大火後周年 優人神鼓重返老泉山劇場重現古代「祭天」

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
一年前老泉山劇場的起火處，如今變成裝置藝術「生命之樹」。記者陳宛茜/攝影
一年前老泉山劇場的起火處，如今變成裝置藝術「生命之樹」。記者陳宛茜/攝影

一年前的優人神鼓老泉山劇場，被大火燒成了廢墟。一年後，起火處變成裝置藝術「生命之樹」，遭火吻的銅鑼串成「覺醒的火焰」，風中輕輕晃動。位於山林中的舞台今天重新開張，連續四天演出優人神鼓老泉山劇場災後周年紀念作品「祭天」，重現古代失傳的祭天儀式。「『祭天』不只是表演，而是祈福的儀式，為世界祈福、也為自己找活路』。」優人神鼓藝術總監劉若瑀表示

「表演藝術是我一輩子賴以為生的夢想，沒想到竟然成了災難中人類最不需要的事。」一年前的一場大火加上疫情，讓本來忙於國際演出的優人神鼓停下腳步。劉若瑀表示，在這段沉潛的日子中，優人遇盪貴人致贈失傳的「祭天」儀軌古藉資料，以此為素材創作「祭天」。

古代祭天主角是巫。「表演者的老祖宗即是巫，巫是人類在困頓的時候最需要的專業人士，與天地溝通的代言人。」劉若瑀表示， 優人決定創作儀式劇場「祭天」之後，她與音樂總監黃誌群，逐句找出古譜敍述的動作方位，配以音樂節奏與動作編排，費時半年，終於重新建構完成此一古老祭天儀式。

「祭天」分為「小祭天」與「大祭天」兩幕。「小祭天」讓團員打開心扉對話，呈現人與自己久違的內心對話，「大祭天」則是人與天地之間的對話。劉若瑀表示，「大祭天」重現古代祭儀儀軌順序，從薰香、散花、提燈、扛劍到歌詠，讓此一起源於周朝的祭儀經藝術的轉化之後，更為豐富神聖。

劉若瑀表示，大火後這一年，優人向生態老師學習自然竹屋、生態廁所，友善土地農法耕植。團員頂著豔陽風雨，拿起鋸子和鐵鎚，親手挖土種菜，搬沙石、扛枕木。「我總是擔心，他們會不會受傷，能不能再打鼓？」

一年前遭火焚的廢墟，如今已成為藝術基地。起火點成為裝置藝術「生命之樹」，燒毁的銅鑼打造成為「覺醒的火焰」。劉方瑀透露，重建的排練場已請建築師陳良全完成設計圖，送台北市文化局審定便可開工，預計兩年後完成。屆時將邀民眾一同協力造屋，重生的老泉山劇場，將成台灣首個全民協力打造的文化資產。

「老天爺要告訴我們什麼？」這是去年火災後劉若瑀說的第一句話。她認為，老天已經回應了她。而「祭天」就是一場敬天謝地的儀式演出，將優人對老天的感謝與尊敬，藉鼓聲與舞步迴向天際。

●優人神鼓山林儀式劇場「祭天」，即起至16日連續四場於老泉山劇場演出。

優人神鼓藝術總監劉若瑀。記者陳宛茜/攝影
優人神鼓藝術總監劉若瑀。記者陳宛茜/攝影
優人神鼓老泉山劇場災後周年紀念作品「祭天」，重現古代失傳的祭天儀式。記者陳宛茜/攝影
優人神鼓老泉山劇場災後周年紀念作品「祭天」，重現古代失傳的祭天儀式。記者陳宛茜/攝影

劇場 優人神鼓 大火

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