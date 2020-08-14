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木村光希背DSQUARED2美出一圈夢幻光暈 姐姐心美果然「神攝手」

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG

翻看木村光希（Kōki,）的IG就像在看精緻的少女畫報，她時常po出詮釋各精品的美圖，而最能拍出她夢幻美少女質感的攝影師，就是姐姐木村心美（Cocomi），包括最新的3張美圖，拍到木村光希的輪廓都裹著一層光暈，美到出塵。

木村光希的仙女回眸照，穿搭還是她最喜歡的無袖白上衣、丹寧褲，肩上背的是DSQUARED2的Key Bag，2012年首度亮相的Key Bag是品牌的icon包款，前蓋上的成排鑰匙圈裝飾為辨識標誌，木村光希拎的是2020春夏系列，運用了濃厚的東方元素，羽翼、花卉彩圖宛如包款上的刺青，視覺感強烈，與她簡約穿搭取得巧妙平衡。

DSQUARED2是來自加拿大的雙胞胎兄弟Dean Caten、Dan Caten在1995年於義大利創立的時裝品牌，性感狂野而浪漫，並且鍾情於動物元素，2020年春夏以花園的戰士為主題，就出現許多老虎或禽鳥的印花，以七○年代的電影語彙作為設計，當時正是中國功夫片在好萊塢與香港電影大放異彩的時刻，因此霓虹燈、飽滿花卉、刺青、漆器和李小龍等元素都融入服裝中。

DSQUARED2的2020年秋冬Key Bag，特價490歐元、約台幣17,270元。圖／取自官網
DSQUARED2的2020年秋冬Key Bag，特價490歐元、約台幣17,270元。圖／取自官網
DSQUARED2的2020年春夏以花園戰士為主題，有濃烈東方風。圖／取自微博
DSQUARED2的2020年春夏以花園戰士為主題，有濃烈東方風。圖／取自微博
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG
D2 College Patch Key Bag，1,150歐元、約台幣40,540元。圖／取自官網
D2 College Patch Key Bag，1,150歐元、約台幣40,540元。圖／取自官網
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG
木村光希詮釋DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自IG
木村光希同款DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自asos.com
木村光希同款DSQUARED2的2020年春夏Key Bag。圖／取自asos.com

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