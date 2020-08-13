3款「人氣豬排餐」通通150！吉豚屋8月20日進軍石牌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
吉豚豬排丼（竹）原價189元，開幕期間特價150元。圖／吉豚屋提供
吉豚豬排丼（竹）原價189元，開幕期間特價150元。圖／吉豚屋提供

已經在台銷售超過4千萬份豬排的日本豬排連鎖店「吉豚屋」，繼5月於信義安和路口開設在台7號店之後，又將再於8月20日進軍石牌，開設全台第8間分店。為慶祝新店開幕，首4日針對吉豚豬排丼、里肌豬排定食、豬排咖哩等3款明星商品，均一特價150元。另外還有外帶88折的優惠。

創業於1998年的吉豚屋，目前全球店鋪超過400間以上，乃是日本最大的豬排連鎖專賣店，提供有多種丼食與定食。2015年時，吉豚屋登陸台灣，目前在大台北地區開設有7間分店。即將開幕的石牌店，乃是吉豚屋首度進軍大台北北區，採獨棟雙層的街邊店設計，提供多席沙發用餐區，方便家庭客歡聚，同時也是吉豚屋第二間雙樓層的店面型態，距離捷運石牌站步行約2分鐘即可抵達。

為慶祝新店開幕，8月20日至8月23日，原價189～219元的吉豚豬排丼（竹）、里肌豬排定食、豬排咖哩（竹），均一特價150元。另外因應疫情因素，民眾外帶需求增加，8月24日至8月31日，還有外帶主餐88折的優惠，方便消費者在家也能品嚐日式豬排的滋味。

日本 疫情 捷運

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