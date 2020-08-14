木村光希背DSQUARED2美出一圈夢幻光暈 姐姐心美果然「神攝手」

翻看木村光希（Kōki,）的IG就像在看精緻的少女畫報，她時常po出詮釋各精品的美圖，而最能拍出她夢幻美少女質感的攝影師，就是姐姐木村心美（Cocomi），包括最新的3張美圖，拍到木村光希的輪廓都裹著一層光暈，美到出塵。

木村光希的仙女回眸照，穿搭還是她最喜歡的無袖白上衣、丹寧褲，肩上背的是DSQUARED2的Key Bag，2012年首度亮相的Key Bag是品牌的icon包款，前蓋上的成排鑰匙圈裝飾為辨識標誌，木村光希拎的是2020春夏系列，運用了濃厚的東方元素，羽翼、花卉彩圖宛如包款上的刺青，視覺感強烈，與她簡約穿搭取得巧妙平衡。