享用精緻早餐，從早到晚與心愛的人黏在一起，度過難忘的七夕周末。

七夕 星宇航空 情侶 情人節

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