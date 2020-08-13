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臺虎精釀調啤系「瓜啤狗」聯手本地動保組織 7-11有找

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
9月9日「臺灣狗狗日」前夕，臺虎還將舉辦「募故事捐乾糧」活動，傳遞關於流浪貓犬的絕育、救援、領養等各項資訊。圖／臺虎精釀提供。
9月9日「臺灣狗狗日」前夕，臺虎還將舉辦「募故事捐乾糧」活動，傳遞關於流浪貓犬的絕育、救援、領養等各項資訊。圖／臺虎精釀提供。

愛啤酒、也愛毛小孩？臺虎精釀近期推出新品9.99調啤系第五號作：「臺虎瓜啤狗Watermelon Salty Dog」，並與7-ELEVEN共同合作，由前者設置捐款專用帳戶，並捐出部分收益，邀請消費者品飲也公益。新品已於全台7-ELEVEN上市，更多捐款活動細節，則將於「臺虎精釀」的臉書粉絲專頁中披露。

由於疫情關係，連帶影響台灣不少動保團體收入，臺虎精釀這回則與包含「諾亞方舟動物同樂會」、「台灣之心愛護動物協會」、「Mary’s Doggies台灣瑪莉愛狗協會」、「流浪動物花園協會」與「Taiwan SPCA台灣防止虐待動物協會」五間動保團體合作，只要是從即日起至10月8日期間，每罐「瓜啤狗啤酒」的5%收益，臺虎精釀將平均捐贈給五間動保團體。

強調高於一般酒精濃度，以啤酒為基底的「臺虎瓜啤狗Watermelon Salty Dog」，釀造原料使用上花蓮壽豐鄉的西瓜汁、紅葡萄柚汁與鹽巴提味，尾韻則以啤酒麥香收尾，瓶身設計再以紅、綠入色，加以狗狗插畫，可愛風十足；而除前述捐款活動，9月9日「臺灣狗狗日」前夕，臺虎還將舉辦「募故事捐乾糧」活動，廣泛傳遞關於流浪貓犬的絕育、救援、領養與照護訊息，更為本地動物保護盡份心力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

翻玩經典調酒「Salty Dog」，「臺虎瓜啤酒」使用花蓮壽豐鄉的西瓜汁、葡萄柚汁，強調運用在地素材。圖／臺虎精釀提供。
翻玩經典調酒「Salty Dog」，「臺虎瓜啤酒」使用花蓮壽豐鄉的西瓜汁、葡萄柚汁，強調運用在地素材。圖／臺虎精釀提供。
愛毛小孩也愛清涼啤酒？「臺虎瓜啤狗Watermelon Salty Dog」，一舉二得。圖／臺虎精釀提供。
愛毛小孩也愛清涼啤酒？「臺虎瓜啤狗Watermelon Salty Dog」，一舉二得。圖／臺虎精釀提供。
臺虎精釀以討喜的台灣果王「西瓜」，翻玩經典調酒「鹹狗（Salty Dog）」，並延續9.99調啤系的酒精濃度。圖／臺虎精釀提供。
臺虎精釀以討喜的台灣果王「西瓜」，翻玩經典調酒「鹹狗（Salty Dog）」，並延續9.99調啤系的酒精濃度。圖／臺虎精釀提供。

捐款 動保團體 毛小孩

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