Onitsuka Tiger讓70年代潮鞋進化了 不只是復刻、好穿又百搭

復古風潮方興未艾！Onitsuka Tiger（鬼塚虎）與PUMA本季都不約而同，重新定義旗下經典鞋款，除了原汁原味的復刻當年細節，還優化了各項素材，增添穿著時的舒適性，並融入現代時尚元素，搖身成為當前最夯潮鞋。

運動時尚品牌Onitsuka Tiger推出復古鞋型OHBORI EX，復刻自品牌歷史中的馬拉松鞋，從1974年元祖OHBORI發表起，它就陪伴多位運動員征戰賽場，共獲金牌殊榮，並在今年以更加摩登的設計細節重新問世。全新的OHBORI EX承襲了原始鞋款的多項特色，包括修長鞋尖與流線型鞋身可修飾腳型，搭配品牌最經典的章魚吸盤鞋底。同時運用現代製鞋科技，中底使用fuzeGEL™，並設計多重彈性結構提升外底性能，增加緩衝性和彈性。鞋底材質選用焦糖棕色的原生膠，搭配對比強烈的藍黃鞋面、或簡約百搭的黑白鞋面，讓整體外觀設計既復古富又摩登。

Onitsuka Tiger推出復古鞋型OHBORI EX，從馬拉松鞋搖身成為最夯潮鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

而PUMA雖然推出不少新潮鞋，但同樣關注了自家的經典鞋款，重新推出了Oslo鞋款。這系列首度亮相是在1952年奧斯陸奧運會，並根據舉辦城市的名稱進行命名，隨著時間的流逝，演化出多種版本，最初是為如手球，排球和羽毛球所設計的多功能訓練鞋，簡潔又耐看的設計而受到消費者的歡迎。而Oslo系列下的Contact II款，鞋頭以寬帶麂皮勾勒出T字裝飾 ，讓人一望即知。今年這款鞋就加入了潮流元素，並以火焰紅、古著黃及經典黑白三款配色，重現當年奧斯陸奧運時的丰采。

PUMA Oslo-City PRM鞋2,980元。圖／PUMA提供

Onitsuka Tiger OHBORI EX復刻鞋3,780元。圖／Onitsuka Tiger提供